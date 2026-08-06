快訊

買疫苗遭知名律師詐騙10億元 慈濟基金會首發聲明回應

聽新聞
0:00 / 0:00

CHARLES & KEITH南西店改裝亮相 跟著FLARE U逛中山同款包輕鬆入手

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
崔立于手提深咖啡色Ginevra大托特包、姜玗進手提棕色Aislin仿麂皮流浪包。圖／CHARLES & KEITH提供
崔立于手提深咖啡色Ginevra大托特包、姜玗進手提棕色Aislin仿麂皮流浪包。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH在新光三越台北南西的門市以全新面貌亮相。門市特別導入從台灣傳統廟宇屋簷汲取靈感的「Layered Horizon層疊天際」空間概念，並攜手台灣插畫家Jocelyn Kao推出「Style Walk in Zhongshan」手繪心中山散步地圖，串聯品牌、街區特色店家與城市景點，延伸為一場探索中山站周邊的城市散策。

改裝開幕邀請到演員程予希，以及韓國新生代雙人男團FLARE U的「台灣男孩」崔立于帶著隊友姜玗進來到家鄉，三人以各自風格魅力演繹CHARLES & KEITH秋季造型。崔立于說，「以前自己蠻常逛中山，這附近拍照起來也很好看，加上自己也很喜歡拍照，如果是我的話，我會在附近邊逛街、拍幾張照片，有時間的話可以坐在咖啡店裡面度過一個人的時間」。

CHARLES & KEITH全新秋季系列同步亮相，透過「本季焦點」、「街頭玩味」、「柔霧漫步」與「蝴蝶結絮語」四大主題演繹秋季風格。「本季焦點」以濃郁大地色調、仿舊皮質與俐落輪廓揭開秋季系列序幕。透過深咖啡、棕色及黑色等色彩，結合麂皮觸感與具份量感的結構設計，為經典包款與鞋履注入率性氣息。

「街頭玩味」從中山街區充滿創意與多元文化的生活氛圍汲取靈感，透過動物紋、丹寧材質、星形吊飾及扣帶瑪莉珍鞋等元素相互呼應，為日常穿搭注入趣味巧思。

「柔霧漫步」以煙燻藍、灰褐與米色等柔和秋季色彩為主軸，搭配麂皮質感、輕盈肩背包與舒適鞋履，低飽和色調與柔霧質感彼此交織，呈現沉靜秋日風格。

「蝴蝶結絮語」延續近年秋冬配件趨勢，透過蝴蝶結細節、皺褶輪廓與粉紅、酒紅等柔和色彩，將甜美意象轉化為設計語彙。

CHARLES & KEITH攜手台灣插畫家Jocelyn Kao，推出「Style Walk in Zhongshan」手繪心中山散步地圖，串聯品牌門市、心中山線形公園與周邊書店、咖啡廳、特色店家及城市景點，邀請大眾循著地圖放慢腳步，感受中山街區的獨特魅力。

「Style Walk in Zhongshan」手繪心中山散步地圖自即起於CHARLES & KEITH台北南西店免費發放。活動期間，消費滿新台幣3,600元，即可獲得兩張面額新台幣100元的指定合作店家禮物券，使用期限至9月5日止，邀請消費者循著地圖走訪中山街區，發掘沿途特色店家與城市風景。

CHARLES & KEITH在新光三越台北南西的門市以全新面貌亮相。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH在新光三越台北南西的門市以全新面貌亮相。圖／CHARLES & KEITH提供

Reese仿麂皮腋下包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
Reese仿麂皮腋下包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

Ginevra大托特包，3,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
Ginevra大托特包，3,590元。圖／CHARLES & KEITH提供

崔立于（左起）、程予希、姜玗進出席CHARLES & KEITH台北南西店改裝開幕。記者沈昱嘉／攝影
崔立于（左起）、程予希、姜玗進出席CHARLES & KEITH台北南西店改裝開幕。記者沈昱嘉／攝影

Aislin 仿麂皮流浪包3,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
Aislin 仿麂皮流浪包3,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

