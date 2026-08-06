禾浩辰與吳品潔聯手放閃粉紅泡泡！時髦皮件上身情人節買物清單這裡看

Montblanc發表2026秋冬全新皮件系列！特別邀請剛宣布結婚的幸福藝人禾浩辰與吳品潔首度放閃同框，兩人背上輕量防潑水的科技布Panorama斜背包與腰包走入街頭，展現率性流暢的情侶穿搭範本。這對新婚夫妻甜蜜互動的滿滿粉紅氣泡，也為將到來的七夕情人節提供好質感的放閃單品推薦！

自稱是「被演員耽誤的運動愛好者」的禾浩辰去年年底向另一半吳品潔求婚成功，兩人先是在2019年因合作偶像劇《你有念大學嗎？》而相識，去年平安夜求婚成功後、再於今年1月底正式完成登記，本次也是婚後首次在精品場合同框。

只見兩人也在各自官方Instagram社群帳號更新貼文，其中禾浩辰感性寫下，「無論是街頭漫步，還是相視一笑的默契，它（萬寶龍）都溫柔陪著我們，記錄下每一個閃耀的質感日常。」吳品潔的貼文則表示，「在快節奏的日常裡，真正經典的設計，從不需要刻意張揚。」原來兩人身上都選用了萬寶龍2026秋冬新品的Panorama斜背包與Panorama 腰包， 展現愜意、日常、機能的優雅風格。

萬寶龍2026秋冬新品在藝術總監Marco Tomasetta主導下，本季皮件從經典書寫文化延伸至城市旅行與日常。品牌運用烏木色、鋁土礦色、紅橡木色與蜂蜜色等自然色調，搭配柔軟結構，讓人在公事與休閒間恣意切換。本季重點首推科技布包款強勢回歸，並橫跨Writing Traveler與麂皮系列。Writing Traveler系列以西方的「珍奇櫃」為靈感，公事包與斜背包並將鋁土礦色Corteccia墨暈皮革與黑色Grain皮革混搭，內部並配置專屬隔層，讓筆電、電源線到書寫工具都能整齊收納有調理。全新麂皮Envelope橫款托特包則配備磁吸側袋、筆圈與眼鏡隔層，在結構與柔軟觸感間拿捏優雅平衡。

不只身上包款精彩，桌面風景也要兼具品味，萬寶龍的Art of the Desk系列並推出蜂蜜色麂皮筆記本收納套與造型吸睛的Arpeggio收納盤，將現代的工作桌改造為個人品味與創意的輸出中控台。自1906年顛覆書寫文化以來，Montblanc從奢華筆具、時計以致精緻皮件，不斷以極致工藝與無限想像力回應當代生活需求，溫馨提醒人們：即便再繁忙節奏，也要為生活儲存靈感、給內在保留一個沈澱與再出發的專屬角落。

萬寶龍Writing Traveler信差包（MB223153），可將文件、鋼筆、文物好整以暇分門別類，價格店洽。圖／萬寶龍提供

吳品潔身上的Panorama斜背包鋁土色款（MB222911）出自萬寶龍2026秋冬系列，有一定容量、也可成為通勤、小旅行的隨身收納。圖／萬寶龍提供

萬寶龍Art of the Desk系列手拿式筆記本收納套（MB222726），選用Corteccia墨暈皮革，36,400元。圖／萬寶龍提供

萬寶龍科技布皮帶隨身包（MB222913），40,100元。圖／萬寶龍提供

萬寶龍科技布皮帶隨身包（MB222899 ），40,100元。圖／萬寶龍提供

萬寶龍中型後背包麂皮款（MB223177），93,100元。圖／萬寶龍提供

萬寶龍Art of the Desk系列腕表收納盒（MB222828），選用Grain皮革、並具有細緻的內部隔層，收藏心愛。圖／萬寶龍提供