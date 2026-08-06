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限量1萬袋！萊爾富推「2026中元普渡袋」 精選12款熱銷商品一袋搞定

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富推出限量1萬袋的「2026中元普渡袋」，每袋售價599元，精選12款熱銷人氣商品。圖／萊爾富提供
萊爾富推出限量1萬袋的「2026中元普渡袋」，每袋售價599元，精選12款熱銷人氣商品。圖／萊爾富提供

隨著農曆七月將至，萊爾富全台門市已陸續換上中元節主題陳列與普渡專區，集結普渡袋、聯名零食箱及民生補貨商品，打造一站式採購選擇。為了讓消費者免去逐項挑選、搬運的繁瑣流程，萊爾富推出限量1萬袋的「2026中元普渡袋」，每袋售價599元，精選12款熱銷人氣商品，一袋即可完成基本供品準備，讓中元採購更加快速、便利。

萊爾富「2026中元普渡袋」內容物包括大茂大土豆麵筋、好勁道家常麵條、愛之味蔭瓜、維力炸醬包麵（90g×5入）、阿Q雞汁排骨桶麵、可口奶滋原味、波的多派對包蚵仔煎口味、萬歲牌蜜汁腰果、咔辣姆久厚切洋芋片勁辣唐辛子口味派對分享包、樂法金萱烏龍650ml、樂法四季春茶650ml，以及生活泡沫綠茶330ml（6入組）等12項商品，涵蓋泡麵、麵條、罐頭、餅乾、零食、堅果與飲品等多元品項。

除了內容物豐富，今年普渡袋外袋同步升級，採用防水、大容量設計，可重複作為購物袋、露營裝備袋、戲水提袋使用，兼顧實用性與環保概念。

萊爾富也推出多款寓意吉祥的中元人氣商品，即日起至9月15日指定商品可享限時特價。其中，「乖乖全都順利箱」特價139元（原價180元），以經典奶油椰子口味搭配全新包裝，呼應「綠乖乖」象徵設備順利運作、事事順心的祝福意涵；「乖乖事事順利袋」特價99元（原價120元），內含4小包經典奶油椰子口味玉米脆條，份量適中，適合家庭祭拜、分享食用或作為普渡供品。

針對喜愛收藏與話題商品的消費者，萊爾富同步推出多款聯名商品，包括特價399元（原價480元）的「卡滋零食收納組QUOKKA款」及「卡滋零食收納組BOBO款」，內含人氣爆米花與造型收納盒；另有特價269元的「百事小小兵好心情馬克杯組」，內含聯名馬克杯及造型票卡夾。

此外，因應中元節家庭補貨需求，萊爾富即日起至9月15日也祭出多項民生商品優惠，包括萬歲牌海味綜合堅果特價399元（原價499元）、科學麵原味平安箱（12入）特價120元、5D御香極淨洗衣球特價149元（原價499元）、泰山八寶粥禮盒（12入）特價349元。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

萊爾富推出限量1萬袋的「2026中元普渡袋」，每袋售價599元，防水大容量拜完變身購物袋。圖／萊爾富提供
萊爾富推出限量1萬袋的「2026中元普渡袋」，每袋售價599元，防水大容量拜完變身購物袋。圖／萊爾富提供

萊爾富換上中元主題佈置，推出599元時尚普渡袋（限量1萬袋）、乖乖順利箱補貨優惠一次購足。圖／萊爾富提供
萊爾富換上中元主題佈置，推出599元時尚普渡袋（限量1萬袋）、乖乖順利箱補貨優惠一次購足。圖／萊爾富提供

萊爾富 中元普渡

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