台北萬豪首度攜手胡同燒肉 推一泊二食住房專案

瞄準高端餐旅消費市場，台北萬豪酒店首度攜手人氣燒肉名店「胡同燒肉夜食」，推出「極炙之旅·一泊二食」住房專案，結合五星級住宿與頂級燒肉饗宴，搶攻國旅及美食商機；橘焱胡同集團也表示，近年積極布局跨品牌聯名合作，已成功帶動來客與營收成長，未來將持續透過異業合作擴大品牌影響力。

台北萬豪酒店表示，「極炙之旅·一泊二食」住房專案即日起至2027年2月25日限時販售，專案每晚11,999元加15.5%起。旅客可入住可飽覽台北101及城市天際線景觀的天際客房，除享有翌日自助式早餐外，還可前往位於飯店中城廣場一樓的胡同燒肉夜食，享用價值6,680元的「胡同極致燒肉雙人饗宴」。

套餐共規劃16道料理，匯集A5和牛、澳洲和牛牛舌、美國肋眼牛排、霜降松阪豬等高檔食材，打造結合城市景觀、五星住宿與精緻餐飲的一站式度假體驗，盼吸引情侶、家庭及慶祝型消費客群。

橘焱胡同集團董事長吳念忠表示，集團自今年5月起陸續與速食品牌及連鎖日式定食品牌展開聯名合作，透過聯名商品、導客回流券及會員行銷等方式，建立從品牌曝光、新客進店到營收轉換的完整營運模式。

他指出，以與速食業者合作為例，活動期間門市來客數較去年同期增加1.5倍，其中以30歲以下新客成長最為顯著，並為門市挹注近2,000萬元營收。未來將持續以來客數、新客占比、營收轉換率、會員新增及回訪率等指標，評估聯名合作效益，進一步將短期導流轉化為長期會員資產。

吳念忠表示，過去一年多來，橘焱胡同持續推動組織轉型，重新定位各品牌事業群角色，其中燒肉品牌事業群聚焦深化核心品牌，連鎖品牌事業群則肩負規模化成長任務，集團正由過去的多品牌擴張，轉向事業群分工發展，目前改革效益已逐步顯現，也將持續透過跨界合作與品牌經營，擴大整體成長動能。

台北萬豪酒店攜手「胡同燒肉夜食」，推出「極炙之旅·一泊二食」住房專案。記者黃淑惠／攝影