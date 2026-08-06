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命定日常包搭配零負擔 Longchamp全新Le Cadence實現不費力的從容風格
最理想的包款，總是那個出門不用費心搭配，上肩即自在融入穿搭的那款包。Longchamp全新Le Cadence系列，正是可以伴隨都會女子自在遊走各地的包款。
Le Cadence系列擁有柔軟的包身輪廓與自然垂墜的線條，隨著每一個步伐自然律動。承襲Longchamp世代傳承的皮革工藝，採用粒面牛皮製成，皮革質地圓潤飽滿，擁有柔軟度、自然細緻的觸感，包款採無內裡設計，保留皮革的原始厚度。
這系列延續品牌的經典設計語彙，從標誌性的翻蓋設計到淡金色金屬配件，展現不過時的優雅風範。Le Cadence推出兩種尺寸選擇，雙層翻蓋設計賦予包款柔和流暢的輪廓。無論是小巧精緻或大容量的款式，皆可透過包身側邊的鉚釘設計快速調整背帶長度，輕鬆切換手提、臂挽或肩背等多種攜帶方式，靈活呼應不同穿搭與生活情境。
色彩選擇則以四季皆宜的經典色系為靈感，黑色、酒紅、摩卡、甜杏與香草色，透過沉靜柔和且耐看的色調，詮釋歷久彌新的法式美學。Longchamp創意總監Sophie Delafontaine形容「Le Cadence擁有與生俱來的從容風格，讓人在忙碌的生活節奏中，不假思索想隨手拎起的包款。無論是匆忙出門的清晨，或漫步巴黎街頭的周末時光，它總能自在相伴。我希望它成為一款無論身處任何場合，都能融入生活、永遠恰如其分的日常必備包款。」
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