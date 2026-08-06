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台中餐廳吹起「生活提案」風潮 日本人氣插畫海外首展進駐三茶六味

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
日本人氣插畫《THE GROOVERS 》海外首展，即日起進駐台中「三茶六味」。記者宋健生／攝影
日本人氣插畫《THE GROOVERS 》海外首展，即日起進駐台中「三茶六味」。記者宋健生／攝影

台中餐廳吹起「生活提案」風潮！日本人氣插畫《THE GROOVERS》海外首展，即日起進駐北澤國際餐飲集團旗下「三茶六味」，推出為期一個月的期間限定藝術展，將餐廳化身為融合美食、茶文化與藝術創作的生活場域，邀請民眾在用餐之餘，也能放慢腳步，感受藝術走進日常的魅力。

總部位於台中的北澤國際餐飲集團，成立26年來以多品牌策略深耕餐飲市場，穩健擴展營運版圖。

目前，旗下餐飲品牌涵蓋「樹太老日本定食」12家門市、「北澤壽喜燒」3家門市，並同步經營「小樹食堂」、「三茶六味」、「布佬廚房」等特色品牌，各設有1家據點；另延伸布局食品領域，推出自有品牌「jammm果醬」，持續強化集團整體產品線。

面對2026年，集團將加速通路合作腳步，規劃由「樹太老日本定食」與「北澤壽喜燒」進駐萬家福、全聯等大型通路，預計下半年各再新增1家大型門市，各品牌總店數將達到20家。未來將持續以穩健拓點為核心策略，推動營運規模成長，提升整體市場競爭力。

北澤國際餐飲集團協理陳志成表示，當餐廳不再只是吃飯的地方，而是一座結合美食、茶文化與藝術展覽的生活空間，消費者追求的，也不只是味蕾的滿足，而是一段值得停留的生活體驗。

2026年夏天，位於台中的三茶六味攜手日本大阪人氣插畫家Naoki Kitajima筆下角色《THE GROOVERS》，推出為期一個月的期間限定藝術展，將餐廳化身為融合美食、茶文化與藝術創作的生活場域，邀請民眾在用餐之餘，也能放慢腳步，感受藝術走進日常的魅力。

不同於追求翻桌率的用餐空間，三茶六味更希望打造一個讓人願意停留、交流與放鬆的生活場域。

店內大量運用木質元素、藤編家具、綠意植栽與柔和燈光，營造自然溫暖的氛圍，無論是一個人的午後、三五好友聚餐、家庭聚會或商務交流，都能自在享受屬於自己的節奏。

在餐點設計上，三茶六味融合中式家常、亞洲風味與下午茶文化，希望讓一間餐廳就能滿足不同時段、不同族群的用餐需求。

其中，招牌紅燒牛肉麵是許多熟客指定必點，從辛香料炒製、牛骨慢熬到紅燒湯頭，每一道工序都細細堆疊，濃郁醇厚卻不厚重，展現品牌對料理細節的堅持。

喜歡多人分享料理的饕客，則不能錯過鮮蝦粉絲煲，以蒜香與蝦汁完整滲入粉絲，每一口都吸附鮮甜精華；蔥香家常鱸魚、老薑麻油松阪豬、經典酸辣雞腿排與台式三杯雞等料理，也都是店內人氣推薦，不論是家庭聚餐或朋友聚會，都能一次品嚐三茶六味兼具家常溫度與餐廳水準的招牌風味。

餐廳化身為融合美食、茶文化與藝術創作的生活場域，邀請民眾感受藝術走進日常的魅力。記者宋健生／攝影
餐廳化身為融合美食、茶文化與藝術創作的生活場域，邀請民眾感受藝術走進日常的魅力。記者宋健生／攝影

台中 餐廳 日本 餐飲

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