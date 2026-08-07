給夏日紳士的風格指南 人氣泰星Apo將PIAGET上手 再現1970懷舊風華

當演算法與人工智慧取代思辯，似是而非與龐雜的資訊流其實亦正持續生成。瑞士高級製表珠寶品牌PIAGET（伯爵）倡議「時間成就風格」為主張，強調真正的品味源自於真實、時光與美的積累，PIAGET並邀請品牌大使、人氣泰星Apo Nattawin拍攝形象視覺，展現在經典與當代之間的優雅切換、形塑男士風格指標。

在PIAGET最新平面形象中，只見Apo分別配戴了多款PIAGET時計與珠寶配件，像是深色西裝襯托Andy Warhol系列虎眼石腕表與Possession戒指，散發復古貴族氣息；針織衫則搭配以Polo 79金質腕表，交錯圓模條紋勾勒運動奢華；深V正裝疊搭Possession系列金質鑽石項鍊與手環，流露極致感性的雅痞魅力。

本次Apo所配戴的PIAGET時計與珠寶正是無數通過時間洗禮、最終成就經典設計的風格明證，像是Polo 79系列Two-Tone雙金腕表以18K雙金演繹經典，多重幾何形狀的疊加，再現PIAGET經典的shape in shape設計手法；Andy Warhol系列45毫米玫瑰金腕表搭載3.63毫米薄型501P1機芯，帶人重新看見1960、1970年代普普藝術的風潮，以及將礦石面盤賦予戲劇化視覺的華美懷舊；Polo Signature系列42毫米日期腕表則配備了1110P機芯與Super-LumiNova夜光塗層，面盤並具有Gadroons橫向圓模條紋，搭配以快拆式橄欖綠橡膠表帶、PVD玫瑰金時標，呈現當代活力。

時值中秋佳節將至，PIAGET同時亦推薦了多款月相功能主題與華美珠寶，其中像是Cocktail系列Sparking Yuzu 18K玫瑰金戒指以調酒為靈感，結合黃水晶、錳鋁榴石、紅玉髓珠，呈現猶如清涼調飲的美味與歡快；Colours of Extraleganza Gems Pop 18K玫瑰金耳環則選用寶石鑲嵌、玫瑰金、Decor Palace宮廷式雕刻工藝技法，創造出光芒與色彩的多重交織，也如月圓人團圓的曼妙心頭滋味。

本次Apo同款腕表、珠寶，以及PIAGET 八月份推薦珠寶與時計都已到貨台灣，可洽全台PIAGET專門店、提前預約鑑賞。

PIAGET Polo Signature銀灰色自動表（PGG0A51012），精鋼、42毫米、1110P自動上鍊機芯、時間與日期顯示，價格店洽。圖／PIAGET提供

PIAGET Polo79系列Two-Tone雙金自動上鍊超薄表（G0A51150），價格店洽。圖／PIAGET提供

泰星Apo Nattawin五官擁有東方的內斂與西方的大氣，並在最新形象宣傳中配戴多款PIAGET珠寶與手表。圖／PIAGET提供

Andy Warhol系列18K玫瑰金牛眼石面盤自動表（PGG0A51245），價格店洽。圖／PIAGET提供

PIAGET Cocktail系列Sparkling Yuzu18K玫瑰金黃水晶雞尾酒戒指（PGG34C1900），鑲嵌單顆枕形切割黃水晶、單顆錳鋁榴石、6顆紅玉髓圓珠，2顆圓形切割鑽石，價格店洽。圖／PIAGET提供