僅限兩團！「500遊香港饕客宴」名人領路吃遍米其林、亞洲第一

如果說香港是一座用味道書寫的城市，那麼，最好的旅行方式，或許可從一張餐桌開始。2026「500遊香港饕客宴」將再度挑戰不可能，一位難求、獨家開餐之外，也讓老店端出「隱藏版菜單」，10月29日、30日出發，僅限兩團。

●從大班樓到品味館 VIP的獨家饗宴

2026年，香港在亞洲美食版圖再度站上最高峰。許多老饕心中的夢幻餐廳、也是最難訂位的名店「大班樓」，今年重返《亞洲50最佳餐廳》榜首，穩坐2026年亞洲第一餐廳。大班樓為500遊獨家團體開餐，老菜、新菜一次體驗。

大班樓此次專為500遊設計的菜單中，「金錢蟹盒」以薄如蟬翼的豬背肥肉包裹蟹肉、蟹黃等餡料，慢火浸炸後金黃酥脆，造型宛如古代銅錢，味美且寓意深遠；「脆皮豬尾」則歷經滷製、風乾、酥炸，再以山楂梅子調味，在脆、香、酸甜之間展現粵菜的繁複工序。

而花蟹，更是大班樓對食材的極致講究。從專人清晨到魚市場挑選肉質飽滿的活花蟹，以陳年花雕酒提香，搭配蜆汁與雞油，讓蟹肉的鮮甜與陳村粉的滑順彼此交融。這不只是一位難求、此生必嘗的夢幻美食，也是一場深入香港粵菜精髓的饗宴。

同樣一席難求的，還有2026香港美酒佳餚巡禮期間限定的「品味館」。這場席位稀罕的盛宴，今年將由包括Netflix《黑白大廚》韓裔美籍的Edward Lee在內的5位世界級星廚聯手，每位獻上一道獨特美饌，組成期間限定的獨家菜單及酒單，每席餐費上萬元。

今年香港美酒佳餚巡禮將於10月29日至11月1日在中環海濱活動空間舉行，匯聚數百個美酒與美食攤位，讓維多利亞港畔變身為一座巨大的世界酒席與餐桌。最具特色的「只在香港」攤位，呈現一系列獨家街頭特色美食及限量版創意菜餚，僅此獨有。

在香港旅遊局的獨家贊助下，500遊團員將獲贈「尊賞品酒證」，價值港幣600元，並走進VIP展區，並由專人獨家導覽。來自台灣的品酒達人「T大」也將現身會場，與團員分享五大酒莊的故事。

●一位難求的米其林三星 親見「鮑魚大王」傳人現場煎鮑魚

大班樓代表的是粵菜的當代巔峰，「富臨飯店」則像是仍在持續書寫的香港鮑魚傳奇。富臨飯店由「鮑魚大王」楊貫一大師所創辦，憑藉獨步天下的砂鍋煨鮑魚絕技，讓該店成為殿堂級的鮑魚名府，也以招牌「富臨鮑魚」全球聞名。米其林指南形容，「餐廳的鮑魚料理自創始以來便是招牌，吸引世界各地饕客前來。」

500遊香港饕客宴不僅安排入席，還請出其傳人滔哥現場親煎鮑魚，讓饕客不只是吃進一口鮑魚，更能看見一道名菜背後的技藝與傳承。

菜單從富臨蝦餃皇、懷舊蟹籽燒賣細緻開場，接著是北海道帶子脆米腸、懷舊雞絲春卷、鵝肝芋角酥，主菜則包括「富臨鮑魚扣鵝掌伴唐生菜」，選用的是日本吉品38頭鮑魚；再以薑酒煎煮東星斑、百花燒釀雞翼及鮮蝦荷葉飯收尾。這一席，也是香港高級粵菜對「鮮、香、濃、醇」的完整演繹。

●一口燒鵝、一鍋煲仔飯 香港真正迷人的，是老味道依然鮮活

香港的美食，從來不只在高檔餐廳。

連續16年獲米其林推薦的深井「裕記燒鵝」，吃的是一種香港人熟悉的老味道。皮脆、肉嫩，油香還得足，入口時那一聲清脆的聲響，代表的正是香港飲食記憶的迴響。

而在新派港味大排檔「美麗小廚」，則是近年香港最夯的餐廳之一。創辦人黎兆鋒以「飯是配角，油是靈魂」為料理理念，將看似家常的煲仔飯重新拆解。米飯下鍋前，先在煲底塗上自煉豬油，讓生米、冷水與油脂在慢火中逐步形成香脆鍋巴；海鮮搭配薑油，雞肉搭配蔥油，讓「油」不再只是配角，而成為香氣的骨架。

米飯也很講究，此間以80％泰國米搭配20％東北五常米，讓香氣與口感取得平衡。臘味則要以50％肥肉、50％瘦肉製作；潤腸需選用新鮮鵝肝。從米、油、鹽到臘味，每一個細節，都在把最尋常的煲仔飯，做得不尋常。這一場餐會，也請來美食家韓良憶說菜，讓「香港煲仔飯」更添滋味。

另一站「阿鴻小吃」，則是香港街坊小吃踏上國際舞台的代表。黎偉鴻師傅於2003年創立，餐廳以潮州滷水、潮州打冷與粵式小菜聞名，曾連續5年獲米其林一星，重新開業後再獲《香港澳門米芝蓮指南2025》必比登推介。

招牌「五福臨門」集合千層素鵝與芥末雞腳筋等特色菜；「鴻運掛樹荔枝蝦丸」以蝦漿與墨魚膠做成荔枝造型，外脆內彈；「南乳粗齋」則以自家南乳汁讓各式蔬菜吸收鹹香微甜的滋味。至於滷水鵝，選用11斤重汕頭獅頭鵝，以潮州滷水浸煮，再細心去除血管、筋位與多餘肥脂，入口嫩滑。