韓國新生代雙人男團FLARE U成員崔立于（左起）、姜玗進。記者沈昱嘉／攝影
韓國新生代雙人男團FLARE U成員崔立于（左起）、姜玗進。記者沈昱嘉／攝影

程予希以Vega小型托特包搭配Aether拉鏈粗跟直筒靴，展現甜美俐落。記者沈昱嘉／攝影
程予希以Vega小型托特包搭配Aether拉鏈粗跟直筒靴，展現甜美俐落。記者沈昱嘉／攝影

Vega小型托特包，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
Vega小型托特包，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供

新光三越 中山站 程予希

延伸閱讀

禾浩辰與吳品潔聯手放閃粉紅泡泡！時髦皮件上身情人節買物清單這裡看

台灣最大愛馬仕 高雄漢神專門店煥新開幕

迪麗熱巴、宋威龍神仙顏值同框！ MIKIMOTO頂級珠寶北京亞洲首展

卡地亞父親節獻禮！LOVE手環、Tank腕表 摩登新意演繹永不退流行經典

相關新聞

CHARLES & KEITH南西店改裝亮相 跟著FLARE U逛中山同款包輕鬆入手

CHARLES & KEITH在新光三越台北南西的門市以全新面貌亮相。門市特別導入從台灣傳統廟宇屋簷汲取靈感的「Layered Horizon層疊天際」空間概念，並攜手台灣插畫家Jocelyn Kao推出「Style Walk in Zhongshan」手繪心中山散步地圖，串聯品牌、街區特色店家與城市景點，延伸為一場探索中山站周邊的城市散策。

僅限兩團！「500遊香港饕客宴」 名人領路吃遍米其林、亞洲第一

如果說香港是一座用味道書寫的城市，那麼，最好的旅行方式，或許可從一張餐桌開始。2026「500遊香港饕客宴」將再度挑戰不可能，一位難求、獨家開餐之外，也讓老店端出「隱藏版菜單」，10月29日、30日出發，僅限兩團。

CHAUMET感官之旅！A Journey through Nature頂級珠寶看見植物香氣

清新沁涼的薄荷、溫暖辛辣的肉桂、甜美的香草或醇香濃郁的咖啡，如果這些味道可以被看見，會是什麼樣子？崇尚自然主義且擅於勾勒萬千植物姿態的法國高級珠寶世家Chaumet以「A Journey through Nature」頂級珠寶系列，捕捉這些常被忽略，但卻是生活中尋常可見的草本和香料植物氣韻，透過視覺開啟了一趟嗅覺的自然感官之旅，。

張凌赫演繹七夕送禮！ 寶格麗限定款B.zero1粉紅色項鍊甜蜜告白

七夕情人節將至，義大利精品珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）今年以「此刻示愛，與愛同行」為主題，邀請品牌大使張凌赫演繹全新形象廣告，透過珠寶、腕表與皮件精選作品，詮釋愛情、陪伴與成長等多元情感面貌，以溫暖細膩的氛圍傳遞勇敢表達愛意的理念。

La Rose系列復刻絨布玫瑰 Roger Vivier 2026秋冬新品繁花不褪

Roger Vivier 2026秋冬系列以詩意與極致工藝，開啟一場優雅的感性對話。本季設計自硬挺輪廓轉向隨性放鬆，鋪陳出黑醋栗紅、牛奶糖色與濃郁巧克力色的秋冬調性，材質更涵蓋亮皮、漆皮、羊皮至網紗，盡顯多樣風采。

迪麗熱巴、宋威龍神仙顏值同框！ MIKIMOTO頂級珠寶北京亞洲首展

日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO全新頂級珠寶系列「L'éclat」日前於北京前門文華東方酒店舉辦亞洲首展，為亞洲巡展揭開序幕。品牌此次以「光」為創作核心，帶來59件全新頂級珠寶作品，並邀請全球品牌代言人迪麗熱巴、宋威龍，以及超模奚夢瑤共同出席，透過珍珠、鑽石與彩色寶石演繹品牌對光影美學的最新詮釋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。