有一種紫色叫江戶？ SEIKO 145周年A13快閃空間推全新「江戶紫」限量表

自日本飛鳥時代的尊貴，到江戶時期的瀟灑，紫色始終象徵著日本文化中最迷人的顏色。今年適逢SEIKO品牌創立145周年，品牌特別以「江戶紫」為靈感發表第三波限量表款，並從即日起至8月31日止、於遠百信義A13一樓打造快閃空間，邀請粉絲與球迷一同參與。

東京的現身為古代的江戶，而紫色更是代表庶民化江戶的重要色彩，從原本古天皇時期的禁止使用色，來到江戶時期（西元1603–1867）紫色轉為武家與常民喜愛的顏色，此時文化與美學意義提升，像是人們會在和服的內襯（裏勝色）使用紫色以強調低調的華麗，又或是歌舞伎中成田屋名劇《助六》的紫色鉢巻（頭巾）帶動一波「江戶紫」風潮，更成為日本文化中的「粋」（高貴、洗鍊）的象徵。

五只限量表中的Presage 145周年紀念限量表（HCB006）特別將這種「江戶感性」巧妙「二創」，其靈感源自現代名匠、東京名調酒師岸久所調製的原創雞尾酒「Edo Purple」，微醺紫的面盤與金色Logo及GMT指針相映成趣；科技感十足的Astron145週年紀念限量表（HAB011），則以GPS衛星對時結合光動能，用迷幻紫色面盤優雅詮釋東京黃昏時分的魔幻天際，展現深邃的摩登魅力。

針對喜愛復古與運動風格的表迷，Prospex紀念表（HBC006）承襲1959年首款Alpinist的古典雙冠與凸透鏡設計，重現進軍運動表的輝煌歲月；同系列另一款Prospex（HBJ005，）則以太陽能計時與鋁質表圈，展現現代俐落的運動氣息。而以經典SKX系列為基礎改寫的Seiko 5 Sports（HDB003），則透過非置中的表冠設計，演繹極具辨識度的街頭精神。

喜愛懷舊歲月的收藏家，絕對不能錯過以1982年概念復刻的Seiko Selection（HFL001）。其搭載獨特的旋轉式開關「Rotocall」，能輕鬆切換鬧鈴與計時功能，彷彿瞬間重返懷念的1980年代。全系列每款限量紀念表款的表背均刻有「LIMITED EDITION」專屬字樣，賦予不凡的典藏價值。

SEIKO並在快閃空間打造了拍貼機與趣味棒球遊戲裝置，由於旗下擁有知名旅美日本球星大谷翔平，現場凡加入品牌LINE官方會員即可試玩，無論「擊出」安打、二壘打或全壘打人人有獎，快閃空間位於SEIKO遠百信義A13一樓，可由松壽路入口進入一樓後、位於電扶梯左側，亦可洽SEIKO遠百信義A13專門店，地址為松仁路58號3樓，或去電02-2720-3800提前預約。

SEIKO Presage 145周年紀念限量表（HCB006），20,500元。圖／SEIKO提供

SEIKO今年145周年，現場快閃空間也陳列了詳細的編年大事記。圖／SEIKO提供

SEIKO Prospex 145周年紀念限量表（HBC006），31,000元。圖／SEIKO提供

快閃空間現場的超大型「棒球」彈珠台，只要加入官方LINE帳號、人人有獎。圖／SEIKO提供

Seiko Selection 145周年紀念限量表（HFL001），20,000元。圖／SEIKO提供

SEIKO今年145周年，發表了第三波的限量紀念表款。圖／SEIKO提供

Seiko 5 Sports 145周年紀念限量表（HDB003），14,000元。圖／SEIKO提供