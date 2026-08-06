快訊

苗栗26歲男失蹤16天…機車栽農地、草叢內尋獲腐屍

台積電收跌40元拉低台股收盤下挫214點 千金股表現亮眼

TPBL／戰神官宣了！林庭謙重磅加盟下周辦記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

甜芋控別錯過！全聯芋頭季10款濃郁新品開吃 芋泥布蕾、芋頭大福必買

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「芋頭大福」Q彈外皮包裹綿密大甲芋泥，簡單呈現柔Q與濃芋的經典組合。圖／全聯福利中心提供
「芋頭大福」Q彈外皮包裹綿密大甲芋泥，簡單呈現柔Q與濃芋的經典組合。圖／全聯福利中心提供

芋頭控注意！全聯一年一度芋頭季即將開跑，8月7日至9月3日攜手深耕芋頭甜點超過40年的「食芋堂」，推出5款We Sweet聯名甜點，READ BREAD閱讀麵包、阪急麵包亦同步推出5款芋頭烘焙新品，從蛋糕、布蕾、銅鑼燒、大福到生乳包、菠蘿麵包一次到位，更祭出聯名甜點任選2件現折10元優惠，讓芋泥控一次吃過癮。

食芋堂自1985年創立以來，堅持使用新鮮芋頭、不添加化學香精，並與臺灣在地芋農合作，依芋頭不同部位製作芋泥與芋塊，保留天然香氣與口感。這次將40多年製餡工藝帶進全聯，把經典芋頭甜點變成日常就能輕鬆享用的美味。

5款聯名甜點各有特色，其中「芋見布蕾蛋糕」以芋頭戚風搭配布蕾與濃郁芋泥，口感鬆軟滑順；「芋泥布蕾盒」層層堆疊布蕾、蛋糕與滿滿芋泥；喜歡酥脆口感可選「芋頭布丁塔」，酥香塔皮結合芋泥與布丁；「芋頭麻糬雙餡銅鑼燒」將Q彈麻糬與芋泥包進鬆軟餅皮；「芋頭大福」則以Q彈麻糬包覆大甲芋泥，呈現最經典的芋香風味。

除了甜點，全聯麵包專區同步推出5款芋頭新品。READ BREAD閱讀麵包帶來「芋見泥小吐司」、「芋香雲朵生乳包」及「芋頭菠蘿麵包」，分別主打綿密芋泥、濃郁奶香及酥脆菠蘿外皮。阪急麵包則推出「雪藏芋見生甜圈」與「芋香核桃歐包」，前者以柔軟麵包包裹芋泥奶霜，後者結合芋泥與核桃顆粒，增添層次口感。其中，限店販售的「雪藏芋見生甜圈」更於8月7日至8月20日特價35元。芋頭控別錯過這波活動，快到全聯一次把限定芋香美味帶回家。

適合用湯匙大口挖著吃的「芋泥布蕾盒」，以原味布蕾打底，依序堆疊鬆軟蛋糕與滿滿芋泥，3種口感彼此交融，特價139元。圖／全聯福利中心提供
適合用湯匙大口挖著吃的「芋泥布蕾盒」，以原味布蕾打底，依序堆疊鬆軟蛋糕與滿滿芋泥，3種口感彼此交融，特價139元。圖／全聯福利中心提供

40年芋頭功夫搬進全聯！We Sweet攜手食芋堂推出5款聯名甜點。圖／全聯福利中心提供
40年芋頭功夫搬進全聯！We Sweet攜手食芋堂推出5款聯名甜點。圖／全聯福利中心提供

想大口感受芋泥的濃、布蕾的滑，首推「芋見布蕾蛋糕」，細緻芋頭戚風夾入滑順布蕾與醇厚芋泥，一口從鬆軟、滑嫩吃到綿密，特價139元。圖／全聯福利中心提供
想大口感受芋泥的濃、布蕾的滑，首推「芋見布蕾蛋糕」，細緻芋頭戚風夾入滑順布蕾與醇厚芋泥，一口從鬆軟、滑嫩吃到綿密，特價139元。圖／全聯福利中心提供

芋頭 全聯 甜點

延伸閱讀

芋頭控快衝全聯！食芋堂40年首度聯名 芋頭季推10款新品

全家四季檸檬酷繽球日賣2萬杯！夏日冰飲祭圭賢限定小卡、立牌

台南遠東香格里拉攜手日本名店「CROISSANT」咖哩麵包總冠軍來台

宜蘭1伴手禮「開門秒掃光」…他好奇有這麼好吃？ 在地人嘆：買不到很困擾

相關新聞

禾浩辰與吳品潔聯手放閃粉紅泡泡！時髦皮件上身情人節買物清單這裡看

Montblanc發表2026秋冬全新皮件系列！特別邀請剛宣布結婚的幸福藝人禾浩辰與吳品潔首度放閃同框，兩人背上輕量防潑水的科技布Panorama斜背包與腰包走入街頭，展現率性流暢的情侶穿搭範本。這對新婚夫妻甜蜜互動的滿滿粉紅氣泡，也為將到來的七夕情人節提供好質感的放閃單品推薦！

站穩美國 胡同第四季開出美國二店

橘焱胡同跨出海外，總經理楊哲瑋表示，去年8月開出的美國首店位於商場美食街，月營收穩定在9萬美元左右，且已經開始獲利，將於第四季開出美國第二店，也是首家街邊店，未來美食街、街邊店雙模式都驗證成功後，就會加快展店腳步。

卡地亞父親節獻禮！LOVE手環、Tank腕表 摩登新意演繹永不退流行經典

父親節將至，卡地亞（Cartier）以品牌歷久彌新的經典設計為主軸，精選珠寶、腕表、皮件配件與香氛作品，從俐落線條、珍貴材質到細膩工藝，展現跨越世代的法式優雅，也讓每件作品不只是節日禮物，更成為足以陪伴人生的重要收藏。

台北萬豪首度攜手胡同燒肉 推一泊二食住房專案

瞄準高端餐旅消費市場，台北萬豪酒店首度攜手人氣燒肉名店「胡同燒肉夜食」，推出「極炙之旅·一泊二食」住房專案，結合五星級住宿與頂級燒肉饗宴，搶攻國旅及美食商機；橘焱胡同集團也表示，近年積極布局跨品牌聯名合作，已成功帶動來客與營收成長，未來將持續透過異業合作擴大品牌影響力。

南紡購物中心暑期檔期登場 寶可夢快閃店、源少年簽唱會接力吸客

暑假檔期熱潮來到高峰，南紡購物中心持續推出系列活動，10日至9月2日舉辦「夏款！約一夏」活動，除結合消費優惠、人氣IP快閃店及藝文、體育活動等，其中以「寶可夢30th快閃店」、AcQUA源少年簽唱會及3X3籃球聯盟賽等最受矚目，可望帶動親子及年輕族群客群。

LINE父親節聊天室特效上線！輸入「這3關鍵字」為爸爸送上歡樂祝福

今年父親節即將到來，相較於母親節總是熱鬧登場，88節常被笑稱是「最容易被忽略的節日」。還沒想到慶祝梗別擔心，今年LINE準備了一系列限定驚喜，要替平時低調、不善表達的爸爸們找回主場，也讓一句簡單的祝福變得更有儀式感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。