甜芋控別錯過！全聯芋頭季10款濃郁新品開吃 芋泥布蕾、芋頭大福必買

芋頭控注意！全聯一年一度芋頭季即將開跑，8月7日至9月3日攜手深耕芋頭甜點超過40年的「食芋堂」，推出5款We Sweet聯名甜點，READ BREAD閱讀麵包、阪急麵包亦同步推出5款芋頭烘焙新品，從蛋糕、布蕾、銅鑼燒、大福到生乳包、菠蘿麵包一次到位，更祭出聯名甜點任選2件現折10元優惠，讓芋泥控一次吃過癮。

食芋堂自1985年創立以來，堅持使用新鮮芋頭、不添加化學香精，並與臺灣在地芋農合作，依芋頭不同部位製作芋泥與芋塊，保留天然香氣與口感。這次將40多年製餡工藝帶進全聯，把經典芋頭甜點變成日常就能輕鬆享用的美味。

5款聯名甜點各有特色，其中「芋見布蕾蛋糕」以芋頭戚風搭配布蕾與濃郁芋泥，口感鬆軟滑順；「芋泥布蕾盒」層層堆疊布蕾、蛋糕與滿滿芋泥；喜歡酥脆口感可選「芋頭布丁塔」，酥香塔皮結合芋泥與布丁；「芋頭麻糬雙餡銅鑼燒」將Q彈麻糬與芋泥包進鬆軟餅皮；「芋頭大福」則以Q彈麻糬包覆大甲芋泥，呈現最經典的芋香風味。

除了甜點，全聯麵包專區同步推出5款芋頭新品。READ BREAD閱讀麵包帶來「芋見泥小吐司」、「芋香雲朵生乳包」及「芋頭菠蘿麵包」，分別主打綿密芋泥、濃郁奶香及酥脆菠蘿外皮。阪急麵包則推出「雪藏芋見生甜圈」與「芋香核桃歐包」，前者以柔軟麵包包裹芋泥奶霜，後者結合芋泥與核桃顆粒，增添層次口感。其中，限店販售的「雪藏芋見生甜圈」更於8月7日至8月20日特價35元。芋頭控別錯過這波活動，快到全聯一次把限定芋香美味帶回家。

適合用湯匙大口挖著吃的「芋泥布蕾盒」，以原味布蕾打底，依序堆疊鬆軟蛋糕與滿滿芋泥，3種口感彼此交融，特價139元。圖／全聯福利中心提供

40年芋頭功夫搬進全聯！We Sweet攜手食芋堂推出5款聯名甜點。圖／全聯福利中心提供