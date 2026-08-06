快訊

狠詐慈濟10億…律師公會前理事長陳昱瑄遭起訴 法院裁定繼續羈押

最新研究曝光！中年守住3項健康條件 可遠離失智症超過10年

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋送禮不踩雷 新光三越255款好禮：人氣蛋黃酥、台日韓美食一站滿足

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
北投老爺酒店黑金菠蘿蛋黃酥禮盒6入，699元。圖／新光三越提供
北投老爺酒店黑金菠蘿蛋黃酥禮盒6入，699元。圖／新光三越提供

又到中秋送禮旺季，新光三越今年嚴選超過255款中秋禮盒，以多元選品滿足送禮需求。於8月7日起在全台16家分店、新光三越APP、skm online及超市禮品城四大渠道同步開放預購，8月13日前刷卡預購，還可同享「夏天卡利HIGH」回饋。

亮點一：跨國籌備2年台日職人聯名「榮太樓總本鋪東方美人系列禮盒」

今年最具話題性的獨家禮盒，為歷時2年籌備的「榮太樓總本鋪東方美人系列禮盒」。由新光三越牽線，促成日本200年和菓子老鋪「榮太樓總本鋪」與台灣茶界話題新星張家齊跨國合作。將張家齊打造、帶有蜜香與熟果香的東方美人茶製成滑順茶凍，搭配榮太樓經典黑豆黑糖凍與黑糖黃豆粉蕨餅，一盒承載台日職人匠心的茶香和菓子。

亮點二：超過26款話題蛋黃酥一站購足

看準台灣人對蛋黃酥的狂熱，今年新光三越一次集結超過26款人氣蛋黃酥，從星級飯店、米其林推薦到在地名店多種選擇。評選名店有「無框架甜點L.Z.寶石蛋黃酥禮盒」；米其林星級推薦： 陽明春天「黃金旦黃酥禮盒」、富錦樹台菜香檳x吳寶春麥方店「星級蛋黃酥禮盒」；奢華創意款： 北投老爺酒店「黑金菠蘿蛋黃酥禮盒」（竹炭酥皮結合金箔）；微醺酒食風： 「城市好酒真心柑謝酒食禮盒」、「城市好酒梅香酒食小丞事聯名蛋黃酥禮盒」，同時，也網羅多款流心奶黃月餅、綠豆椪、鳳梨酥、廣式月餅等人氣糕餅。

亮點三：不用飛出國 首度引進4大日韓爆紅伴手禮

新光三越首度引進4款日韓人氣甜點，零時差直送台灣。包括日本三越銀座的洋菓子品牌「Mariette鐵盒餅乾綜合禮盒」；年銷52萬顆紀錄的「Forecipe小小森林甜甜圈禮盒」；韓國旅遊必買的「Bok Hodu經典紅豆奶油／清爽檸檬奶油核桃糕」；以及社群討論話題韓國巧克力品牌 XOCOSILOK「Sand100 韓國草莓夾心酥禮盒」。

此外，也同步引進日本皇室御用「虎屋」西洋李豆沙羊羹、熱銷千萬條的「巴黎貝甜」法式經典奶油瑞士捲、金氏世界紀錄銷量認證的「Henri Charpentier」費南雪綜合禮盒，以及小倉山莊、たねや等頂級日本名品。

亮點四：頂級老欉文旦、三色葡萄與風格茶酒咖啡

除了傳統糕餅，針對親友聚會與高端送禮需求，新光三越特別嚴選50年以上「台南麻豆老欉文旦禮盒」、「台灣黃金老欉文旦禮盒」與高端「日本三色葡萄禮盒」。除了水果禮盒，親友相聚時享受一杯精品咖啡、茶品、頂級酒品也成為中秋送禮新趨勢。

Bok hodu經典紅豆奶油核桃糕點心，760元（獨家，首度來台）。圖／新光三越提供
Bok hodu經典紅豆奶油核桃糕點心，760元（獨家，首度來台）。圖／新光三越提供

新光三越首度攜手日本創立逾200年的和菓子老舖榮太樓總本鋪與台灣茶界話題新星張家齊，推出歷時2年籌備的「榮太樓總本鋪東方美人系列禮盒」。圖／新光三越提供
新光三越首度攜手日本創立逾200年的和菓子老舖榮太樓總本鋪與台灣茶界話題新星張家齊，推出歷時2年籌備的「榮太樓總本鋪東方美人系列禮盒」。圖／新光三越提供

無框架甜點L.Z.寶石蛋黃酥9入禮盒，1,099元。圖／新光三越提供
無框架甜點L.Z.寶石蛋黃酥9入禮盒，1,099元。圖／新光三越提供

日本三色葡萄禮盒，3,680元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供
日本三色葡萄禮盒，3,680元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供

