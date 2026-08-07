不只月餅！「酥炸軟殼蟹＋蟹黃醬」、「特調肉品＋調味鹽」中秋送創意

迎接中秋到來，除了糕點、餅乾，更有不一樣的送禮選擇。「上海鄉村」今年打破傳統，推出「真的蟹蟹」禮盒，使用整隻完整的「酥炸軟殼蟹」當作主角，同時搭配以新鮮澎湖扁蟹蟹黃膏炒製的「靈魂蟹黃醬」，以及彈牙的讚岐寬麵組成，能夠享受到軟殼蟹的酥香與蟹黃醬的濃郁海味，也能方便民眾快速烹調上桌，每盒2包，原價580元，8月31日前優惠價569元。

麻葉餐飲旗下「CHAR CHAR Steak & Bar」，本次推出中秋禮盒「CHAR CHAR MOON 月光恰恰」，主打解凍即烤、自由搭配的概念，內含有「三杯桂丁雞中翅」、「馬告噶瑪蘭豬梅花」、「昆布海苔究好豬五花」等3款調味肉品，適合直接上桌或是製作成創意料理。另外禮盒中並包括有恰恰海晶鹽、恰恰辣香鹽、恰恰炭香鹽等3款調味品，方便民眾依照個人口味調整。

「CHAR CHAR MOON 月光恰恰」禮盒現已於品牌官方線上商店開放預購，原價2,480元，即日起至9月10日享早鳥68折、免運優惠價1,680元；選擇門市自取，滿兩盒再加贈「月光巴斯克．精裝禮盒」1盒。