LINE父親節聊天室特效上線！輸入「這3關鍵字」為爸爸送上歡樂祝福

今年父親節即將到來，相較於母親節總是熱鬧登場，88節常被笑稱是「最容易被忽略的節日」。還沒想到慶祝梗別擔心，今年LINE準備了一系列限定驚喜，要替平時低調、不善表達的爸爸們找回主場，也讓一句簡單的祝福變得更有儀式感。

即日起至8月11日上午10:00止，LINE推出父親節限定聊天室特效，只要在聊天室輸入「爸爸」、「把拔」或「父親節快樂」任一關鍵字，就能觸發限定動畫，讓原本平凡的一句祝福瞬間變得充滿節日氛圍。對於平常不好意思直接說出「謝謝爸爸」的人來說，只要動動手指傳一則訊息，就能把心意送進爸爸的聊天室。

如果擔心一直重複傳訊息會洗版，其實只要點擊關鍵字連結，就能再次播放特效，不必一直重送祝福。若沒有看到動畫，也別急著懷疑爸爸把你封鎖了，只要確認LINE設定中的「聊天室背景特效」已開啟即可。此次特效支援LINE iOS9.15.0、Android10.2.0以上版本，Android系統需為7.1以上，電腦版則無法體驗。

除了聊天室之外，LINE還把驚喜一路延伸到主頁，8月8日父親節當天，只要打開LINE主頁，就有機會看到父親節限定主頁特效。另外，LINE也同步精選父親節貼圖，以爸爸最熟悉的口頭禪為靈感，像是「路上小心」、「記得吃飯」、「早點回家」等爸爸風格碎念式關心，搞笑地回送給爸爸。

想再加碼表達心意的人，父親節期間也能透過LINE禮物線上送禮，除了推出LINE POINTS轉好運活動，有機會獲得最高6,666點外，還有新客限定100元優惠券，以及指定好禮最高8%回饋等優惠。

父親節限定聊天室特效登場，輸入關鍵字向爸爸傳遞心意。圖／LINE提供