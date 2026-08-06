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HOLA「夏出清」開跑！精選4萬件商品任2件5折 限定門市絕版品5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
HOLA和樂家居夏出清另一大亮點為年度唯一家具特賣會，即日起至9月2日於台北內湖、台中大墩、高雄左營等3家實體門市及官網同步開賣，圖為丹麥機能沙發品牌FLEXLUX。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA和樂家居夏出清另一大亮點為年度唯一家具特賣會，即日起至9月2日於台北內湖、台中大墩、高雄左營等3家實體門市及官網同步開賣，圖為丹麥機能沙發品牌FLEXLUX。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA和樂家居年度最受矚目的「夏出清」即日起至9月2日開跑，全館精選4萬件風格器物任選2件（含以上）即享5折優惠，從自然純棉寢具、北歐設計花器及當代裝飾畫到日本美型便當盒，全面打破品項限制，自由混搭。同時品牌祭出「今年唯一且規模最大」的家具特賣會，罕見集結軟裝設計師指定的歐洲頂級實木家具ARTISAN、丹麥當代沙發FLEXLUX等國際一線設計大牌，以「全新絕版品5折起」的驚喜價格限量出清，是升級居家質感的絕佳時機。活動期間全台門市消費不限金額加價999元即可購得「可摺疊收納行李箱」（數量有限，售完為止）。

本次夏出清HOLA精選4萬件商品，任2件（含以上）即享5折優惠。首推日常實用純棉寢具，奧可利200織剪花純棉床被四件組、艾禮思山形繡200織水洗棉床被四件組（含枕套二入、床包、被套），皆為整組雙人折後1,840元。

HOLA精選多款國際工藝品，如結合德系設計與西非工藝的SOLOKO天然象草手工編織籃，折後645元起；喜歡花藝的綠手指可趁機入手瑞典DBKD、丹麥Ro collection、比利時D&M等設計花器／盆器，折後200元起；備受居家愛好者青睞的丹麥The Poster Club裝飾畫，超過36款作品折後單件950元起，比從海外官網跨國購買更划算。日本擁有百年漆器工藝的家用品品牌TAKENAKA推出的便當盒系列折後350元起，為日常餐食增添色彩。

夏出清另一大亮點為HOLA年度唯一家具特賣會，即日起至9月2日於台北內湖、台中大墩、高雄左營等3家實體門市及官網同步開賣，釋出超過500件全新絕版精品家具、進口床墊與手工羊毛地毯，皆以5折起限量供應，售完不補，消費滿12,000元可現折1,000元、滿24,000元折2,000元，最高可享85折優惠。

現場集結眾多設計師品牌：包含展現極致手工曲木工藝的頂級實木家具ARTISAN；以手工編織著稱、深受高端度假酒店喜愛的比利時戶外家具VINCENT SHEPPARD；承襲北歐極簡基因、主打機能面料的丹麥FLEXLUX沙發。此外，波蘭手工沙發品牌SITS、主打粗獷美學的丹麥品牌MUUBS，以及HOLA獨家代理的美國傳奇休閒椅La-Z-Boy亦同步現身。

除了質感沙發名椅，還有眾多進口床墊、羊毛地毯、設計款邊桌、實木書櫃等大型家具，陣容豐富，是居家愛好者年度不容錯過的軟裝挖寶盛宴。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

HOLA和樂家居「夏出清」即日起至9月2日開跑，奧可利200織剪花純棉床被四件組雙人折後1,840元。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA和樂家居「夏出清」即日起至9月2日開跑，奧可利200織剪花純棉床被四件組雙人折後1,840元。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA和樂家居夏出清另一大亮點為年度唯一家具特賣會，即日起至9月2日於台北內湖、台中大墩、高雄左營等3家實體門市及官網同步開賣，圖為頂級實木家具品牌ARTISAN。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA和樂家居夏出清另一大亮點為年度唯一家具特賣會，即日起至9月2日於台北內湖、台中大墩、高雄左營等3家實體門市及官網同步開賣，圖為頂級實木家具品牌ARTISAN。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA和樂家居夏出清另一大亮點為年度唯一家具特賣會，即日起至9月2日於台北內湖、台中大墩、高雄左營等3家實體門市及官網同步開賣，圖為美國傳奇休閒椅品牌La-Z-Boy。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA和樂家居夏出清另一大亮點為年度唯一家具特賣會，即日起至9月2日於台北內湖、台中大墩、高雄左營等3家實體門市及官網同步開賣，圖為美國傳奇休閒椅品牌La-Z-Boy。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA和樂家居「夏出清」即日起至9月2日開跑，擁有百年日本傳統漆器工藝的家用品品牌TAKENAKA推出的便當盒系列折後350元起。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA和樂家居「夏出清」即日起至9月2日開跑，擁有百年日本傳統漆器工藝的家用品品牌TAKENAKA推出的便當盒系列折後350元起。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA和樂家居「夏出清」即日起至9月2日開跑，丹麥The Poster Club裝飾畫超過36款作品折後950元起。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA和樂家居「夏出清」即日起至9月2日開跑，丹麥The Poster Club裝飾畫超過36款作品折後950元起。圖／HOLA和樂家居提供

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