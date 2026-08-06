「黑毛屋」插旗高雄夢時代「連3天送肉盤」！ 樂多多送40組鐵板燒套餐

乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」，將於8月7日進駐高雄夢時代購物中心展開試營運，並於8月10日正式開幕。歡慶新店登場，黑毛屋攜手On the Road，推出聯名限定「青森蘋果義式手工冰淇淋」，同步祭出全台加購優惠與夢時代店限定開幕活動。

即將開幕的黑毛屋高雄夢時代店，為品牌第20間分店，店內主打涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋及摩滋鍋等四大日式個人鍋物，搭配日本和牛、PURE RARE芬蘭豬、伊比利豬等食材，每套380元起。針對夏季，黑毛屋也限時供應「蕃茄鍋」，帶來不一樣的味覺感受。此外，黑毛屋自8月7日起，也攜手天母人氣Gelato品牌「On the Road」，推出限定「青森蘋果義式手工冰淇淋」，每份原價89元，8月7日至8月23日期間，凡消費任一鍋物套餐，即可享69元加購優惠價。

為慶祝高雄夢時代店開幕，8月10日至8月12日期間，凡至夢時代店內用餐並追蹤官方帳號，即可獲贈價值190元的「西班牙Bellot伊比利豬」1份；8月10日至8月14日期間，單筆消費每滿1,000 元，即可免費獲贈「青森蘋果義式手工冰淇淋」1 份。

連鎖餐飲集團「樂多多」慶祝APP會員突破150萬人，即日起至9月30日期間，推出會員抽獎活動，分別在9月、10月的第一週各抽出20張「明水然・樂套餐兌換券」，價值1,760元，共計送出40張。若是當月未中獎，抽獎資格將自動累積至次月。

適逢8月父親節，即日起至8月31日，至「狂一鍋」用餐並完成社群任務， 可免費兌換「梅花豬／無骨雞腿肉／香辣鴨血／小白蝦／季節鮮魚／極鮮蛤蜊」（6選1）；至「肉多多」用餐，則可加贈「無骨鮮雞腿／鮮魚片／小白蝦」（3選1），同時肉多多即日起於全台20家指定門店，提供期間限定的「CAMA咖啡」，更添用餐儀式感。

「黑毛屋」將進駐高雄夢時代購物中心，並於8月10日正式開幕。圖／黑毛屋提供

「樂多多」針對會員，將送出40張「明水然・樂套餐兌換券」。圖／樂多多提供