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必比登主廚進駐！ 台北最美百年老屋餐廳「輝室」 解鎖台味記憶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
建於日治時期的歷史建築「戴炎輝寓所」，歷經三年半修復與改造後，以「輝室」之名成為台北最美老宅餐廳。圖／輝室提供
建於日治時期的歷史建築「戴炎輝寓所」，歷經三年半修復與改造後，以「輝室」之名成為台北最美老宅餐廳。圖／輝室提供

台北南昌路巷弄內、建於日治時期的歷史建築「戴炎輝寓所」，曾是台灣首位台籍司法院長戴炎輝的故居，見證台灣近代法學發展。歷經三年半修復與改造後，以「輝室」之名重新開幕，如今迎來開業滿一周年的重要時刻，同步宣布餐飲團隊全面更新，由獲得《臺灣米其林指南》必比登推介的主廚楊子毅（Chef Craig）領軍，以「現代台灣料理」為核心，透過料理重新詮釋這座百年老宅的歷史與記憶。

Chef Craig投入餐飲超過20年，自小受到總鋪師父親影響，之後歷經日系餐飲品牌、米其林二星餐廳等不同歷練，逐漸建立屬於自己的料理語言。他此次攜手執行主廚江阪心廷（Esaka Shintei），打造輝室首季新菜單，不刻意追求繁複技法或昂貴食材，而是從台灣人的共同生活經驗出發，以熟悉的味道、童年記憶與地方文化，重新演繹當代台灣料理。

新菜單從開胃小點便展現團隊的創作方向。「白蝦、咖啡康普茶、烤玉米」運用烤玉米泥、煙燻紅椒粉襯托炭烤白蝦，喚起夜市烤玉米的熟悉滋味；未列入正式菜單的隱藏版小點「黑糖麻糬、蘋果酸奶油」，則藉由蘋果康普茶、黑糖麻糬等元素，串聯校園周邊常見的黑糖剉冰、蘋果麵包等童年回憶。

其中最具故事性的「米粉、麻油蛋酥、發酵辣椒醬」，源自Chef Craig兒時不愛炒米粉的經驗。他重新拆解阿嬤炒米粉的記憶，將炒米粉轉化為炸春捲形式，包入大量蔬菜與父親親手醃製的菜脯，藉由酥脆口感重新詮釋這道傳統料理，也讓一道原本排斥的家常菜，成為重新理解記憶的媒介。

另一道招牌主菜「鴨、烤地瓜、芋頭」，則融合Chef Craig家鄉金山鴨肉文化，以及江阪心廷對日式漢堡排的印象，將鴨肉製成漢堡排，搭配近似法式肉汁的多蜜醬，再覆上炸芋頭絲，不僅呈現不同文化背景的融合，也巧妙呼應戴炎輝生前喜愛芋頭的飲食記憶，串起空間主人與新世代主廚之間跨越時代的對話。

Chef Craig感念有戴炎輝先生的過去，才能成就現在輝室的歷史底蘊，他說道：「過去輝室訴說的是戴炎輝先生的故事，但現在希望客人認識的是我們的菜和故事。」來到輝室的人們不僅可感受建築，也能在此品嘗到由主廚自身出發，尋求當代人共感的料理。因此，多道菜色皆圍繞「共感」展開。例如「台中194、海魚、清粥小菜」，便以台中194號米製成帶有芋香的米飯，搭配皮蛋豆腐、肉鬆、醬瓜、豆腐乳與煎魚等元素，重新組合出台灣人熟悉的清粥小菜文化，希望喚起每位客人各自不同的生活記憶。

晚間套餐主餐「紅玉雞、野菜、煙燻雞油」則以甕窯雞與雞油拌飯作為靈感，搭配酸筍雞湯醬汁、胡椒鹽泡泡與野菜，呈現樸實卻富有層次的風味；一旁附上的雞油拌飯，更成為不少人記憶中最療癒的一口，也呼應團隊希望透過料理帶來慰藉與日常幸福感的理念。

套餐尾聲則以一道重新演繹的紅豆湯收尾。相傳戴炎輝教授編纂《淡新檔案》期間，常有學生到家中協助整理文獻，師母便親手煮紅豆湯招待學生。團隊因此將這段溫暖故事化為甜點「桂花、柴燒龍眼、紅豆湯」，結合甘酒冰淇淋、紅豆慕斯等元素，讓一道家常甜品成為串連歷史、人情與記憶的最後一筆，也替這棟百年老宅展開屬於下一個世代的新篇章。

【輝室】

•營業時間：12:00～14:30、14:30～17:00、18:00～22:00（週日、一全日，以及週二午間公休）

•地址： 台北市中正區南昌路二段1巷2號

•電話：（02）3322-6298

•價位：午餐每位1,680元 +10%（5道）、晚餐每位2,480元 +10%（7道）

•訂位連結：https://pse.is/7cg9za

紅玉雞、野菜、煙燻雞油。圖／輝室提供
紅玉雞、野菜、煙燻雞油。圖／輝室提供

米粉、麻油蛋酥、發酵辣椒醬。圖／輝室提供
米粉、麻油蛋酥、發酵辣椒醬。圖／輝室提供

鴨、烤地瓜、芋頭。圖／輝室提供
鴨、烤地瓜、芋頭。圖／輝室提供

主廚楊子毅（Craig Yang）（左）與執行主廚江阪心廷（Esaka Shintei）。圖／輝室提供
主廚楊子毅（Craig Yang）（左）與執行主廚江阪心廷（Esaka Shintei）。圖／輝室提供

黑糖麻糬、蘋果酸奶油。圖／輝室提供
黑糖麻糬、蘋果酸奶油。圖／輝室提供

桂花、柴燒龍眼、紅豆湯。圖／輝室提供
桂花、柴燒龍眼、紅豆湯。圖／輝室提供

台中194、海魚、清粥小菜。圖／輝室提供
台中194、海魚、清粥小菜。圖／輝室提供

必比登 老屋 餐廳

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