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La Rose系列復刻絨布玫瑰 Roger Vivier 2026秋冬新品繁花不褪

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Roger Vivier 2026秋冬色彩聚焦在糖果藍、乾燥玫瑰粉及酒紅色，並帶來抓皺的New Ranger樂福鞋。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier 2026秋冬色彩聚焦在糖果藍、乾燥玫瑰粉及酒紅色，並帶來抓皺的New Ranger樂福鞋。圖／Roger Vivier提供

Roger Vivier 2026秋冬系列以詩意與極致工藝，開啟一場優雅的感性對話。本季設計自硬挺輪廓轉向隨性放鬆，鋪陳出黑醋栗紅、牛奶糖色與濃郁巧克力色的秋冬調性，材質更涵蓋亮皮、漆皮、羊皮至網紗，盡顯多樣風采。

經典的Belle Vivier Hobo肩背包本季捎來溫潤皮革與復古麂皮款，亦推出全新East-West小包款；內襯嚴選輕量帆布，維持流暢比例之餘更顯輕盈；同步登場的Ayers水蛇皮版本，則以珍稀面料鋪陳出野性奢華。同時薄荷綠包款則綴以手工花鑽蜻蜓，象徵圓滿與重生。

令人心動的Logo La Rose系列，復刻品牌經典符號，將招牌方扣巧妙化為盛放的羅緞玫瑰，鞋跟與邊緣宛如立體花瓣，並帶有些許金屬刺感的叛逆細節。兩款源自典藏庫靈感的絲綢刺繡手袋，交織珠飾、歐根紗與精細葉片，記錄繁花永不褪色的浪漫。

步履間的風格探索同樣驚喜連連。延續高訂精神，品牌將原本100顆鑽石的花扣精緻縮小為56顆鑽石版本：New Ranger樂福鞋以押摺啞光羊皮打破學院風框限，搭配縮小版鑽扣與2.5公分微跟。全新Viv' Run運動系列則結合千禧年街頭潮流與戴安娜王妃的隨性韻味，推出瑪莉珍運動鞋、亮片款與5公分EVA輕盈鞋底，行走間展現愜意從容；受歡迎的德訓鞋本季也順應轉化為水鑽穆勒鞋，大幅提升穿脫便利與華麗。

雖然Roger Vivier根基於花都巴黎，品牌仍特別推出台灣限定款，包含糖果藍、乾燥玫瑰粉及酒紅色的穆勒鞋與德訓鞋，以及可自由拆卸組裝於鞋面、髮帶或項鍊的專屬「鞋扣組合」，從包款到足尖，時刻閃耀令人悸動的璀璨光采。

Viv Low摩根粉麂皮水蛇皮拼接鑽扣德訓鞋，47,600元。圖／Roger Vivier提供
Viv Low摩根粉麂皮水蛇皮拼接鑽扣德訓鞋，47,600元。圖／Roger Vivier提供

Viv' Choc系列包款推出全新的Hobo包型，將經典方扣融入包面設計、實用也具辨識度。圖／Roger Vivier提供
Viv' Choc系列包款推出全新的Hobo包型，將經典方扣融入包面設計、實用也具辨識度。圖／Roger Vivier提供

Belle Vivier焦糖色山羊麂皮水蛇皮扣長肩帶Hobo包，87,900元。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier焦糖色山羊麂皮水蛇皮扣長肩帶Hobo包，87,900元。圖／Roger Vivier提供

Flower strass嫣紅紫緞面立體玫瑰花鑽晚宴包，12萬9,600元。圖／Roger Vivier提供
Flower strass嫣紅紫緞面立體玫瑰花鑽晚宴包，12萬9,600元。圖／Roger Vivier提供

台灣限定款Viv' Low白色科技緞乾燥玫瑰粉麂皮鑽扣穆勒鞋，40,900元。圖／Roger Vivier提供
台灣限定款Viv' Low白色科技緞乾燥玫瑰粉麂皮鑽扣穆勒鞋，40,900元。圖／Roger Vivier提供

Flower Strass銀色花鑽蜻蜓水晶胸針，24,800元。圖／Roger Vivier提供
Flower Strass銀色花鑽蜻蜓水晶胸針，24,800元。圖／Roger Vivier提供

焦糖色多採拼接邦妮兔吊飾，20,600元。圖／Roger Vivier提供
焦糖色多採拼接邦妮兔吊飾，20,600元。圖／Roger Vivier提供

Slidy viv月光白小牛皮水晶扣人字穆勒涼鞋，46,600元。圖／Roger Vivier提供
Slidy viv月光白小牛皮水晶扣人字穆勒涼鞋，46,600元。圖／Roger Vivier提供

Belle Vivier焦糖色山羊麂皮綠扣多彩撞色漆皮後拉帶高跟鞋，37,600元。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier焦糖色山羊麂皮綠扣多彩撞色漆皮後拉帶高跟鞋，37,600元。圖／Roger Vivier提供

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