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LINE Bank友感帳戶整合快點卡 公費也能直接刷 再抽MAMA AWARDS門票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE Bank友感帳戶整合快點卡支付有多項特色，包含輕鬆切換支付帳戶、交易明細筆筆紀錄、刷卡即時回饋。圖／LINE Bank提供
LINE Bank友感帳戶整合快點卡支付有多項特色，包含輕鬆切換支付帳戶、交易明細筆筆紀錄、刷卡即時回饋。圖／LINE Bank提供

團購、聚餐、旅遊等團體共同支出，過去往往得先向成員收齊公費，再透過轉帳或無卡提款付款，不僅流程繁瑣，也增加主揪工作量。LINE Bank近日宣布，上線滿周年的「友感帳戶」正式整合「快點卡支付」功能，主揪只要在付款前切換支付帳戶，即可直接使用友感帳戶刷Visa LINE Bank快點卡，讓公費管理更加便利，也讓每筆支出都能清楚記錄。

LINE Bank表示，新功能特別適合情侶、好友、社團或家庭等有共同資金需求的族群，不論是海外旅遊公費、聚餐分攤或團購付款，都能直接以友感帳戶完成刷卡，不必再經過轉帳程序。待商店請款後，每筆交易都會完整顯示於友感帳戶明細，所有成員皆可查看支出用途與金額，大幅提升帳務透明度與管理效率。

LINE Bank總經理黃以孟指出，整合快點卡支付後，快點卡成為市場唯一可支援主帳戶及多個友感帳戶切換付款的簽帳金融卡，讓使用者能依照不同情境自由選擇支付來源，公費由友感帳戶支付、個人消費則使用主帳戶，讓資金管理更有彈性。且使用友感帳戶刷快點卡仍可享有原有回饋，包括日本、泰國最高2.5%回饋及指定通路優惠，交易完成也會即時收到LINE通知。

為鼓勵用戶嘗試新功能，LINE Bank同步推出限時抽獎活動。即日起至9月30日止，將友感帳戶綁定Visa LINE Bank快點卡，單筆消費滿500元即可獲得1次抽獎機會；單筆每消費達1,000元以上，還可以增加1次抽獎機會，累積無上限；若為7月1日起新申辦LINE Bank主帳戶的用戶，還可額外獲得1次加碼抽獎資格，有機會抽中由Visa提供的2026 MAMA AWARDS雙人邀請函，前進大阪京瓷巨蛋一同參與K-POP年度盛事。

作為團體間「公費管理神助手」的LINE Bank友感帳戶，現在整合了「快點卡支付」功能，消費前只要一秒切換，團購、聚餐及海外旅遊公費皆可輕鬆刷卡支付。圖／LINE Bank提供
作為團體間「公費管理神助手」的LINE Bank友感帳戶，現在整合了「快點卡支付」功能，消費前只要一秒切換，團購、聚餐及海外旅遊公費皆可輕鬆刷卡支付。圖／LINE Bank提供

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