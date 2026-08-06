張凌赫演繹七夕送禮！ 寶格麗限定款B.zero1粉紅色項鍊甜蜜告白

七夕情人節將至，義大利精品珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）今年以「此刻示愛，與愛同行」為主題，邀請品牌大使張凌赫演繹全新形象廣告，透過珠寶、腕表與皮件精選作品，詮釋愛情、陪伴與成長等多元情感面貌，以溫暖細膩的氛圍傳遞勇敢表達愛意的理念。

此次七夕主打品牌經典B.zero1系列，其中七夕限定款項鍊延續系列標誌性的螺旋設計，以玫瑰金打造層層交疊的立體線條，兩側點綴粉紅色剛玉，象徵愛情綻放的光彩，也呼應系列勇於突破框架、追求真愛的精神。另一款B.zero1戒指則結合黃金與精鋼材質，在冷暖金屬交融之間展現剛柔並濟的設計語言，成為情侶對戒之外的新選擇。

以羅馬建築與古典美學為靈感的Divas' Dream系列，銀杏葉的扇形輪廓是優雅氣質的不二象徵。新款項鍊結合黑色縞瑪瑙、綠松石與鑽石，黑色縞瑪瑙象徵歷久彌新的真摯情感，綠松石則帶來鮮明色彩，搭配鑽石鋪鑲，更添浪漫光彩，適合作為七夕送禮之選。象徵守護與力量的Serpenti Viper系列，延續品牌最具代表性的靈蛇意象，透過簡潔俐落的幾何線條勾勒蛇身輪廓，並以鑽石妝點蛇首細節，展現剛毅與柔美兼具的風格，也象徵彼此扶持、共同成長的情感關係。

針對想要挑選對表的情人，Octo Finissimo系列以辨識度極高的八角造型搭配極簡設計，象徵攜手同行的堅定承諾；Bvlgari Bvlgari系列則保留雙Logo表圈等品牌經典元素，並搭配馬賽克風格面盤，讓腕表不只是計時工具，更成為承載回憶與紀念意義的配件。Serpenti Cuoricino迷你提包，以愛心輪廓搭配流暢線條，並提供柔美粉色與皇家紅寶石色兩種皮革款式，將七夕浪漫氛圍延伸至日常穿搭。

BVLGARI BVLGARI精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Cuoricino柔光粉色小牛皮迷你提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 37超薄噴砂鈦金屬自動腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI七夕形象Octo Finissimo系列腕表與Bvlgari Bvlgari系列腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI七夕形象B.zero1系列黃金與精鋼戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI B.zero1系列玫瑰金粉色剛玉項鍊七夕限定款。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝手鍊。圖／寶格麗提供