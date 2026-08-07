烏克蘭國家歌劇院管弦樂團 2026歲末首度來台、北高巡演

2026年末，來自烏克蘭最堅毅又充滿力量樂音將再臨台灣，期盼讓貝多芬二百年前寫下的大同理想，隨最終樂章響起、全場齊聲高唱「所有人都將成為一家人」時在今日世界真正實現。擁有159年歷史、被譽為烏克蘭最高藝術殿堂的「烏克蘭國家歌劇院管弦樂團」（Orchestra of the National Opera of Ukraine），將在音樂總監米柯拉．迪亞杜拉（Mykola Dyadyura）擔綱指揮的帶領下首度訪台，於高雄、台北兩地演出貝多芬跨時代交響鉅作——第九號交響曲《合唱》。

這場音樂會集結烏克蘭國家歌劇院4位享譽國際的聲樂名家，攜手台灣最具代表性的拉縴人合唱家族，將以近百人的演出編制，以更豐沛的音響語彙傳遞第四樂章最震撼人心的一刻，帶領台灣觀眾在歲末之際，透過充滿希望的音樂禮讚迎向嶄新的一年。演出票券將於8月10日中午12時於 udn售票網 獨家開賣，早鳥限時最低優惠85折起！

戰火中的藝術火炬 159年歷史的烏克蘭最高藝術殿堂首度訪台

烏克蘭國家歌劇院創立於1867年，一個半世紀以來見證了無數音樂的大師的誕生，也歷經了眾多經典巨作的洗禮，不僅是烏克蘭重要的文化象徵，亦在斯拉夫藝術發展史上佔據舉足輕重地位。烏克蘭國家歌劇院管弦樂團傳承了純正的歐洲古典樂傳統，乘載著烏克蘭最高藝術殿堂的頂尖實力，即便在衝突動盪與戰火紛飛中面臨到前所未見的挑戰，對於藝術的堅持與信仰至今仍未止息，樂手們曾在沒有電力的排練室中倚靠燭光練習，也曾在防空洞中為市民演奏安撫心靈的旋律。

儘管面對戰爭帶來的重重挑戰，烏克蘭國家歌劇院始終堅持如期演出並持續透過國際巡演推動文化交流，以音樂向世界傳遞烏克蘭堅韌不屈的人文精神。本次訪台由音樂總監米柯拉．迪亞杜拉親自領軍，他長年執掌歌劇院音樂事務，在國際古典樂壇舞台上享有崇高聲譽，是當代烏克蘭最具代表性的指揮家之一，其對貝多芬交響曲作品的詮釋，以磅礡的戲劇張力、深刻的音樂結構與細膩的情感層次廣受讚譽。本次來臺，將帶領樂團透過動人的音樂演出，延續烏克蘭深厚的人文傳統，並以音樂作為跨越國界的語言，與臺灣觀眾展開深刻而真摯的對話。

此次演出不僅是一場世界級的音樂盛宴，更象徵臺灣與烏克蘭在藝術文化上的深厚交流與相互支持，讓音樂成為連結兩地人民、傳遞和平與希望的重要橋梁。

擁有159年歷史的烏克蘭國家歌劇院管弦樂團，即便在戰火中對藝術的堅持仍未止歇，期盼持續透過音樂與世界交流。圖 / 聯合數位文創提供

乘載世界大同理想的旋律 透過貝多芬第九號交響曲《合唱》綻放希望光芒

從命運的叩門聲，到最終章響起的〈歡樂頌〉（An die Freude），貝多芬第九號交響曲《合唱》自1824年首演以來，始終被尊崇為西方音樂史上的巔峰傑作，它不僅以突破時代的創新手法改寫交響曲的發展歷程，更因蘊含雋永文學性、恆久不滅的人文精神與普世價值，而成為人類面對戰爭、苦難與重生時，最純粹且真摯的精神象徵。作品第四樂章引入獨唱與大型合唱的演出編制，將德國詩人席勒的詩作〈歡樂頌〉融入樂曲，開創交響曲史上以人聲詠唱的先河。

貝多芬藉由音樂傳遞「自由、和平、四海之內皆兄弟」的理想，使這部作品跨越國界與世代，躍升全球樂壇公認最具普世意義的經典之一，近兩個世紀以來，《第九號交響曲》更長年被視為歲末與新年音樂會最重要的代表曲目，象徵人們在告別舊歲、迎向新年的時刻，對和平、希望與團結的共同祈願。本次烏克蘭國家歌劇院管弦樂團的演繹，更賦予這部經典之作嶄新的時代意義，面對戰火仍持續守護藝術使命的樂團，以音樂延續烏克蘭深厚的人文傳統，並將歷經動盪與淬鍊後所孕育的藝術力量，毫無保留地呈獻給臺灣觀眾，展示生命在逆境中綻放出的極致光芒。當〈歡樂頌〉再次響起，不僅是對和平、自由與人性光輝的禮讚，更是跨越國界的心靈共鳴，見證藝術在逆境中依然綻放的堅韌力量，以及音樂撫慰人心、凝聚希望的永恆價值。

