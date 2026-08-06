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南紡購物中心暑期檔期登場 寶可夢快閃店、源少年簽唱會接力吸客

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
暑假檔期熱潮來到高峰，南紡購物中心持續推出系列活動，10日至9月2日舉辦「夏款！約一夏」活動，除結合消費優惠、人氣IP快閃店及藝文、體育活動等，可望帶動親子及年輕族群客群。圖／南紡購物中心提供
暑假檔期熱潮來到高峰，南紡購物中心持續推出系列活動，10日至9月2日舉辦「夏款！約一夏」活動，除結合消費優惠、人氣IP快閃店及藝文、體育活動等，可望帶動親子及年輕族群客群。圖／南紡購物中心提供

暑假檔期熱潮來到高峰，南紡購物中心持續推出系列活動，10日至9月2日舉辦「夏款！約一夏」活動，除結合消費優惠、人氣IP快閃店及藝文、體育活動等，其中以「寶可夢30th快閃店」、AcQUA源少年簽唱會及3X3籃球聯盟賽等最受矚目，可望帶動親子及年輕族群客群。

南紡購物中心表示，檔期期間推出多項消費回饋，包括指定期間滿額贈電子抵用券、會員點數折抵消費及聯名卡刷卡優惠等，也規畫會員集點活動，可兌換電影票、生活用品及保養品等贈品。此外，同步推出電子行動支付優惠，鼓勵民眾使用行動支付消費。

館方也說，館內餐飲及品牌櫃位持續調整，「錦霞樓．尋真台南菜旗艦店」預計父親節8日試營運，9月初則有Sanuk、YBG等品牌進駐，增加消費選擇；11日至31日將舉辦「寶可夢30th快閃店」，販售限定周邊商品。

此外，15日在南紡廣場將舉行「鼓手道館競技」爵士鼓比賽，由羅小白等知名鼓手擔任評審；16日則安排AcQUA源少年舉辦簽唱會，與粉絲近距離互動。29日至30日則有2026 三對三籃球聯賽，邀請各地球隊同場競技，結合運動與商場活動，增添暑假熱鬧氛圍。

南紡購物中心強調，暑期檔期除希望帶動館內消費，也透過快閃展、演出及運動賽事等多元活動，提供親子與年輕族群更多休閒選擇，相關活動內容及優惠依現場公告為準。

南紡購物中心表示，暑期檔期除希望帶動館內消費，也透過快閃展、演出及運動賽事等多元活動，提供親子與年輕族群更多休閒選擇，相關活動內容及優惠依現場公告為準。圖／南紡購物中心提供
南紡購物中心表示，暑期檔期除希望帶動館內消費，也透過快閃展、演出及運動賽事等多元活動，提供親子與年輕族群更多休閒選擇，相關活動內容及優惠依現場公告為準。圖／南紡購物中心提供

南紡 寶可夢 快閃

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