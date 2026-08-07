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親子放鬆首選！農人餐桌讓你一邊陪孩子 一邊吃得安心

聯合新聞網／ 聯合數位文創
農人餐桌的每一道料理，背後都是一段農人與土地的故事，圖／農人餐桌提供
農人餐桌的每一道料理，背後都是一段農人與土地的故事，圖／農人餐桌提供

當現代父母想找個地方好好喘口氣、孩子也能盡情玩耍放電時，親子餐廳自然是首選。但真正讓人放鬆的，不只是一個遊戲空間，更是一份能放心共食的料理與氛圍。

位於台北中正區重慶南路的「農人餐桌」，多年來一直是親子家庭的安心基地。由永豐餘生技打造，品牌主打「從產地到餐桌」的真食物理念，精選來自友善小農的在地食材，烹調出健康、美味、充滿溫度的餐點，讓全家大小每一口都吃得安心。

這裡不只是一間親子友善餐廳，更是一個生活提案。店內緊鄰 Green & Safe 真食物專賣店，爸媽在用餐後還能順道挑選當季鮮食，把健康與美味一併帶回家，延續全家的好味生活。我們相信「除了吃得開心、玩得盡興，孩子也該從小就認識什麼是真實又美味的好食物。」

生態海鮮義大利麵，每一口都能品嚐到海的風味。圖／農人餐桌提供
生態海鮮義大利麵，每一口都能品嚐到海的風味。圖／農人餐桌提供

好吃又好玩，孩子的快樂餐桌就在這裡！

從扮家家酒到塗鴉餐墊，農人餐桌讓每一餐都變成孩子的成長遊戲

在農人餐桌，吃飯從來不是一件無聊的事！我們貼心設計了孩子最愛的「小小廚神遊戲區」，有廚具玩具、擀麵棍、攪拌器，陪孩子進入扮家家酒的奇幻世界。在等待餐點的時間，也能快樂放電、不喊無聊。

近期還加碼推出「動物森林主題拍照區」，讓大人小孩一起留下互動美照，玩得盡興、拍得開心。現場也備有兒童剪刀、安全吸管杯與餐具組，讓爸媽輕鬆餵食、放鬆用餐不費力。

更特別的是——我們自製的繪本風格餐墊紙，讓孩子邊看故事邊動手塗鴉，不只安靜、還能激發想像力，也幫助他們更勇敢嘗試新食材，從吃飯中學習、從遊戲中成長。

孩子的快樂餐桌就在這裡。圖／農人餐桌提供
孩子的快樂餐桌就在這裡。圖／農人餐桌提供

吃得滿足，買得安心！餐桌好味直接帶回家

餐廳裡吃到的有機好食材，轉個彎就能打包回家繼續享受

吃完還意猶未盡？別擔心，美味不必等下次！走出農人餐桌，只要幾步路，就能走進我們的 Green & Safe 真食物專賣店。這裡販售的，正是餐廳每日實際使用的安心食材——當令有機蔬菜、無抗生素肉品、永續水產、手工乾貨與天然零食，每一樣都讓你吃得放心、挑得開心。

不用再特地跑市場，也不怕選不到好品質，直接把「農人餐桌的選物標準」帶進你的日常生活。讓健康飲食從外食延伸到自家廚房，讓家的味道，也跟著變得簡單、安心又有溫度。

Green & Safe 真食物專賣店販售當令有機蔬菜、無抗生素肉品、永續水產、手工乾貨與天然零食。圖／農人餐桌提供
Green & Safe 真食物專賣店販售當令有機蔬菜、無抗生素肉品、永續水產、手工乾貨與天然零食。圖／農人餐桌提供

【農人餐桌 餐廳資訊】

-訂位專線：02-2322-3716

-地址：台北市重慶南路二段51號B1

-營業時間：週一至週五11：00~15：00 , 17:00~20:30 假日11：00~16：00 , 17:00~20:30

-農人餐桌官方粉絲頁：https://www.facebook.com/afarmtable

親子 共食 永豐餘生技

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