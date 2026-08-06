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CHAUMET感官之旅！A Journey through Nature頂級珠寶看見植物香氣

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
靈感源自波旁帕爾馬皇室傳奇冠冕的Joséphine Soir de Fête高級珠寶套組。記者／陳若齡攝影
靈感源自波旁帕爾馬皇室傳奇冠冕的Joséphine Soir de Fête高級珠寶套組。記者／陳若齡攝影

清新沁涼的薄荷、溫暖辛辣的肉桂、甜美的香草或醇香濃郁的咖啡，如果這些味道可以被看見，會是什麼樣子？崇尚自然主義且擅於勾勒萬千植物姿態的法國高級珠寶世家Chaumet以「A Journey through Nature」頂級珠寶系列，捕捉這些常被忽略，但卻是生活中尋常可見的草本和香料植物氣韻，透過視覺開啟了一趟嗅覺的自然感官之旅，。

走進位於凡登廣場12號的Chaumet巴黎總店，鬱鬱蔥蔥的綠植之中，陳列著此次新作，雖然不少作品於早先在巴黎郊區的首發活動時就已蒙收藏，但我們猶能循著展示的重點作品，感受這些帶有香氣的植物、貴重金質與寶石彼此輝映的美妙氣息。

觸動通感喚醒香味記憶

A Journey through Nature頂級珠寶系列共46件作品，分為三大篇章，其中再各涵蓋三種植物子題，從帶來清新感的草本植物開始，過渡到辛香甘甜的味道，最終以濃郁而溫暖的氣息收尾。

除了如植物學家以寫實手法描繪植物，為了呈現看不見的味道，Chaumet此次也巧妙運用了「通感」，也就是心理科學中「聯覺（Synesthesia）」的概念。藉由所見的寶石色彩與線條造型，喚醒感官記憶，進而觸發嗅覺上對這種植物味道的印象，讓人彷彿聞到了香氣。

印象最深刻的是Mint Leaf主題作品，清亮透徹的海水藍寶、珍珠和白K金取代了任何關於薄荷葉的具象描繪。靈感源自夏日清涼水面映射著粼粼波光，晶瑩清透的寶石與簡潔純粹的金質組合，給人的正是如薄荷葉般沁涼感受。同一篇章的Tea Field則透過不同切工與鑲嵌的鑽石，營造出茶園梯田層次起伏的景觀，曲線流暢的輪廓線條則如同瀑布流水般，讓人想起液體的茶湯，一抹哥倫比亞祖母綠，點出茶園自然原色。

出神入化的線條與色彩美學

Chaumet猶如調香的魔法師，只是用得是寶石與金質。不僅細緻勾勒植物的外在型態；也透過寶石色彩與線條捕捉無形的質感氣韻，極致工藝讓虛實轉換出神入化。如唯一使用選用大明火琺瑯及漆飾的Saffron Flower系列作品，傳神描繪出番紅花嬌豔的紫紅色花朵與鮮紅色花蕊，獨特的金屬光澤，巧妙喚醒番紅花常被形容帶有微微金屬苦感，其雌蕊柱頭乾燥後是世上最珍貴的香料之一，這裡用黃鑽來表現其色彩與珍稀。

Vanilla Flower主題也兼容寫實與抽象描繪手法，在鑽石與黃鑽勾勒出的華麗線條中可以看到香草的花朵、豆莢、香草籽，觸動記憶中柔美香甜的味道。Coffee Aroma主題尤其特別，以盤旋而上的流線具象表現咖啡濃醇香氣繚繞的模樣，但卻沒有選用任何棕色調寶石或材質，而是以深邃的藍寶石傳達濃郁韻味。

香韻襲人的植物自然也會吸引蜜蜂飛舞，此次有多枚鑲嵌不同彩寶的蜜蜂胸針，成雙的蜜蜂彷彿正探索主石蜂巢，

Joséphine高級珠寶新作同步亮相

現場也展出多套Joséphine高級珠寶系列作品，致敬世家永遠的繆思─約瑟芬皇后。包括以珍稀南洋珍珠為主角的全新Joséphine Soir de Fête高級珠寶套組，設計靈感源自品牌於1919年為波旁帕爾馬皇室婚禮打造的傳奇吊鐘花冠冕（Bourbon-Parme Tiara）。以源自羽飾靈感V字形線條為特色的Joséphine Amour d’Aigrette高級珠寶套組，其中的冠冕不僅可以作為頭飾，也能轉換作為頸鍊。

套組涵蓋項鍊、耳環、胸針或手鍊等，也各運用多種品牌標誌性工藝如「錯視藝術（trompe-l’œil）」，以及讓鑽石與珍珠彷彿懸浮於肌膚上的「刀鋒工藝（fil couteau）」。

