中秋送禮不踩雷 新光三越255款好禮：人氣蛋黃酥、台日韓美食一站滿足

又到中秋送禮旺季，新光三越今年嚴選超過255款中秋禮盒，以多元選品滿足送禮需求。於8月7日起在全台16家分店、新光三越APP、skm online及超市禮品城四大渠道同步開放預購，8月13日前刷卡預購，還可同享「夏天卡利HIGH」回饋。

亮點一：跨國籌備2年台日職人聯名「榮太樓總本鋪東方美人系列禮盒」

今年最具話題性的獨家禮盒，為歷時2年籌備的「榮太樓總本鋪東方美人系列禮盒」。由新光三越牽線，促成日本200年和菓子老鋪「榮太樓總本鋪」與台灣茶界話題新星張家齊跨國合作。將張家齊打造、帶有蜜香與熟果香的東方美人茶製成滑順茶凍，搭配榮太樓經典黑豆黑糖凍與黑糖黃豆粉蕨餅，一盒承載台日職人匠心的茶香和菓子。

亮點二：超過26款話題蛋黃酥一站購足

看準台灣人對蛋黃酥的狂熱，今年新光三越一次集結超過26款人氣蛋黃酥，從星級飯店、米其林推薦到在地名店多種選擇。評選名店有「無框架甜點L.Z.寶石蛋黃酥禮盒」；米其林星級推薦： 陽明春天「黃金旦黃酥禮盒」、富錦樹台菜香檳x吳寶春麥方店「星級蛋黃酥禮盒」；奢華創意款： 北投老爺酒店「黑金菠蘿蛋黃酥禮盒」（竹炭酥皮結合金箔）；微醺酒食風： 「城市好酒真心柑謝酒食禮盒」、「城市好酒梅香酒食小丞事聯名蛋黃酥禮盒」，同時，也網羅多款流心奶黃月餅、綠豆椪、鳳梨酥、廣式月餅等人氣糕餅。

亮點三：不用飛出國 首度引進4大日韓爆紅伴手禮

新光三越首度引進4款日韓人氣甜點，零時差直送台灣。包括日本三越銀座的洋菓子品牌「Mariette鐵盒餅乾綜合禮盒」；年銷52萬顆紀錄的「Forecipe小小森林甜甜圈禮盒」；韓國旅遊必買的「Bok Hodu經典紅豆奶油／清爽檸檬奶油核桃糕」；以及社群討論話題韓國巧克力品牌 XOCOSILOK「Sand100 韓國草莓夾心酥禮盒」。

此外，也同步引進日本皇室御用「虎屋」西洋李豆沙羊羹、熱銷千萬條的「巴黎貝甜」法式經典奶油瑞士捲、金氏世界紀錄銷量認證的「Henri Charpentier」費南雪綜合禮盒，以及小倉山莊、たねや等頂級日本名品。

亮點四：頂級老欉文旦、三色葡萄與風格茶酒咖啡

除了傳統糕餅，針對親友聚會與高端送禮需求，新光三越特別嚴選50年以上「台南麻豆老欉文旦禮盒」、「台灣黃金老欉文旦禮盒」與高端「日本三色葡萄禮盒」。除了水果禮盒，親友相聚時享受一杯精品咖啡、茶品、頂級酒品也成為中秋送禮新趨勢。

Bok hodu經典紅豆奶油核桃糕點心，760元（獨家，首度來台）。圖／新光三越提供

新光三越首度攜手日本創立逾200年的和菓子老舖榮太樓總本鋪與台灣茶界話題新星張家齊，推出歷時2年籌備的「榮太樓總本鋪東方美人系列禮盒」。圖／新光三越提供

無框架甜點L.Z.寶石蛋黃酥9入禮盒，1,099元。圖／新光三越提供

日本三色葡萄禮盒，3,680元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供

XOCOSILOK Sand100韓國草莓夾心酥禮盒，760元（獨家，首度來台）。圖／新光三越提供

Forecipe小小森林甜甜圈5入禮盒，880元（獨家，首度來台）。圖／新光三越提供

又到中秋送禮旺季，新光三越今年嚴選超過255款中秋禮盒，以多元選品滿足送禮需求。圖／新光三越提供

巴黎貝甜法式經典奶油瑞士捲，760元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供