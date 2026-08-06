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張凌赫演繹七夕送禮！ 寶格麗限定款B.zero1粉紅色項鍊甜蜜告白

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌大使張凌赫演繹寶格麗七夕形象廣告。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使張凌赫演繹寶格麗七夕形象廣告。圖／寶格麗提供

七夕情人節將至，義大利精品珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）今年以「此刻示愛，與愛同行」為主題，邀請品牌大使張凌赫演繹全新形象廣告，透過珠寶、腕表與皮件精選作品，詮釋愛情、陪伴與成長等多元情感面貌，以溫暖細膩的氛圍傳遞勇敢表達愛意的理念。

此次七夕主打品牌經典B.zero1系列，其中七夕限定款項鍊延續系列標誌性的螺旋設計，以玫瑰金打造層層交疊的立體線條，兩側點綴粉紅色剛玉，象徵愛情綻放的光彩，也呼應系列勇於突破框架、追求真愛的精神。另一款B.zero1戒指則結合黃金與精鋼材質，在冷暖金屬交融之間展現剛柔並濟的設計語言，成為情侶對戒之外的新選擇。

以羅馬建築與古典美學為靈感的Divas' Dream系列，銀杏葉的扇形輪廓是優雅氣質的不二象徵。新款項鍊結合黑色縞瑪瑙、綠松石與鑽石，黑色縞瑪瑙象徵歷久彌新的真摯情感，綠松石則帶來鮮明色彩，搭配鑽石鋪鑲，更添浪漫光彩，適合作為七夕送禮之選。象徵守護與力量的Serpenti Viper系列，延續品牌最具代表性的靈蛇意象，透過簡潔俐落的幾何線條勾勒蛇身輪廓，並以鑽石妝點蛇首細節，展現剛毅與柔美兼具的風格，也象徵彼此扶持、共同成長的情感關係。

針對想要挑選對表的情人，Octo Finissimo系列以辨識度極高的八角造型搭配極簡設計，象徵攜手同行的堅定承諾；Bvlgari Bvlgari系列則保留雙Logo表圈等品牌經典元素，並搭配馬賽克風格面盤，讓腕表不只是計時工具，更成為承載回憶與紀念意義的配件。Serpenti Cuoricino迷你提包，以愛心輪廓搭配流暢線條，並提供柔美粉色與皇家紅寶石色兩種皮革款式，將七夕浪漫氛圍延伸至日常穿搭。

BVLGARI BVLGARI精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Cuoricino柔光粉色小牛皮迷你提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuoricino柔光粉色小牛皮迷你提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 37超薄噴砂鈦金屬自動腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 37超薄噴砂鈦金屬自動腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI七夕形象Octo Finissimo系列腕表與Bvlgari Bvlgari系列腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI七夕形象Octo Finissimo系列腕表與Bvlgari Bvlgari系列腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI七夕形象B.zero1系列黃金與精鋼戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI七夕形象B.zero1系列黃金與精鋼戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI B.zero1系列玫瑰金粉色剛玉項鍊七夕限定款。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金粉色剛玉項鍊七夕限定款。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝手鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝手鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI七夕形象B.zero1系列七夕限定款項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI七夕形象B.zero1系列七夕限定款項鍊。圖／寶格麗提供

七夕 張凌赫 寶格麗

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