XOCOSILOK Sand100韓國草莓夾心酥禮盒，760元（獨家，首度來台）。圖／新光三越提供
XOCOSILOK Sand100韓國草莓夾心酥禮盒，760元（獨家，首度來台）。圖／新光三越提供

Forecipe小小森林甜甜圈5入禮盒，880元（獨家，首度來台）。圖／新光三越提供
Forecipe小小森林甜甜圈5入禮盒，880元（獨家，首度來台）。圖／新光三越提供

又到中秋送禮旺季，新光三越今年嚴選超過255款中秋禮盒，以多元選品滿足送禮需求。圖／新光三越提供
又到中秋送禮旺季，新光三越今年嚴選超過255款中秋禮盒，以多元選品滿足送禮需求。圖／新光三越提供

巴黎貝甜法式經典奶油瑞士捲，760元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供
巴黎貝甜法式經典奶油瑞士捲，760元（獨家，初登場）。圖／新光三越提供

Mariette鐵盒餅乾13入綜合禮盒，780元（獨家，首度來台）。圖／新光三越提供
Mariette鐵盒餅乾13入綜合禮盒，780元（獨家，首度來台）。圖／新光三越提供

新光三越 蛋黃酥 中秋

延伸閱讀

天仁茗茶精選多款中秋禮盒 茶月餅、茶釀咖啡一次滿足

中秋送禮新趨勢！台北遠東香格里拉首搭無酒精餐酒 多款月餅禮盒早鳥85折

500甜2026甜點派對升級登場！從策展系西點到國宴級美味名店齊聚

夢幻再升級！「500甜All-Star全明星套票禮盒」限量開賣 集結5大頂尖甜點名店呈獻極致味蕾饗宴

相關新聞

限量1萬袋！萊爾富推「2026中元普渡袋」 精選12款熱銷商品一袋搞定

隨著農曆七月將至，萊爾富全台門市已陸續換上中元節主題陳列與普渡專區，集結普渡袋、聯名零食箱及民生補貨商品，打造一站式採購選擇。為了讓消費者免去逐項挑選、搬運的繁瑣流程，萊爾富推出限量1萬袋的「2026中元普渡袋」，每袋售價599元，精選12款熱銷人氣商品，一袋即可完成基本供品準備，讓中元採購更加快速、便利。

僅限兩團！「500遊香港饕客宴」 名人領路吃遍米其林、亞洲第一

如果說香港是一座用味道書寫的城市，那麼，最好的旅行方式，或許可從一張餐桌開始。2026「500遊香港饕客宴」將再度挑戰不可能，一位難求、獨家開餐之外，也讓老店端出「隱藏版菜單」，10月29日、30日出發，僅限兩團。

鐵道迷快搶！金牌台啤首度聯名台灣高鐵 全新N700ST限定罐開賣

台灣啤酒首度攜手台灣高鐵，推出聯名商品。為迎接台灣高鐵新世代列車「N700ST」即將抵台，並預計於明年正式投入營運，雙方推出限量版「金牌台灣啤酒高鐵新車聯名罐」，以象徵新車的流線車體設計結合玉山意象，共推出白、橘兩款限定包裝，兼具紀念與收藏價值，鐵道迷與啤酒愛好者都可望掀起一波搶購熱潮。

火辣開喝！絕對伏特加攜手TABASCO 打造全新辛香酒感

全球知名伏特加品牌ABSOLUT絕對伏特加攜手經典辣椒醬品牌TABASCO，推出全新「ABSOLUT TABASCO辣椒風味伏特加」，將瑞典伏特加與美國路易斯安那辣椒風味結合，把辣椒的辛香、酸韻與伏特加的純淨酒體融為一體，打造兼具話題性與個性的全新酒款，已正式在台上市。

八色烤肉mini×葬送的芙莉蓮「30款周邊」登場！ 立牌、鑰匙圈通通有

連鎖韓式烤肉「八色烤肉mini」今夏攜手日本超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》，自8月7日起推出期間限定聯名加購活動，包括有MOFU MANIA系列的壓克力鑰匙圈、迷你壓克力立牌、徽章，以及極光壓克力立牌等多款周邊，角色囊括芙莉蓮、欣梅爾等人氣角色，讓粉絲們享受蒐集樂趣。

命定日常包搭配零負擔 Longchamp全新Le Cadence實現不費力的從容風格

最理想的包款，總是那個出門不用費心搭配，上肩即自在融入穿搭的那款包。Longchamp全新Le Cadence系列，正是可以伴隨都會女子自在遊走各地的包款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。