這些菜沒有華麗的裝盛，卻有著香港最迷人的日常滋味。

●名人帶路 從一口味道，讀懂一座城市

這趟旅程，維持500遊的獨家特色，邀請3位名人出席。

飲食旅遊作家韓良憶，長年以飲食書寫旅行與生活，曾旅居歐洲13年，對食物的理解始終不只停留在「好不好吃」，而是從一餐飯看見土地、歷史與人的關係。她曾擔任500盤評審，強調真正耐吃的美味，往往是看似簡單，卻藏著功夫與時間。

作家張曼娟則將以文學家的眼睛，帶大家進入香港街巷與城市記憶。她的文字向來細膩且有畫面，曾任香港中文大學助理教授，與香港有深厚的文化連結。這一次，她將在香港小巴牌手寫體驗中，分享老香港的獨特記憶。

而熟悉葡萄酒與品飲文化的T大，則將帶領旅人走進香港美酒佳餚巡禮，在數百個攤位之間，從產區、香氣到餐酒搭配，尋找屬於自己的那一杯。

●從氣球天鵝到老公屋 一座城市，如何同時記得昨天與明天

香港最有趣的地方，是摩天大樓與老聚落總是美妙交錯。

位於中環核心的The Henderson，是香港最新城市地標之一。建築由扎哈・哈迪德建築事務所操刀，流線型外觀如同一件置於城市中的巨大藝術品；其藝術花園則將建築、自然與公共藝術融合，成為中環難得的城市綠洲。

其中最吸睛的，是美國藝術家Jeff Koons的紅色《Balloon Swan》，高3.5公尺，位於The Henderson 3樓大堂，為5件《Balloon Swan》獨特作品中唯一的紅色版本，也是亞洲唯一展出的作品。這座充滿奇趣藝術作品的大樓，將安排獨家導覽，讓旅人輕鬆走進每個國際大師的創意裡。

從亮麗的紅色天鵝，來到傳統的深水埗。在美荷樓生活館，可以看見50、60年代香港的生活場景：大牌檔、街市、雜貨舖、戲院、涼茶舖、遊樂場，還有昔日居民如何在狹小空間中生活。這裡保存的不是抽象的歷史，而是香港人曾經如何買米、擔水、玩彈珠、跳大繩，以及在困難中彼此守望的日常。

來到大館，則是另類的歷史活化景區。前中區警署、中央裁判司署與域多利監獄等法定古蹟，在今日成為結合歷史、藝術與表演的文化空間。

西九文化區的香港故宮文化博物館，則將文化線拉得更遠，旅人們將可從香港出發，重新觀看中國歷代的藝術與文化。

●住進香港麗晶 讓一趟饕客之旅，也有慢下來的時間

在獨特的美食與文化行程間，旅程特別安排入住重新寫下傳奇的香港麗晶酒店、且連泊3晚。

坐擁維多利亞港景致的麗晶，經過大規模改造後重新開幕，以更當代的設計重新詮釋香港經典地標。此次也是500遊首度將3天的版本、延展為4天，旅人可以睡到自然醒，慢慢享用早餐，再出發尋找香港的傳奇滋味。

●如果你想去

青年質感媒體「500輯」繼500盤、500碗之後，推出以美食為核心的系列旅遊產品「500遊」，邀請熟知在地的美食家與專家領路，創新打造「味蕾的旅行」。

2026年「500遊香港饕客宴」首度推出延伸版4天3夜行程，將於10月29日、10月30日出發，僅限兩團，每團限額20名。每人團費全含售價78,800元。可洽VIP專人專線客服：02-2523-0086。

BOX｜2026香港饕客宴10大亮點一次看

1.亞洲第一大班樓，只為500遊獨家開餐

2.世界星廚聯席！香港最難訂「品味館」晚宴品嘗星光料理

3.米其林三星富臨飯店，阿一鮑魚傳人現場煎鮑魚

4.港旅局VIP帶路，喝遍香港美酒佳餚巡禮

5.知名作家張曼娟、美食家韓良憶、品酒達人T大，三位名人出席

6.深井裕記燒鵝＋煲仔飯專家美麗小廚，吃懂香港老味道與新港味

7.The Henderson、Jeff Koons《氣球天鵝》最新打卡

8.深水埗、大館、香港故宮，一次讀懂新舊香港

9.香港小巴牌DIY，把香港帶回家

10.香港麗晶酒店連泊3晚，在美景中自然醒

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

香港必嘗煲仔飯，此次挑選目前正夯的名店「美麗小廚」一嘗新舊交融的滋味。圖/本報資料照片

阿鴻小吃的招牌「滷水鵝」美味非常。圖/本報資料照片

深井裕記燒鵝之酒釀鵝肝。圖/裕記提供

Henderson陳展的吸睛作品「紅色天鵝」。圖/The Henderson提供

The Henderson Building由環球知名的扎哈．哈迪德建築事務所設計，靈感源自象徵香港的洋紫荊花蓓蕾盛開之時，流動線條與有機輪廓勾勒出獨特姿態。圖/The Henderson提供

深井裕記燒鵝，是老饕指名地道的香港老滋味。圖/裕記提供

美荷樓生活館內可以看見50、60年代香港的生活場景。圖/港旅局提供

香港美酒佳餚盛會年年吸引各國旅人前來朝聖。圖/港旅局提供

大班樓必嘗招牌：雞油花雕蒸花蟹配陳村粉。圖/大班樓提供

香港奢華餐廳之最、米其林三星「富臨飯店」，總廚滔哥將現身為團員親煎鮑魚。圖/本報資料照片

歷史景區「大館」已變身香港的文創地標。圖/港旅局提供