A Journey through Nature頂級珠寶系列與Joséphine高級珠寶系列作品都將於8月來台展出。

Saffron Flower 18K白金及黃金耳環，採用大明火琺瑯，鑲嵌枕形黃鑽及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Saffron Flower 18K白金及黃金耳環，採用大明火琺瑯，鑲嵌枕形黃鑽及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Tea Field 18K白金及鉑金項鍊，鑲嵌1 顆約重23.81克拉哥倫比亞祖母綠式切割祖母綠與花式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Tea Field 18K白金及鉑金項鍊，鑲嵌1 顆約重23.81克拉哥倫比亞祖母綠式切割祖母綠與花式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Vanilla Flower 18K白金及黃金戒指，鑲嵌明亮式切割黃鑽及鑽石，主石為約重5.05克拉的DFL Type IIA枕形鑽石。圖／Chaumet提供
Vanilla Flower 18K白金及黃金戒指，鑲嵌明亮式切割黃鑽及鑽石，主石為約重5.05克拉的DFL Type IIA枕形鑽石。圖／Chaumet提供

Mint Leaf 18K白金胸針，鑲嵌1顆約重13.04克拉祖母綠式切割海水藍寶、Akoya珍珠與明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Mint Leaf 18K白金胸針，鑲嵌1顆約重13.04克拉祖母綠式切割海水藍寶、Akoya珍珠與明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Saffron Flower 18K白金胸針，採用大明火琺瑯及漆飾生動表現番紅花及蜜蜂。蜜蜂胸針主石為約重7.80克拉的枕形紫色尖晶石。圖／Chaumet提供
Saffron Flower 18K白金胸針，採用大明火琺瑯及漆飾生動表現番紅花及蜜蜂。蜜蜂胸針主石為約重7.80克拉的枕形紫色尖晶石。圖／Chaumet提供

Mint Leaf 18K白金項鍊，鑲嵌1顆約重17.46克拉祖母綠式切割海水藍寶、Akoya珍珠與鑽石。圖／Chaumet提供
Mint Leaf 18K白金項鍊，鑲嵌1顆約重17.46克拉祖母綠式切割海水藍寶、Akoya珍珠與鑽石。圖／Chaumet提供

Coffee Aroma 18K白金多重配戴設計耳環，鑲嵌圓形藍寶石及明亮式切割鑽石，可轉換為單條流蘇配戴。圖／Chaumet提供
Coffee Aroma 18K白金多重配戴設計耳環，鑲嵌圓形藍寶石及明亮式切割鑽石，可轉換為單條流蘇配戴。圖／Chaumet提供

Star Anise 18K白金胸針，勾勒八角茴香的星形輪廓，共鑲嵌6顆馬達加斯加枕形粉色剛玉。圖／Chaumet提供
Star Anise 18K白金胸針，勾勒八角茴香的星形輪廓，共鑲嵌6顆馬達加斯加枕形粉色剛玉。圖／Chaumet提供

Coffee Aroma 18K白金項鍊，鑲嵌約重12.09克拉馬達加斯加橢圓形藍寶石主石，流蘇可拆下，單戴項鍊。圖／陳若齡攝影
Coffee Aroma 18K白金項鍊，鑲嵌約重12.09克拉馬達加斯加橢圓形藍寶石主石，流蘇可拆下，單戴項鍊。圖／陳若齡攝影

Saffron Flower 18K白金胸針，蜜蜂成雙飛舞，主石為約重7.80克拉的枕形紫色尖晶石。圖／Chaumet提供
Saffron Flower 18K白金胸針，蜜蜂成雙飛舞，主石為約重7.80克拉的枕形紫色尖晶石。圖／Chaumet提供

Mint Leaf 18K白金項鍊，鑲嵌1顆約重17.46克拉祖母綠式切割海水藍寶、Akoya珍珠與鑽石。圖／Chaumet提供
Mint Leaf 18K白金項鍊，鑲嵌1顆約重17.46克拉祖母綠式切割海水藍寶、Akoya珍珠與鑽石。圖／Chaumet提供

Cinnamon Bark 18K玫瑰金手環，以方形切割錳鋁榴石表現肉桂溫暖辛香。圖／Chaumet提供
Cinnamon Bark 18K玫瑰金手環，以方形切割錳鋁榴石表現肉桂溫暖辛香。圖／Chaumet提供

Vanilla Flower 18K白金及黃金冠冕，生動勾勒香莢蘭花的花朵與豆莢。圖／Chaumet提供
Vanilla Flower 18K白金及黃金冠冕，生動勾勒香莢蘭花的花朵與豆莢。圖／Chaumet提供

珠寶 植物 感官

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