站穩美國 胡同第四季開出美國二店

橘焱胡同跨出海外，總經理楊哲瑋表示，去年8月開出的美國首店位於商場美食街，月營收穩定在9萬美元左右，且已經開始獲利，將於第四季開出美國第二店，也是首家街邊店，未來美食街、街邊店雙模式都驗證成功後，就會加快展店腳步。

橘焱胡同目前旗下共11個品牌，店數規模達到61家店，楊哲瑋表示，上半年營收7.25億元，年增12.12%，全年將開13店，去年進行組織改造，分為燒肉品牌、連鎖品牌、職人品牌三大事業群。

楊哲瑋表示，主力品牌胡同燒肉已經完成品牌優化，包括菜單更新、會員經營、套餐導入，已經重返成長軌道，6月營收成長2成，並走出燒肉圈與速食龍頭麥當勞合作，接觸大眾消費者，30歲以下新客成長明顯，讓品牌重新年經化。

楊哲瑋也說，連鎖品牌事業也已成為營收成長主要動能，營收占比超過5成，因應缺工潮，導入軌道送餐與半自動化，今年也要從商場美食街走向街邊店，打造燒肉丼主題餐廳。

對於海外布局，楊哲瑋指出，旗下品牌「開丼」美國首店為銷售燒肉丼飯，客單價在14美元左右，其中來客有6成為墨西哥裔，華人僅佔3成，且在地化與供應鏈建立，單店損益平衡，商業模式驗證完成，而第二店的坪數約50坪，首次挑戰街邊店模式，將以既有據點累積的營運數據，驗證產品在地化、供應鏈與人力配置在不同店型下的適用性，為後續北美展店建立標準模式，未來後勢可期。