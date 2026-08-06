CHARLES & KEITH南西店改裝亮相 跟著FLARE U逛中山同款包輕鬆入手

CHARLES & KEITH在新光三越台北南西的門市以全新面貌亮相。門市特別導入從台灣傳統廟宇屋簷汲取靈感的「Layered Horizon層疊天際」空間概念，並攜手台灣插畫家Jocelyn Kao推出「Style Walk in Zhongshan」手繪心中山散步地圖，串聯品牌、街區特色店家與城市景點，延伸為一場探索中山站周邊的城市散策。

改裝開幕邀請到演員程予希，以及韓國新生代雙人男團FLARE U的「台灣男孩」崔立于帶著隊友姜玗進來到家鄉，三人以各自風格魅力演繹CHARLES & KEITH秋季造型。崔立于說，「以前自己蠻常逛中山，這附近拍照起來也很好看，加上自己也很喜歡拍照，如果是我的話，我會在附近邊逛街、拍幾張照片，有時間的話可以坐在咖啡店裡面度過一個人的時間」。

CHARLES & KEITH全新秋季系列同步亮相，透過「本季焦點」、「街頭玩味」、「柔霧漫步」與「蝴蝶結絮語」四大主題演繹秋季風格。「本季焦點」以濃郁大地色調、仿舊皮質與俐落輪廓揭開秋季系列序幕。透過深咖啡、棕色及黑色等色彩，結合麂皮觸感與具份量感的結構設計，為經典包款與鞋履注入率性氣息。

「街頭玩味」從中山街區充滿創意與多元文化的生活氛圍汲取靈感，透過動物紋、丹寧材質、星形吊飾及扣帶瑪莉珍鞋等元素相互呼應，為日常穿搭注入趣味巧思。

「柔霧漫步」以煙燻藍、灰褐與米色等柔和秋季色彩為主軸，搭配麂皮質感、輕盈肩背包與舒適鞋履，低飽和色調與柔霧質感彼此交織，呈現沉靜秋日風格。

「蝴蝶結絮語」延續近年秋冬配件趨勢，透過蝴蝶結細節、皺褶輪廓與粉紅、酒紅等柔和色彩，將甜美意象轉化為設計語彙。

CHARLES & KEITH攜手台灣插畫家Jocelyn Kao，推出「Style Walk in Zhongshan」手繪心中山散步地圖，串聯品牌門市、心中山線形公園與周邊書店、咖啡廳、特色店家及城市景點，邀請大眾循著地圖放慢腳步，感受中山街區的獨特魅力。

「Style Walk in Zhongshan」手繪心中山散步地圖自即起於CHARLES & KEITH台北南西店免費發放。活動期間，消費滿新台幣3,600元，即可獲得兩張面額新台幣100元的指定合作店家禮物券，使用期限至9月5日止，邀請消費者循著地圖走訪中山街區，發掘沿途特色店家與城市風景。

CHARLES & KEITH在新光三越台北南西的門市以全新面貌亮相。圖／CHARLES & KEITH提供

Reese仿麂皮腋下包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

Ginevra大托特包，3,590元。圖／CHARLES & KEITH提供

崔立于（左起）、程予希、姜玗進出席CHARLES & KEITH台北南西店改裝開幕。記者沈昱嘉／攝影

Aislin 仿麂皮流浪包3,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

韓國新生代雙人男團FLARE U成員崔立于（左起）、姜玗進。記者沈昱嘉／攝影

程予希以Vega小型托特包搭配Aether拉鏈粗跟直筒靴，展現甜美俐落。記者沈昱嘉／攝影