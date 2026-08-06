暑期家庭餐桌商機升溫！好市多生鮮到熟食搶攻一站式採買需求

暑假進入家庭消費旺季，孩子在家時間增加，家庭三餐自行料理頻率跟著提高，也帶動生鮮肉品、冷凍調理食品、蔬菜、火鍋料及熟食等食品採買需求。美式賣場好市多（Costco）憑藉大包裝、多品項及生鮮、冷凍、熟食一次購足的特色，成為不少家庭暑假集中採買料理食材的去處。

暑假期間，學生在家用餐次數提高，家庭食品消費模式也由平日早餐、晚餐為主，轉向午、晚餐甚至點心等全天候需求。有會員在社群分享近期採買內容，牛丼調理包、鮭魚、豬五花、肉片、豆腐、冷凍蔬菜、火鍋湯底及火鍋料等，都是家庭備餐常見選項。這類商品的共同特色，是備料程序相對簡單，同一項食材還能延伸不同料理，符合暑假期間家庭大量備餐的使用情境。

例如牛肉除了可作為燒烤料理，也可搭配火鍋、蓋飯；豬五花能製作滷肉，鮭魚則可煎、烤等不同方式料理。火鍋因食材搭配彈性高，蔬菜、肉片、丸類與湯底可直接組合，也成為不少家庭快速準備一餐的選擇。

有會員分享，暑假替孩子準備三餐最容易遇到「不知道煮什麼」的問題，因此改採一次大量備貨方式，包含牛丼、鮭魚排、火鍋、滷肉及家常料理等食材，「跑一趟就可以一次把東西買齊」，平均一次採買即可支應多餐。

從通路角度來看，暑假也放大倉儲型賣場「大包裝」商品的使用優勢。過去大容量食品對小家庭可能存在保存及消耗速度問題，但暑假孩子在家，用餐人次增加，同一批肉品、冷凍食品或蔬菜能更快消化，家庭一次購足的經濟效益與便利性也隨之提高。

除了自行料理，熟食區則扮演「備援餐食」角色。當家庭不想花時間備料或臨時需要解決一餐時，烤雞、雞翅等即食熟食，可與家中既有飯、麵及蔬菜搭配。部分消費者也會同步採買蛋糕、甜點或現成麵食，將正餐到點心一次準備完成。

這也反映零售通路食品消費正朝「半自煮」模式發展。消費者並非完全依賴外食，也不一定從原型食材開始長時間備料，而是在生鮮、冷凍調理及即食熟食之間彈性組合。尤其暑假家庭用餐需求密集，更加凸顯方便料理、保存期限較長以及可快速變化菜色等商品的市場需求。