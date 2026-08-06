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卡地亞父親節獻禮！LOVE手環、Tank腕表 摩登新意演繹永不退流行經典

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴LOVE系列手環，價格店洽。圖／卡地亞提供
模特兒配戴LOVE系列手環，價格店洽。圖／卡地亞提供

父親節將至，卡地亞（Cartier）以品牌歷久彌新的經典設計為主軸，精選珠寶、腕表、皮件配件與香氛作品，從俐落線條、珍貴材質到細膩工藝，展現跨越世代的法式優雅，也讓每件作品不只是節日禮物，更成為足以陪伴人生的重要收藏。

卡地亞最具代表性的LOVE系列，自誕生以來便象徵忠誠、承諾與永恆連結，透過簡潔而充滿辨識度的設計，成為品牌最具代表性的珠寶之一，也讓配戴者在日常穿搭中展現低調卻鮮明的個人風格。今年首度將黑色陶瓷融入白K金設計，推出LOVE戒指與手環新作，延續標誌性的橢圓輪廓與螺絲圖騰，同時以黑白對比帶來更鮮明的現代感。L

卡地亞百年製表美學，則是將珍貴時光化作隨身攜帶的永恆紀念。最經典的代表作Tank Louis Cartier腕表，其靈感源自第一次世界大戰坦克俯視輪廓，以平行表耳、矩形表殼及羅馬數字時標構成極具辨識度的設計語言，歷經百餘年依然歷久不衰，今年迎來中型鉑金款搭載917 MC手動上鍊機芯，以更精緻的比例詮釋優雅風範。針對偏好運動都會風格的父親，Santos de Cartier大型計時腕表則融合外露螺絲表圈、方形輪廓與自製機芯，兼具實用功能與鮮明個性，延續品牌飛行先驅系列的經典精神。

配件系列同樣展現卡地亞對細節的講究。其中年度新品Losange肩背包採用黑檀木色紋理小牛皮打造，俐落方正輪廓搭配細膩皮革工藝，呈現低調而成熟的都會質感；另一款Santos de Cartier皮帶則以拿鐵色、黑檀木色牛皮搭配金色鍍層帶扣，並融入Santos系列標誌性螺絲元素，將品牌辨識度巧妙化為日常配件，展現不張揚卻極具質感的紳士風格。

香氣也是塑造個人風格的重要一環。卡地亞經典Déclaration淡香水以雪松木為核心，揉合辛香與木質香調，營造沉穩而富層次的氣息；Pasha de Cartier Edition Noire淡香水則重新演繹品牌經典香氛，以清新的綠意前調結合木質琥珀香氣，呈現俐落、自信且充滿現代感的男性魅力，適合作為日常或正式場合的點綴。

Santos de Cartier 18K黃金與精鋼計時碼表大型款，卡地亞1904-CH MC型工作坊精製自動上鍊機械計時機芯，價格店洽。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier 18K黃金與精鋼計時碼表大型款，卡地亞1904-CH MC型工作坊精製自動上鍊機械計時機芯，價格店洽。圖／卡地亞提供

卡地亞紅盒子。圖／卡地亞提供
卡地亞紅盒子。圖／卡地亞提供

LOVE 18K白金陶瓷經典款戒指，價格店洽。圖／卡地亞提供
LOVE 18K白金陶瓷經典款戒指，價格店洽。圖／卡地亞提供

卡地亞Santos、藍氣球、坦克系列腕表。圖／卡地亞提供
卡地亞Santos、藍氣球、坦克系列腕表。圖／卡地亞提供

Déclaration淡香水，價格店洽。圖／卡地亞提供
Déclaration淡香水，價格店洽。圖／卡地亞提供

LOVE 18K白金陶瓷經典款手環，價格店洽。圖／卡地亞提供
LOVE 18K白金陶瓷經典款手環，價格店洽。圖／卡地亞提供

卡地亞Losange黑檀木色紋理小牛皮肩背包與太陽眼鏡。圖／卡地亞提供
卡地亞Losange黑檀木色紋理小牛皮肩背包與太陽眼鏡。圖／卡地亞提供

Santos de Cartier太陽眼鏡，光滑和霧面黑色PVD飾面金屬，黑色鏡片，價格店洽。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier太陽眼鏡，光滑和霧面黑色PVD飾面金屬，黑色鏡片，價格店洽。圖／卡地亞提供

