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勞力士 x 蒙特雷老爺車大賽再度合作相伴25載 一展熱情與夢想的本質

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2025年、勞力士代言人Scott Pruett與他駕駛的IROC賽車。圖／勞力士提供
2025年、勞力士代言人Scott Pruett與他駕駛的IROC賽車。圖／勞力士提供

每一種文化活動都有其「聖地」，人們因為純粹的興趣、熱情與喜愛齊聚於此，一如法國坎城之於電影、一如義大利米蘭之於奢華精品。2026年夏，勞力士（Rolex）於日內瓦宣佈與「蒙特雷老爺車大賽」合作正式邁向25周年，以恆常的時光積累，延續汽車愛好者對於速度、駕駛、極限的熱情。

每年8月，位於美國加州的蒙特雷半島（Monterey Peninsula）吸引全球傑出車手、工程師與收藏家聚集。所謂的「蒙特雷汽車周」實則共由四大活動串聯，包含8月12日至15日的老爺車大賽、13日的圓石灘汽車巡遊、14日的鶉園賽車大會，以及16日登場的第74屆圓石灘車展，將吸引超過10萬名汽車愛好者參與；其中的「蒙特雷老爺車大賽」則將在今年8月12日至15日舉辦，賽事將在鑑於1950年末、全長3.6公里的衛士泰克拉古那賽卡賽道（WeatherTech Raceway Laguna Seca）登場，該賽道並以落差達五層半樓的螺旋彎盲區，高度考驗車手的煞車點與路線控制，這正是場邊觀眾欣賞的樂趣之所在。

從2001年開始，勞力士便為蒙特雷老爺車大賽提供了精準計時服務，再於2010年成為冠名贊助商。今年賽道上共有85輛賽車同場較量，每輛車都代表了一段歷史。勞力士品牌代言人、傑出賽車手馬克．韋伯（Mark Webber）曾在2013年國際汽聯WEC以3分27秒343寫下高性能轎車組別圈速紀錄，Mark Webber表示，拉古那賽卡雖然短小，但技術門檻極高，必須精準掌握節奏才能維持競爭力。

擁有40年賽車生涯、曾在2025年駕駛1991年迪通拿冠軍同款IROC賽車參賽的前賽車好手斯科特．普魯特（Scott Pruett）便分享了心得觀察：由車主與收藏家透過修復維持車輛的原始狀態讓車款得以重現賽道，這種對細節的堅持，正和勞力士的製表標準兩相呼應。勞力士所有表款均在瑞士四座廠房完成鑄造、加工、打磨與組裝，並通過綠色印章認證以達成「頂級天文台精密時計」（Superlative Chronometer）標準。

所有賽車抵達終點的那一瞬間就是勝負的揭曉，然人們對於汽車與賽事的喜愛更展現在設計、線條、動力傳輸的點點滴滴，一如勞力士的「頂級天文台精密時計」強調每日正負誤差兩秒的精準，但勞力士真正讓人感動的更是征途上的一路真切相伴，讓經歷因夢想成真更顯甘美。

「蒙特雷汽車周」中的其中一項活動、2025年的「鶉園賽車大會」現場，呈現了汽車愛好者之間的熱烈情感交流。圖／勞力士提供
「蒙特雷汽車周」中的其中一項活動、2025年的「鶉園賽車大會」現場，呈現了汽車愛好者之間的熱烈情感交流。圖／勞力士提供

工程師正於勞力士蒙特雷老爺車大賽上為老爺車維修整理、養精蓄銳。圖／勞力士提供
工程師正於勞力士蒙特雷老爺車大賽上為老爺車維修整理、養精蓄銳。圖／勞力士提供

什麼是老驥伏櫪？走一遭勞力士「蒙特雷老爺車大賽」最能明白。圖／勞力士提供
什麼是老驥伏櫪？走一遭勞力士「蒙特雷老爺車大賽」最能明白。圖／勞力士提供

勞力士贊助的「圓石灘汽車巡遊」，以骨董車為主題，帶人重新領略經典設計的懷舊與美好。圖／勞力士提供
勞力士贊助的「圓石灘汽車巡遊」，以骨董車為主題，帶人重新領略經典設計的懷舊與美好。圖／勞力士提供

勞力士 夢想 日內瓦

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