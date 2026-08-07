聽新聞
0:00 / 0:00

不用飛巴黎！兩大五星飯店下午茶新菜單曝光 再送保養、香氛好禮

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
杜樂麗花園雙人下午茶以花園的色彩與香氣為靈感，描繪從土壤萌芽、綠意舒展到繁花綻放的動人片刻。圖／高雄洲際提供
杜樂麗花園雙人下午茶以花園的色彩與香氣為靈感，描繪從土壤萌芽、綠意舒展到繁花綻放的動人片刻。圖／高雄洲際提供

暑假進入尾聲，五星飯店下午茶再掀話題。台北文華東方酒店攜手法國頂級保養品牌Sisley Paris，推出《璀璨黑玫瑰》聯名下午茶，以品牌經典黑玫瑰系列為靈感打造甜鹹點，再送黑玫瑰系列與「全能乳液」等保養禮；高雄洲際酒店則以巴黎知名景點「杜樂麗花園」為主題，推出期間限定下午茶，將法式庭園意象化為甜點與調飲，兩大飯店同步搶攻夏秋午茶商機。

台北文華東方酒店延續近年跨界聯名下午茶特色，即日起至9月30日在一樓「青隅」推出《璀璨黑玫瑰》下午茶，由行政主廚馮俊傑與行政西點主廚胡利雲共同設計，將Sisley經典黑玫瑰系列的花香、果香與光澤意象轉化為精緻甜點與鹹點。

甜點包括糖煮櫻桃凍配香草香緹奶霜瑪德蓮、糖煮白桃凍配茉莉奶霜杏仁塔、檸檬凍配檸檬慕斯橄欖油蛋糕、玫瑰奶霜荔枝凍蛋糕及藍莓布格小麥慕斯等，以玫瑰、白桃、檸檬及夏季水果呈現法式優雅風格；鹹點則選用帝王蟹、鴨肝、松阪豬、莫瑞鱈等食材，設計出辣味青木瓜帝王蟹酥皮、黑櫻桃鴨肝泡芙等多款小點。

除了餐點，文華東方也延續「吃下午茶送保養」的特色。經典下午茶每套1,580元加一成，可獲得Sisley全能乳液、黑玫瑰彈潤水凝霜等明星商品體驗組；若選擇香檳下午茶或招牌魚子醬下午茶，再升級贈送多款抗老保養品及品牌抵用券。

高雄洲際酒店則由BL.T33大廳酒吧推出「杜樂麗花園下午茶」，活動至9月30日。法國藍帶出身的西點主廚王健翰以巴黎杜樂麗花園為創作靈感，透過甜點、鹹點與飲品描繪花園四季景致，希望讓賓客在午後用餐時，也能感受漫步巴黎花園的氛圍。

三款鹹點以「原野」、「園熾」及「翠粹」為主題，結合羊肚菌、鮪魚、干貝等食材；甜點則有抹茶與烏龍交織的「綠苔」、酒漬櫻桃搭配黑巧克力的「櫻桃Cherry Noir」，以及融合檸檬柚子奶餡與乳酪慕斯的「雛菊」，藉由不同色彩與風味呈現花園景致。

飲品部分也呼應花園主題，調酒「克洛里斯」以桂花、檸檬葉伏特加、白酒與蜂蜜水調製；無酒精特調「幸運之花」則以東方美人茶搭配玫瑰糖漿、香草糖漿，呈現清雅花香。雙人下午茶售價1,680元加一成，活動期間完成指定活動還可獲贈香氛針管香水一組，數量有限送完為止。

台北文華東方酒店於夏秋之際攜手法國頂級保養品牌Sisley Paris，在備受名媛貴婦喜愛的「青隅」打造《璀璨黑玫瑰》感官下午茶饗宴。圖／台北文華東方提供
台北文華東方酒店於夏秋之際攜手法國頂級保養品牌Sisley Paris，在備受名媛貴婦喜愛的「青隅」打造《璀璨黑玫瑰》感官下午茶饗宴。圖／台北文華東方提供

台北文華東方酒店行政主廚馮俊傑與行政西點主廚胡利雲悉心揮灑巧思，汲取Sisley經典黑玫瑰系列的感官美學打造《璀璨黑玫瑰》下午茶饗宴。圖／台北文華東方提供
台北文華東方酒店行政主廚馮俊傑與行政西點主廚胡利雲悉心揮灑巧思，汲取Sisley經典黑玫瑰系列的感官美學打造《璀璨黑玫瑰》下午茶饗宴。圖／台北文華東方提供

