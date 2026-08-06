台南遠東香格里拉攜手日本名店「CROISSANT」咖哩麵包總冠軍來台

日本咖哩麵包總冠軍的職人工藝首度在台灣落地。台南遠東香格里拉飯店攜手日本千葉烘焙名店「石窯パン工房 CROISSANT」第二代經營者暨主廚橋爪謙典，即日起至9月30日於一樓「品香坊」推出17款職人麵包，不僅帶來咖哩麵包十週年冠軍爭霸賽總冠軍作品，更搶先日本市場推出2026年得獎作品「咖啡葡萄彎月可頌」，以及橋爪主廚店內人氣商品「幸福生吐司」。

橋爪謙典為創立於1980年的日本千葉烘焙名店「CROISSANT」第二代經營者暨主廚。其研發的咖哩麵包於2023、2024年連續獲得咖哩麵包大賽、東日本炸咖哩麵包類別最高金賞，該作品於2025年再獲十週年冠軍爭霸賽總冠軍；2026年則以「咖啡葡萄彎月可頌」獲得加州葡萄乾烘焙新商品開發大賽「職人烘焙門市商品組大賞」。

橋爪主廚此次來台舉辦的限額見面會開放後迅速額滿，為讓未能到場的消費者亦有機會品嚐其代表作品，他與飯店品香坊烘焙團隊進行技術交流，將配方、製程要點及品質標準導入本次合作系列，讓消費者在台南亦能品嚐其代表性風味。

本次系列以「日本最高金賞咖哩麵包」、「咖啡葡萄彎月可頌」及「幸福生吐司」為主打，分別呈現橋爪主廚在咖哩餡、可頌層次及高含水麵糰上的製作特色。

「日本最高金賞咖哩麵包」為橋爪主廚的代表作品。內餡不添加清水，以雞骨、澳洲牛與香菇分別熬製高湯，加入牛肋條、牛筋、雞肉與多種蔬菜，慢火燉煮四小時以上，並靜置一夜熟成，使香氣與食材鮮味充分融合。麵糰則透過發酵及油炸火候控制，呈現外皮金黃酥脆、內層柔軟Q彈的口感。

「咖啡葡萄彎月可頌」是橋爪主廚2026年最新得獎作品，此次於台南搶先日本市場上市。麵糰使用法國AOP發酵奶油與日本明治北海道鮮奶油，揉入咖啡及酒漬葡萄乾，透過摺疊、發酵與烘烤控制形成酥脆層次，融合奶油香氣、咖啡微苦與果乾酸甜。

而「幸福生吐司」則是橋爪主廚日本店內的人氣商品，採用其專屬配方，將三種日本昭和小麥粉依比例調和，搭配高含水麵糰及發酵控制，呈現柔軟濕潤的質地與奶香、麥香，可直接品嚐，也可烘烤後搭配奶油或果醬。

活動期間，飯店一樓「大廳茶軒」同步推出期間限定「台日聯名下午茶」，由橋爪謙典主廚與台南遠東香格里拉西點主廚許煜新共同設計，以日式Bakery Café為概念，結合職人麵包、鹹點與飯店精緻甜點。