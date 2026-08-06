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BELLINI全新兒童餐登場！手工車車麵加小飛碟披薩 點餐再送貼紙

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
BELLINI Pasta Pasta推出全新兒童餐系列。圖／BELLINI Pasta Pasta提供
BELLINI Pasta Pasta推出全新兒童餐系列。圖／BELLINI Pasta Pasta提供

暑假親子聚餐需求升溫，來自東京的義大利餐廳品牌BELLINI Pasta Pasta推出全新兒童餐系列，即日起正式上市。新菜單主打每日手工現做義大利麵、均衡配餐及專為孩童設計的小尺寸披薩，希望讓孩子在輕鬆愉快的用餐氛圍中，從小接觸道地義式料理，也讓全家共享更豐富的餐桌時光。

此次兒童餐以「手工現做、營養均衡、義式餐桌體驗」為設計核心。義大利麵每日新鮮手工製作，口感Q彈柔嫩，相較於乾燥麵更容易入口，也更適合孩童咀嚼。每份套餐皆搭配水果、蔬菜佐優格醬、鮮奶酪與柳橙汁，一次滿足主食、蔬果、乳製品及水果等營養需求，兼顧美味與均衡飲食。

主餐共推出五款選擇，其中「番茄起司小飛碟」與「咕咕鳳梨小飛碟」皆採現烤小披薩設計，前者結合莫札瑞拉起司、聖女番茄與番茄醬，後者則以BBQ醬搭配雞肉與鳳梨，鹹甜交織，方便孩子拿取享用。

義大利麵則包括加入甜菜根、菠菜及薑黃製成三色麵體的「貝殼王子車車」，搭配起司奶油醬、雞肉與菠菜，透過天然食材提升色彩與營養；「炸雞國王車車」選用每日手工製作的水管麵，搭配番茄醬與酥脆炸雞，是小朋友熟悉又喜愛的組合；「番茄公主車車」則以主廚慢燉牛肉醬搭配現做義大利麵，再鋪上太陽蛋，增添濃郁滑順的口感層次。

歡慶新品上市，活動期間凡點購兒童餐，即可獲贈品牌限定設計貼紙乙份，數量有限、送完為止。BELLINI Pasta Pasta希望藉由每日手工製作的義大利麵與專為孩子打造的餐點設計，讓義式料理不只是餐桌上的美味，也成為暑假親子共享回憶的一部分。

番茄起司小飛碟售價270元。圖／BELLINI Pasta Pasta提供
番茄起司小飛碟售價270元。圖／BELLINI Pasta Pasta提供

咕咕鳳梨小飛碟售價290元。圖／BELLINI Pasta Pasta提供
咕咕鳳梨小飛碟售價290元。圖／BELLINI Pasta Pasta提供

東京 披薩

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