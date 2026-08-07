不用飛巴黎！兩大五星飯店下午茶新菜單曝光 再送保養、香氛好禮
暑假進入尾聲，五星飯店下午茶再掀話題。台北文華東方酒店攜手法國頂級保養品牌Sisley Paris，推出《璀璨黑玫瑰》聯名下午茶，以品牌經典黑玫瑰系列為靈感打造甜鹹點，再送黑玫瑰系列與「全能乳液」等保養禮；高雄洲際酒店則以巴黎知名景點「杜樂麗花園」為主題，推出期間限定下午茶，將法式庭園意象化為甜點與調飲，兩大飯店同步搶攻夏秋午茶商機。
台北文華東方酒店延續近年跨界聯名下午茶特色，即日起至9月30日在一樓「青隅」推出《璀璨黑玫瑰》下午茶，由行政主廚馮俊傑與行政西點主廚胡利雲共同設計，將Sisley經典黑玫瑰系列的花香、果香與光澤意象轉化為精緻甜點與鹹點。
甜點包括糖煮櫻桃凍配香草香緹奶霜瑪德蓮、糖煮白桃凍配茉莉奶霜杏仁塔、檸檬凍配檸檬慕斯橄欖油蛋糕、玫瑰奶霜荔枝凍蛋糕及藍莓布格小麥慕斯等，以玫瑰、白桃、檸檬及夏季水果呈現法式優雅風格；鹹點則選用帝王蟹、鴨肝、松阪豬、莫瑞鱈等食材，設計出辣味青木瓜帝王蟹酥皮、黑櫻桃鴨肝泡芙等多款小點。
除了餐點，文華東方也延續「吃下午茶送保養」的特色。經典下午茶每套1,580元加一成，可獲得Sisley全能乳液、黑玫瑰彈潤水凝霜等明星商品體驗組；若選擇香檳下午茶或招牌魚子醬下午茶，再升級贈送多款抗老保養品及品牌抵用券。
高雄洲際酒店則由BL.T33大廳酒吧推出「杜樂麗花園下午茶」，活動至9月30日。法國藍帶出身的西點主廚王健翰以巴黎杜樂麗花園為創作靈感，透過甜點、鹹點與飲品描繪花園四季景致，希望讓賓客在午後用餐時，也能感受漫步巴黎花園的氛圍。
三款鹹點以「原野」、「園熾」及「翠粹」為主題，結合羊肚菌、鮪魚、干貝等食材；甜點則有抹茶與烏龍交織的「綠苔」、酒漬櫻桃搭配黑巧克力的「櫻桃Cherry Noir」，以及融合檸檬柚子奶餡與乳酪慕斯的「雛菊」，藉由不同色彩與風味呈現花園景致。
飲品部分也呼應花園主題，調酒「克洛里斯」以桂花、檸檬葉伏特加、白酒與蜂蜜水調製；無酒精特調「幸運之花」則以東方美人茶搭配玫瑰糖漿、香草糖漿，呈現清雅花香。雙人下午茶售價1,680元加一成，活動期間完成指定活動還可獲贈香氛針管香水一組，數量有限送完為止。
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