La Rose系列復刻絨布玫瑰 Roger Vivier 2026秋冬新品繁花不褪

Roger Vivier 2026秋冬系列以詩意與極致工藝，開啟一場優雅的感性對話。本季設計自硬挺輪廓轉向隨性放鬆，鋪陳出黑醋栗紅、牛奶糖色與濃郁巧克力色的秋冬調性，材質更涵蓋亮皮、漆皮、羊皮至網紗，盡顯多樣風采。

經典的Belle Vivier Hobo肩背包本季捎來溫潤皮革與復古麂皮款，亦推出全新East-West小包款；內襯嚴選輕量帆布，維持流暢比例之餘更顯輕盈；同步登場的Ayers水蛇皮版本，則以珍稀面料鋪陳出野性奢華。同時薄荷綠包款則綴以手工花鑽蜻蜓，象徵圓滿與重生。

令人心動的Logo La Rose系列，復刻品牌經典符號，將招牌方扣巧妙化為盛放的羅緞玫瑰，鞋跟與邊緣宛如立體花瓣，並帶有些許金屬刺感的叛逆細節。兩款源自典藏庫靈感的絲綢刺繡手袋，交織珠飾、歐根紗與精細葉片，記錄繁花永不褪色的浪漫。

步履間的風格探索同樣驚喜連連。延續高訂精神，品牌將原本100顆鑽石的花扣精緻縮小為56顆鑽石版本：New Ranger樂福鞋以押摺啞光羊皮打破學院風框限，搭配縮小版鑽扣與2.5公分微跟。全新Viv' Run運動系列則結合千禧年街頭潮流與戴安娜王妃的隨性韻味，推出瑪莉珍運動鞋、亮片款與5公分EVA輕盈鞋底，行走間展現愜意從容；受歡迎的德訓鞋本季也順應轉化為水鑽穆勒鞋，大幅提升穿脫便利與華麗。

雖然Roger Vivier根基於花都巴黎，品牌仍特別推出台灣限定款，包含糖果藍、乾燥玫瑰粉及酒紅色的穆勒鞋與德訓鞋，以及可自由拆卸組裝於鞋面、髮帶或項鍊的專屬「鞋扣組合」，從包款到足尖，時刻閃耀令人悸動的璀璨光采。

Viv Low摩根粉麂皮水蛇皮拼接鑽扣德訓鞋，47,600元。圖／Roger Vivier提供

Viv' Choc系列包款推出全新的Hobo包型，將經典方扣融入包面設計、實用也具辨識度。圖／Roger Vivier提供

Belle Vivier焦糖色山羊麂皮水蛇皮扣長肩帶Hobo包，87,900元。圖／Roger Vivier提供

Flower strass嫣紅紫緞面立體玫瑰花鑽晚宴包，12萬9,600元。圖／Roger Vivier提供

台灣限定款Viv' Low白色科技緞乾燥玫瑰粉麂皮鑽扣穆勒鞋，40,900元。圖／Roger Vivier提供

Flower Strass銀色花鑽蜻蜓水晶胸針，24,800元。圖／Roger Vivier提供

焦糖色多採拼接邦妮兔吊飾，20,600元。圖／Roger Vivier提供

Slidy viv月光白小牛皮水晶扣人字穆勒涼鞋，46,600元。圖／Roger Vivier提供