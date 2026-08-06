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八色烤肉mini×葬送的芙莉蓮「30款周邊」登場！ 立牌、鑰匙圈通通有

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
加價170元可獲得「MOFU MANIA系列迷你壓克力立牌」1組，全套共7款。圖／八色烤肉mini提供
加價170元可獲得「MOFU MANIA系列迷你壓克力立牌」1組，全套共7款。圖／八色烤肉mini提供

連鎖韓式烤肉「八色烤肉mini」今夏攜手日本超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》，自8月7日起推出期間限定聯名加購活動，包括有MOFU MANIA系列的壓克力鑰匙圈、迷你壓克力立牌、徽章，以及極光壓克力立牌等多款周邊，角色囊括芙莉蓮、欣梅爾等人氣角色，讓粉絲們享受蒐集樂趣。

由山田鐘人原作、阿部司作畫的《葬送的芙莉蓮》，講述精靈魔法使芙莉蓮與夥伴的冒險旅程，溫暖的敘事風格及深刻的世界觀，在全球累積超高人氣。本次聯名活動自8月7日至9月30日，活動期間至各分店點購任一主餐，即可加購不同的主題周邊，均採隨機出貨。

加價140元，即可獲得「MOFU MANIA系列徽章」1組，全套共計7款，收錄芙莉蓮、欣梅爾、費倫、修塔爾克，以及芙莉蓮＋寶箱怪、芙莉蓮＋欣梅爾、修塔爾克＋費倫等人氣角色。加價500元，即可獲得「隨機極光壓克力立牌」1組，全套共7款，集結主角一行人與經典互動場景，適合粉絲入手。

加價170元可獲得「MOFU MANIA系列迷你壓克力立牌」1組，全套共7款；加價190元即可獲得「MOFU MANIA系列壓克力鑰匙圈」1組，全套共7款；加價220元則可獲得「MOFU MANIA系列束口袋」1組，全套共2款，包括有芙莉蓮＋欣梅爾、修塔爾克＋費倫等兩種設計，各有不同特色。

加價500元，可獲得「隨機極光壓克力立牌」1組，全套共7款。圖／八色烤肉mini提供
加價500元，可獲得「隨機極光壓克力立牌」1組，全套共7款。圖／八色烤肉mini提供

八色烤肉mini。圖／八色烤肉mini提供
八色烤肉mini。圖／八色烤肉mini提供

加價140元，可獲得「MOFU MANIA系列徽章」1組，全套共計7款。圖／八色烤肉mini提供
加價140元，可獲得「MOFU MANIA系列徽章」1組，全套共計7款。圖／八色烤肉mini提供

周邊也提供「MOFU MANIA系列壓克力鑰匙圈」、「MOFU MANIA系列束口袋」，加購價各為190、220元。圖／八色烤肉mini提供
周邊也提供「MOFU MANIA系列壓克力鑰匙圈」、「MOFU MANIA系列束口袋」，加購價各為190、220元。圖／八色烤肉mini提供

葬送的芙莉蓮

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