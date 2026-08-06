500甜2026甜點派對升級登場！從策展系西點到國宴級美味名店齊聚

某某甜點達克瓦茲。圖／業者提供

今年第二屆500甜得甜名單將於8月21日正式公布，同時舉辦的「500甜2026甜點派對」規模再進化，今年8月21～23日移至面積更大的松山文創園區2號倉庫，不僅是一場療癒味蕾的難得集會，更集結多間排隊名店與500甜攜手打造展現靈感與創意的舞台。

從策展系西點到國宴級美味，嚴選全台話題名店譜寫夏日甜蜜

片山西點500甜限定甜點「芒果鹹蛋黃費南雪」。圖／業者提供

以「策展系甜點店」聞名的「Mountain Piece 片山西點」販售兩款融合台灣風土的限定費南雪：鹹蛋黃、蜜香紅茶，將本地特有的野生香料與旬果，包裹進費南雪經典的焦香奶油中。曾赴東京製菓學校主修洋菓子、並在鮨天本主廚天本昇吾下工作的吳俊彥創立的「Kakigori Toshihiko」，以法式手法，企畫出和風版提拉米蘇、復刻台式花生捲冰淇淋及木瓜香蕉Panana三款重點商品。

Kakigori Toshihiko復刻花生捲冰淇淋。圖／業者提供

被網友評為全台最好吃的肉桂捲之一的「Miss V Bakery」，驚喜準備了欲罷不能芋頭派及墨西哥萊姆派。二度獲選總統就職國宴指定使用品牌的「慢慢弄乳酪坊 Lab Man Mano」，以滑嫩乳花取代鮮奶，帶來多款限量口味：南國漫波、夏日漂流與甘芭茶。貓下去全新餐飲品牌「民生早午餐 by 貓下去」，將店內最具代表性的「招牌煎鬆餅」帶來500甜，並為這場甜點盛宴研發了全新的蘋果奶油口味淋醬搭配享用。

慢慢弄乳酪坊限定夏日漂流。圖／業者提供

Miss V Bakery限定墨西哥萊姆派。圖／業者提供

民生早午餐 by 貓下去 招牌煎鬆餅。圖／業者提供

脫胎於火鍋界愛馬仕橘色涮涮鍋的品牌「橘色生活 THE ORANGE WAY」，以「剛剛好的甜」為核心，將橘色涮涮屋的經典杏仁豆腐與 M One Cafe 的人氣優格冰淇淋並置呈現。彰化的預約制秘境名店「VNV Pâtisserie et Chocolaterie」，除了店內人氣的西西里蛋糕和2周年紀念禮盒，亦將推出500甜限定口味。「台北晶華酒店」攜手東京米其林一星義大利餐廳TACUBO所打造的甜點品牌「DOLCE TACUBO」，延續對季節食材與風味層次的講究，推出台灣限定 「萊姆香芒」口味，帶給你夏末的沁涼感受。

VNV La Sicile 西西里。圖／業者提供

台北晶華酒店 DOLCE TACUBO 萊姆香芒霜淇淋。圖／業者提供

橘色生活。圖／業者提供

此外還有由麵包職人陳撫洸創立的「堂本麵包店／亞森洋果子」將推出 500甜獨家蜂蜜蛋糕優惠、去年榮獲500甜殊榮的「造糕的人」將帶來以超級市場為主題的限定甜點，可爾必思棉花糖豆腐、抹茶餅乾四季豆以及知名的啤酒品牌「臺虎精釀」推出限定甜點系啤酒 『 剛出爐 萊姆派』將飽滿的果香與派皮感一飲而盡；創立於1972年、原名濟安青草行的「老濟安」青草茶推出融合青草茶香氣的限定調酒、以台灣茶為品牌核心的台南酒吧「Taleland樂島」也帶來以北浦東方美人香檳烏龍為茶底的限定調酒；榮獲2026年比利時 iTQi 國際風味評鑑米其林 2 星肯定的「世嵵梅酒」也將參與其中，為民眾消暑解渴。

堂本麵包店／亞森洋果子蜂蜜蛋糕。圖／業者提供

臺虎精釀「剛出爐 萊姆派」。圖／業者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

造糕的人起司洋蔥天婦羅餅。圖／業者提供

Taleland樂島 Cheers Daily！圖／業者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

老濟安仙草茶。圖／業者提供

世蒔梅酒。圖／業者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500甜2026甜點派對門票現正熱賣中，致力為所有熱愛甜點的你，將全台37個話題品牌打包送到面前，無需舟車勞頓，即可一站滿足對療癒的終極想像。

攜手眾多夥伴 探索台灣甜點新樣貌

第二屆500甜攜手共同夥伴「中國信託uniopen聯名卡」，邀請大家一起發掘台灣甜點文化的多元樣貌，秉持「無時不在，無所不在，陪你生活每一天」的精神，希望帶領消費者在巷弄尋訪特色甜點，與親友共享午後午茶時光。

指定夥伴「星展銀行」攜手500甜將金融服務融入消費者喜愛的甜點體驗場景，串聯全台各具特色的人氣甜點品牌與風格店家，帶領卡友從一口甜點出發，探索台灣豐富多元的甜食風貌與在地故事。「去哪吃APP」致力打造一站式餐飲社群平台主打「搜、訂、吃、訂、分享， 一站搞定」，讓用戶不再面臨選擇困難，透過APP內的500甜專區即可一鍵導航到得獎店家。

甜點時光少不了清爽飲品相伴，Cheers氣泡水為首支國產氣泡水，水源來自台灣中央山脈的純淨好水，以「無糖清爽、百搭時尚」為特色。第二屆500甜攜手共同夥伴 Feeling18，一同關注台灣甜點文化與職人精神。

KIRIN午後紅茶攜手500甜以茶飲與甜點的完美搭配，邀請消費者一同探索台灣甜點文化，享受每一個值得細細品味的午茶時光。SERENE HOUSE長期專注於天然香氛與生活美學，希望透過香氣，為日常增添更多美好的感受。

路易莎集團旗下「白霧時光」，以精品咖啡為核心出發，融合創意餐飲、多元場域與空間美學，開創全新的生活風格餐飲品牌。三萩茶會推出全新「咖啡洋瓜甜心酥」，以直火焙煎咖啡打造大人系苦甜風味，結合日本哈密瓜與台灣鳳梨經32天發酵熟成，呈現細緻香氣。

臺中市十大伴手禮深耕18年，持續串聯伴手禮、甜點、美食、觀光與文化等城市資源，打造具代表性的城市品牌。由UCC世界級咖啡冠軍團隊打造的「冠軍監修系列」，推出「醇香果調」、「蜜柑堅果」及「甘醇橙香」三款咖啡豆與濾掛咖啡，讓世界級咖啡體驗輕鬆走進日常。

500甜合作夥伴。圖／500輯提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康