卡地亞Déclaration淡香水與Pasha de Cartier Edition Noire淡香水。圖／卡地亞提供
卡地亞Déclaration淡香水與Pasha de Cartier Edition Noire淡香水。圖／卡地亞提供

Losange黑檀木色紋理小牛皮肩背包，價格店洽。圖／卡地亞提供</p><!--14--><p> 。
Losange黑檀木色紋理小牛皮肩背包，價格店洽。圖／卡地亞提供

Losange黑檀木色和開心果綠色小牛皮卡片夾，價格店洽。圖／卡地亞提供
Losange黑檀木色和開心果綠色小牛皮卡片夾，價格店洽。圖／卡地亞提供

卡地亞Panthère de Cartier美洲豹書寫筆與太陽眼鏡。圖／卡地亞提供
卡地亞Panthère de Cartier美洲豹書寫筆與太陽眼鏡。圖／卡地亞提供

LOVE 18K白金陶瓷經典款手環，價格店洽。圖／卡地亞提供
LOVE 18K白金陶瓷經典款手環，價格店洽。圖／卡地亞提供

卡地亞LOVE手環。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE手環。圖／卡地亞提供

LOVE 18K白金鑲鑽與陶瓷經典款手環，價格店洽。圖／卡地亞提供
LOVE 18K白金鑲鑽與陶瓷經典款手環，價格店洽。圖／卡地亞提供

Santos-Dumont 18K黃金腕表大型款，卡地亞430 MC型工作坊精製手動上鍊機械機芯，價格店洽。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont 18K黃金腕表大型款，卡地亞430 MC型工作坊精製手動上鍊機械機芯，價格店洽。圖／卡地亞提供

Tank Louis Cartier鉑金腕表中型款，917 MC型手動上鍊機械機芯，價格店洽。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier鉑金腕表中型款，917 MC型手動上鍊機械機芯，價格店洽。圖／卡地亞提供

Santos-Dumont 18K黃金腕表大型款，卡地亞430 MC型工作坊精製手動上鍊機械機芯，價格店洽。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont 18K黃金腕表大型款，卡地亞430 MC型工作坊精製手動上鍊機械機芯，價格店洽。圖／卡地亞提供

卡地亞Juste Un Clou系列戒指與Love Unlimited手環。圖／卡地亞提供
卡地亞Juste Un Clou系列戒指與Love Unlimited手環。圖／卡地亞提供

Pasha de Cartier Edition Noire淡香水，價格店洽。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier Edition Noire淡香水，價格店洽。圖／卡地亞提供

Panthère de Cartier獨立編號美洲豹書寫筆，價格店洽。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier獨立編號美洲豹書寫筆，價格店洽。圖／卡地亞提供

Santos de Cartier拿鐵色和黑檀木色牛皮皮帶，價格店洽。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier拿鐵色和黑檀木色牛皮皮帶，價格店洽。圖／卡地亞提供

Tank Américaine鉑金腕錶大型款，1899 MC型自動上鍊機械機芯，價格店洽。圖／卡地亞提供
Tank Américaine鉑金腕錶大型款，1899 MC型自動上鍊機械機芯，價格店洽。圖／卡地亞提供

Déclaration淡香水，價格店洽。圖／卡地亞提供
Déclaration淡香水，價格店洽。圖／卡地亞提供

卡地亞Tank Louis Cartier腕表與Panthère de Cartier美洲豹戒指。圖／卡地亞提供
卡地亞Tank Louis Cartier腕表與Panthère de Cartier美洲豹戒指。圖／卡地亞提供

腕表 父親節 TANK

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