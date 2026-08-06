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瞄準南部餐飲市場 知名迴轉壽司導入DIGIRO數位系統插旗台南

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
知名日本迴轉壽司品牌壽司郎導入「DIGIRO數位迴轉壽司」店型，透過大型螢幕點餐、數位輸送系統等科技應用，打造不同於傳統迴轉壽司的新型態門市。圖／業者提供
知名日本迴轉壽司品牌壽司郎導入「DIGIRO數位迴轉壽司」店型，透過大型螢幕點餐、數位輸送系統等科技應用，打造不同於傳統迴轉壽司的新型態門市。圖／業者提供

知名日本迴轉壽司品牌壽司郎持續推動台灣市場布局，今年導入「DIGIRO數位迴轉壽司」新型態店鋪，繼台北、台中展店後，鎖定8月暑假檔期進軍台南，今舉辦記者會。業者表示，DIGIRO數位迴轉壽司7日起進駐新光三越台南新天地，透過數位科技導入門市營運，希望提升服務效率。

壽司郎業者表示，近年餐飲市場競爭加劇，品牌除拓展據點外，也積極透過科技應用優化營運模式，此次推出DIGIRO店型，將數位點餐、供餐系統及互動設計整合至門市流程，從傳統迴轉壽司模式延伸至數位化服務，提供消費者不同於以往的用餐體驗。

業者說，DIGIRO店型核心設計包括150公分大型觸控螢幕點餐、數位壽司迴轉鏈及互動遊戲功能，消費者可透過數位介面選擇餐點，餐點完成後再由輸送系統直接送達座位，取代部分傳統迴轉流程，此類數位化設備不僅降低人力作業負擔，也有助門市在尖峰時段提升服務量能。

此外，壽司郎此次選在台南市區商業核心地段展店，更是為拓展南部市場的重要布局，同時結合百貨商圈、觀光景點及居民聚餐需求，盼透過新型態店鋪測試市場反應，累積不同區域消費者使用數位服務的經驗，作為後續展店與營運調整參考。

壽司郎也提到，根據去年消費數據，台南消費者偏愛鮭魚類餐點，熱銷前10名中有6款與鮭魚相關，其中，生鮭魚更位居首位；整體排行榜中，生食與熟食品項各占半數，顯示台南市場對生鮮料理與多元口味皆具消費需求。

壽司郎表示，7日至14日展店開幕試營運期間，連續7天推出「生鮭魚2+1貫」特價60元、線上抽獎、三重好康活動及多項優惠等，未來也將持續觀察市場回饋，逐步推動數位化店型發展，並透過展店策略與營運模式調整，深化台灣市場布局。

根據壽司郎公布去年度台南消費數據，消費者偏愛鮭魚類餐點，熱銷前10名中有6款與鮭魚相關。圖／業者提供
根據壽司郎公布去年度台南消費數據，消費者偏愛鮭魚類餐點，熱銷前10名中有6款與鮭魚相關。圖／業者提供

壽司郎進軍台南，在新光三越台南新天地開設南部首家DIGIRO數位店型，7日開幕，推出「拍照上傳」官方貼文限時抽獎活動，有機會將萌抱壽司便當盒帶回家。圖／業者提供
壽司郎進軍台南，在新光三越台南新天地開設南部首家DIGIRO數位店型，7日開幕，推出「拍照上傳」官方貼文限時抽獎活動，有機會將萌抱壽司便當盒帶回家。圖／業者提供

台南 迴轉壽司

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