烏克蘭國家歌劇院管弦樂團演繹貝多芬第九號交響曲，乘載著歌頌人類自由、和平與團結的象徵意義，為本次演出賦予深刻時代意義。圖 / 聯合數位文創提供

日本巡演場場感動 亞洲觀眾見證烏克蘭藝術的生命力

首度訪台演出前，烏克蘭國家歌劇院管弦樂團足跡已遍佈亞洲各國，近年更與日本保持深厚交流。日本古典音樂迷長年皆有著在歲末年終時都有欣賞貝多芬《第九號交響曲》以辭舊迎新的深厚傳統，如此儀式感滿滿的傳統更被親切地稱為「大九（Daiku）」熱潮。日本知名藝術經紀公司光藍社策劃的「第九與命運」歲末音樂會系列，皆指名邀請烏克蘭國家歌劇院管弦樂團擔綱靈魂主角，自2022年起每年冬季都固定訪日巡演，2024年末更展開長達一個月的巡演，登上東京、京都、大阪、名古屋、廣島等十餘座城市的指標性場館，吸引大批日本古典樂迷朝聖，更獲樂評極高評價，已成為日本歲末藝文盛事之一。

烏克蘭國家歌劇院管弦樂團自2022年起每年冬季都皆固定訪日巡演，其精彩演出已成日本歲末藝文盛事之一。圖 / 聯合數位文創提供

國際聲樂名家攜手台灣頂尖合唱團拉縴人 百人編制北高磅礡登場

欲完整呈現《第九號交響曲》的恢弘壯闊的音樂格局，除了頂尖管弦樂團與指揮外，實力豐厚的獨唱與大型合唱團更是不可或缺的靈魂，烏克蘭國家歌劇院將攜手4位活躍於國際樂壇的聲樂名家：維多利亞．琴斯卡（Viktoriia Chenska）、安潔莉娜．什瓦奇卡（Anzhelina Shvachka）、德米特羅．庫茲明（Dmytro Kuzmin）與謝爾蓋．馬蓋拉（Sergii Magera）共同擔綱獨唱，以精湛的演唱詮釋貝多芬筆下充滿力量與情感的經典篇章。

主辦單位聯合數位文創更特別邀請台灣最具代表性、屢獲多項國際大獎肯定的拉縴人合唱家族參與演出，集結了旗下菁英男女聲陣容，以超大規模近百人編制，共同呈現第四樂章最完整、最具震撼力的現場體驗。當管弦樂團的磅礡樂聲與合唱、人聲獨唱交織共鳴，〈歡樂頌〉所傳遞的動人樂音與力量，將穿越語言及國界，化作對自由、和平與人類團結的共同禮讚，祈願透過音樂凝聚希望，直擊觀眾內心，感受樂音跨越國界撫慰人心、連結世界的深刻能量。

烏克蘭國家歌劇院管弦樂團將攜手台灣最具代表性合唱團拉縴人合唱家族，以百人編制呈現貝多芬《第九號交響曲》磅礴樂聲。圖 / 聯合數位文創提供

在這個亟需希望與團結的時代，當來自烏克蘭的音樂家與台灣頂尖合唱團隊攜手在舞台上共同演繹貝多芬《第九號交響曲》，也將為這首歷經兩百年歲月淬鍊的傳世鉅作，注入全新的時代意義，這份走過動盪與苦難所孕育而成的堅韌精神與藝術能量，將透過音樂化為力量，激盪出前所未見的共鳴與感動。主辦單位聯合數位文創誠摯邀請台灣民眾一同走進音樂廳，在《歡樂頌》壯麗而動人的旋律中，感受音樂撫慰人心的永恆力量，共同迎接一個凝聚和平、自由且充滿希望的新年。2026年12月26日演出將於高雄衛武營音樂廳登台，12月27日移師台北國家音樂廳，演出票券將於8月10日中午12時在udn售票網獨家開賣，購票享早鳥最低優惠85折起，數量有限售完為止！

【演出資訊】

演出曲目：貝多芬 D小調第九號交響曲《合唱》

演出時間：高雄｜衛武營國家歌劇院 2026年12月26日

臺北｜國家音樂廳 2026年12月27日

演出票價：$800 - $4,800

售票通路：udn售票網 https://reurl.cc/GgER7Z

活動官網： https://uevent.udnfunlife.com/ONOU2026

演出團隊：

• 指揮：米柯拉．迪亞杜拉（Mykola Dyadyura）

• 獨唱：女高音｜維多利亞．琴斯卡（Viktoriia Chenska） 、女中音｜安潔莉娜．什瓦奇卡 （Anzhelina Shvachka） 、男高音｜德米特羅．庫茲明（Dmytro Kuzmin）、男低音｜謝爾蓋．馬蓋拉（Sergii Magera）

• 樂團：烏克蘭國家歌劇院管弦樂團

• 合唱團：拉縴人男聲合唱團、拉縴人青年合唱團、拉縴人藝象女聲合唱團、拉縴人風雅頌合唱團

主辦單位：聯合數位文創（udnFunLife）

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