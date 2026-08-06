卡地亞父親節獻禮！LOVE手環、Tank腕表 摩登新意演繹永不退流行經典
父親節將至，卡地亞（Cartier）以品牌歷久彌新的經典設計為主軸，精選珠寶、腕表、皮件配件與香氛作品，從俐落線條、珍貴材質到細膩工藝，展現跨越世代的法式優雅，也讓每件作品不只是節日禮物，更成為足以陪伴人生的重要收藏。
卡地亞最具代表性的LOVE系列，自誕生以來便象徵忠誠、承諾與永恆連結，透過簡潔而充滿辨識度的設計，成為品牌最具代表性的珠寶之一，也讓配戴者在日常穿搭中展現低調卻鮮明的個人風格。今年首度將黑色陶瓷融入白K金設計，推出LOVE戒指與手環新作，延續標誌性的橢圓輪廓與螺絲圖騰，同時以黑白對比帶來更鮮明的現代感。L
卡地亞百年製表美學，則是將珍貴時光化作隨身攜帶的永恆紀念。最經典的代表作Tank Louis Cartier腕表，其靈感源自第一次世界大戰坦克俯視輪廓，以平行表耳、矩形表殼及羅馬數字時標構成極具辨識度的設計語言，歷經百餘年依然歷久不衰，今年迎來中型鉑金款搭載917 MC手動上鍊機芯，以更精緻的比例詮釋優雅風範。針對偏好運動都會風格的父親，Santos de Cartier大型計時腕表則融合外露螺絲表圈、方形輪廓與自製機芯，兼具實用功能與鮮明個性，延續品牌飛行先驅系列的經典精神。
配件系列同樣展現卡地亞對細節的講究。其中年度新品Losange肩背包採用黑檀木色紋理小牛皮打造，俐落方正輪廓搭配細膩皮革工藝，呈現低調而成熟的都會質感；另一款Santos de Cartier皮帶則以拿鐵色、黑檀木色牛皮搭配金色鍍層帶扣，並融入Santos系列標誌性螺絲元素，將品牌辨識度巧妙化為日常配件，展現不張揚卻極具質感的紳士風格。
香氣也是塑造個人風格的重要一環。卡地亞經典Déclaration淡香水以雪松木為核心，揉合辛香與木質香調，營造沉穩而富層次的氣息；Pasha de Cartier Edition Noire淡香水則重新演繹品牌經典香氛，以清新的綠意前調結合木質琥珀香氣，呈現俐落、自信且充滿現代感的男性魅力，適合作為日常或正式場合的點綴。
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