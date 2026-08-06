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40多種食材吃到飽288元！台南「井賀鍋物」進軍新北 3人同行送肉盤

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
井賀鍋物新北新莊店為品牌在雙北的首間分店。圖／井賀鍋物提供
井賀鍋物新北新莊店為品牌在雙北的首間分店。圖／井賀鍋物提供

台南起家的「井賀鍋物」，繼布局嘉義、高雄、台中等地後，首度進軍雙北，開設新北新莊店，店內提供40餘種的自助吧品項，帶來豐盛的吃鍋體驗。同時本季並推出「濃醇奶香鍋」、「黑金蒜燉雞湯鍋」，提供更豐富的選擇。為慶祝爸爸節，8月16日前，3人以上同行並完成社群任務，即可獲得「精選牛五花套餐券」或「台灣豬梅花套餐券」。

井賀鍋物標榜「讓更多人用合理價格，享受更高品質鍋物」的理念，提供大眾化的鍋物套餐，肉品囊括國產台灣梅花豬、伊比利扇子肉、精選嫩肩牛里肌及澳洲和牛等人氣品項，還有多款海鮮食材。本季新推出的「濃醇奶香鍋」，以香濃滑順的奶香湯頭為特色，入口溫潤，並加入「卡皮巴拉造型冰磚」為餐桌增添趣味。另款新品「黑金蒜燉雞湯鍋」帶有自然蒜香與甘甜尾韻，適合喜愛濃厚系湯底的顧客。同時本次也新推出「蘋果香料沾醬」與「芒果蒜香沾醬」，呈現不同的風味變化。

全新開幕的井賀鍋物新北新莊店，為品牌首度在雙北的分店，店內延續一貫的設計，提供有超過40種品項的自助吧，無限供應新鮮時蔬、火鍋配料、熟食、副食、飲品、冰品及甜點；現場亦提供20多款特色醬料供消費者自由調配。鍋物套餐最低368元起，平日也提供單點自助吧服務，每人288元。

迎接父親節到來，8月16日前，凡3人以上同行消費，並完成社群打卡任務，即可獲贈「精選牛五花套餐券」或「台灣豬梅花套餐券」1份。

井賀鍋物進軍雙北，開設新北新莊店。圖／井賀鍋物提供
井賀鍋物進軍雙北，開設新北新莊店。圖／井賀鍋物提供

店內提供有自助吧，無限供應40餘種食材。圖／井賀鍋物提供
店內提供有自助吧，無限供應40餘種食材。圖／井賀鍋物提供

井賀鍋物提供多樣化的肉品選擇，還有多款自助副食。圖／井賀鍋物提供
井賀鍋物提供多樣化的肉品選擇，還有多款自助副食。圖／井賀鍋物提供

台南 吃到飽

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