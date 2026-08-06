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鐵道迷快搶！金牌台啤首度聯名台灣高鐵 全新N700ST限定罐開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「金牌台灣啤酒高鐵新車聯名罐」本次共推出「白色」與「橘色」兩款限定包裝。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金牌台灣啤酒高鐵新車聯名罐」本次共推出「白色」與「橘色」兩款限定包裝。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣啤酒首度攜手台灣高鐵，推出聯名商品。為迎接台灣高鐵新世代列車「N700ST」即將抵台，並預計於明年正式投入營運，雙方推出限量版「金牌台灣啤酒高鐵新車聯名罐」，以象徵新車的流線車體設計結合玉山意象，共推出白、橘兩款限定包裝，兼具紀念與收藏價值，鐵道迷與啤酒愛好者都可望掀起一波搶購熱潮。

此次聯名罐以N700ST的未來感車身線條作為設計主軸，搭配台灣最高峰玉山作為背景，象徵列車承載希望奔馳全台，也為台灣高速鐵路邁向新世代留下紀念。台灣高鐵表示，N700ST是參考日本新幹線最新車型，並依據台灣氣候環境與旅運需求打造的新一代列車，具備輕量化、高性能、節能及舒適等特色，首組列車預計8月中旬抵台，象徵台灣高速運輸發展將迎來新的里程碑。

配合新車到來，台灣啤酒特別選擇旗下最具代表性的「金牌台灣啤酒」作為聯名主角，延續百年釀酒工藝與清爽甘甜的經典風味，讓消費者透過一罐啤酒，共同見證台灣交通建設的重要時刻。

台酒董事長湯期安表示，台灣啤酒多年來陪伴民眾走過許多值得紀念的重要時刻，而即將迎接通車20週年的台灣高鐵，同樣陪伴無數旅客完成每一段旅程。此次兩大本土品牌首度合作，不僅象徵雙方持續追求創新與品質，也展現「我就台」的品牌精神，希望攜手打造更具代表性的台灣生活體驗。

「金牌台灣啤酒高鐵新車聯名罐」為330毫升規格，即日起於全台各大便利商店、量販通路、全聯福利中心、美廉社，以及台灣高鐵各車站限量販售，喜愛鐵道文化、收藏限定商品或金牌台灣啤酒的消費者，可把握上市期間入手。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「金牌台灣啤酒高鐵新車聯名罐」罐身以台灣精神地標「玉山」為背景，巧妙融合了新車「N700ST」具未來感的車身流線，象徵列車將滿載希望穿梭台灣的每一處。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金牌台灣啤酒高鐵新車聯名罐」罐身以台灣精神地標「玉山」為背景，巧妙融合了新車「N700ST」具未來感的車身流線，象徵列車將滿載希望穿梭台灣的每一處。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台啤 高鐵

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