大廳酒吧以味覺、色彩與香氣串連感官旅程，邀請賓客盛夏至初秋之際，步入靈感盛放的巴黎花園。圖／高雄洲際提供
大廳酒吧以味覺、色彩與香氣串連感官旅程，邀請賓客盛夏至初秋之際，步入靈感盛放的巴黎花園。圖／高雄洲際提供

台北文華東方酒店行政主廚馮俊傑與行政西點主廚胡利雲以法式匠心工藝詮釋黑玫瑰的唯美姿態及絢麗色彩，創作多款蘊含璀璨光影、外型小巧精緻的美點。圖／台北文華東方提供
台北文華東方酒店行政主廚馮俊傑與行政西點主廚胡利雲以法式匠心工藝詮釋黑玫瑰的唯美姿態及絢麗色彩，創作多款蘊含璀璨光影、外型小巧精緻的美點。圖／台北文華東方提供

巴黎 下午茶 飯店

延伸閱讀

台南遠東香格里拉攜手日本名店「CROISSANT」咖哩麵包總冠軍來台

500甜2026甜點派對升級登場！從策展系西點到國宴級美味名店齊聚

天仁茗茶精選多款中秋禮盒 茶月餅、茶釀咖啡一次滿足

犒賞爸爸、浪漫約會必看！茹絲葵期間限定雙節套餐 奢華海陸饗宴開吃

相關新聞

傳EX40後繼車最快明年秋季現身？有望以SPA3平台開發注入800V動力

根據海外媒體報導，Volvo正在開發一款純電跨界休旅車款，預計最快於2027年秋季登場，並採用甫於EX60車型上首度亮相的SPA3純電平台打造，同時將於Volvo位在斯洛伐克的新廠投產。報導指出，Volvo目標是在美國市場首年賣出1萬輛，若能達成，這輛新車將躋身Volvo在美國最暢銷車款之列，不過，外界推測，Volvo仍有可能優先將產能分配給歐洲市場。換句話說，這款新車能否如預期成為擴大美國市場銷售量作品，恐怕仍要視Volvo如何拿捏歐美市場產能分配而定。

Freelander品牌重生 喊年銷30萬輛目標

由奇瑞Chery與Land Rover所成立之合資公司Chery Jaguar Land Rover (CJLR) 復活的Freelander品牌迎來實質進度，除了首款作品Freelander 8已經在7月30日正式於CJLR中國常熟產線投產，且在首批新車啟動交車前喊出3到5年內年銷突破30萬輛的企圖心，其中更將半數，也就是約15萬輛的銷量鎖定於中國以外市...

全國電子台南仁德中山店開幕！限時5天指定家電9折 還有每日限量商品

父親節除了吃大餐、送禮物，也可替爸爸與全家人升級居家生活。全國電子持續深耕台南市場，全新「仁德中山店」8月7日開幕，適逢父親節檔期，8月7日至8月11日推出開幕限定優惠，包括全館指定家電9折、每日限量商品、滿額贈及消費抽獎等多重活動，從爸爸喜愛的電鬍刀、3C商品到大型家電一次備齊...

中秋送禮新戰場！法式甜點、北海道乳酪搶市 爆紅檸檬蛋糕熱銷破萬顆

中秋送禮市場吹起新風潮，法式甜點、乳酪蛋糕等精品烘焙正逐漸成為企業贈禮與年輕族群的新選擇。法式甜點品牌ButterSays今年推出5款中秋禮盒，以法式烘焙工藝挑戰傳統糕餅市場；以北海道乳酪甜點聞名的ChizCheese則首度北上快閃台北...

親子放鬆首選！農人餐桌讓你一邊陪孩子 一邊吃得安心

當現代父母想找個地方好好喘口氣、孩子也能盡情玩耍放電時，親子餐廳自然是首選。但真正讓人放鬆的，不只是一個遊戲空間，更是一份能放心共食的料理與氛圍。

烏克蘭國家歌劇院管弦樂團 2026歲末首度來台、北高巡演

烏克蘭國家歌劇院創立於1867年，一個半世紀以來見證了無數音樂的大師的誕生，也歷經了眾多經典巨作的洗禮，不僅是烏克蘭重要的文化象徵，亦在斯拉夫藝術發展史上佔據舉足輕重地位。烏克蘭國家歌劇院管弦樂團傳承了純正的歐洲古典樂傳統，乘載著烏克蘭最高藝術殿堂的頂尖實力，即便在衝突動盪與戰火紛飛中面臨到前所未見的挑戰，對於藝術的堅持與信仰至今仍未止息，樂手們曾在沒有電力的排練室中倚靠燭光練習，也曾在防空洞中為市民演奏安撫心靈的旋律。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。