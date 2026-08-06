火辣開喝！絕對伏特加攜手TABASCO 打造全新辛香酒感

全球知名伏特加品牌ABSOLUT絕對伏特加攜手經典辣椒醬品牌TABASCO，推出全新「ABSOLUT TABASCO辣椒風味伏特加」，將瑞典伏特加與美國路易斯安那辣椒風味結合，把辣椒的辛香、酸韻與伏特加的純淨酒體融為一體，打造兼具話題性與個性的全新酒款，已正式在台上市。

不同於單純將辣椒醬加入酒液調和，ABSOLUT TABASCO以ABSOLUT伏特加為基底，融合TABASCO經典熟成紅辣椒的天然風味精華，不添加糖分，保留辣椒層層堆疊的辛香與溫暖尾韻。38%酒精濃度入口先感受到伏特加乾淨俐落的酒體，隨後辣感緩緩展開，帶來具有層次的辛辣體驗，而非一味刺激嗆口。

此次聯名，也延續ABSOLUT近年持續透過跨界合作拓展品牌創意的策略。繼與Heinz合作推出伏特加番茄義大利麵醬，以及攜手全球電子音樂盛事Tomorrowland打造限量酒瓶後，ABSOLUT再度跨足飲食領域，攜手擁有超過百年歷史的TABASCO，讓兩個同樣講究原料、工藝與時間淬鍊的品牌，碰撞出全新的味覺體驗。

瓶身設計同樣延續雙方品牌特色，在ABSOLUT經典瑞典藥瓶輪廓上，融入TABASCO代表性的紅、綠配色與白色菱形標誌，兼具辨識度與收藏價值。

除了直接飲用，ABSOLUT TABASCO也適合作為調酒基酒。無論是經典血腥瑪麗、加入萊姆汁的辣味伏特加瑪格麗特，或搭配檸檬汽水製作高球調酒，都能輕鬆增添辛辣層次；就連冰鎮後搭配鹽漬番茄製成Shot，也能帶來截然不同的味蕾體驗。

ABSOLUT TABASCO已正式在台販售，750ml大瓶裝於萬家福販售，建議售價639元；50ml小酒版則於全家便利商店上市，建議售價82元，無論居家小酌、朋友聚會或夏日派對，都能為酒杯增添一抹火辣新意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒不用很會，氣勢先到位，新品輕鬆賦予日常飲品辛辣升級。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康