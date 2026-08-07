不用飛巴黎！兩大五星飯店下午茶新菜單曝光 再送保養、香氛好禮

暑假進入尾聲，五星飯店下午茶再掀話題。台北文華東方酒店攜手法國頂級保養品牌Sisley Paris，推出《璀璨黑玫瑰》聯名下午茶，以品牌經典黑玫瑰系列為靈感打造甜鹹點，再送黑玫瑰系列與「全能乳液」等保養禮；高雄洲際酒店則以巴黎知名景點「杜樂麗花園」為主題，推出期間限定下午茶，將法式庭園意象化為甜點與調飲，兩大飯店同步搶攻夏秋午茶商機。

台北文華東方酒店延續近年跨界聯名下午茶特色，即日起至9月30日在一樓「青隅」推出《璀璨黑玫瑰》下午茶，由行政主廚馮俊傑與行政西點主廚胡利雲共同設計，將Sisley經典黑玫瑰系列的花香、果香與光澤意象轉化為精緻甜點與鹹點。

甜點包括糖煮櫻桃凍配香草香緹奶霜瑪德蓮、糖煮白桃凍配茉莉奶霜杏仁塔、檸檬凍配檸檬慕斯橄欖油蛋糕、玫瑰奶霜荔枝凍蛋糕及藍莓布格小麥慕斯等，以玫瑰、白桃、檸檬及夏季水果呈現法式優雅風格；鹹點則選用帝王蟹、鴨肝、松阪豬、莫瑞鱈等食材，設計出辣味青木瓜帝王蟹酥皮、黑櫻桃鴨肝泡芙等多款小點。

除了餐點，文華東方也延續「吃下午茶送保養」的特色。經典下午茶每套1,580元加一成，可獲得Sisley全能乳液、黑玫瑰彈潤水凝霜等明星商品體驗組；若選擇香檳下午茶或招牌魚子醬下午茶，再升級贈送多款抗老保養品及品牌抵用券。

高雄洲際酒店則由BL.T33大廳酒吧推出「杜樂麗花園下午茶」，活動至9月30日。法國藍帶出身的西點主廚王健翰以巴黎杜樂麗花園為創作靈感，透過甜點、鹹點與飲品描繪花園四季景致，希望讓賓客在午後用餐時，也能感受漫步巴黎花園的氛圍。

三款鹹點以「原野」、「園熾」及「翠粹」為主題，結合羊肚菌、鮪魚、干貝等食材；甜點則有抹茶與烏龍交織的「綠苔」、酒漬櫻桃搭配黑巧克力的「櫻桃Cherry Noir」，以及融合檸檬柚子奶餡與乳酪慕斯的「雛菊」，藉由不同色彩與風味呈現花園景致。

飲品部分也呼應花園主題，調酒「克洛里斯」以桂花、檸檬葉伏特加、白酒與蜂蜜水調製；無酒精特調「幸運之花」則以東方美人茶搭配玫瑰糖漿、香草糖漿，呈現清雅花香。雙人下午茶售價1,680元加一成，活動期間完成指定活動還可獲贈香氛針管香水一組，數量有限送完為止。

台北文華東方酒店於夏秋之際攜手法國頂級保養品牌Sisley Paris，在備受名媛貴婦喜愛的「青隅」打造《璀璨黑玫瑰》感官下午茶饗宴。圖／台北文華東方提供

台北文華東方酒店行政主廚馮俊傑與行政西點主廚胡利雲悉心揮灑巧思，汲取Sisley經典黑玫瑰系列的感官美學打造《璀璨黑玫瑰》下午茶饗宴。圖／台北文華東方提供

大廳酒吧以味覺、色彩與香氣串連感官旅程，邀請賓客盛夏至初秋之際，步入靈感盛放的巴黎花園。圖／高雄洲際提供