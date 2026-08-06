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姓名音同「鮪」注意！台北萬豪主餐免費升等 父親節加碼鮪魚現切秀

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北萬豪Garden Kitchen「鮪大航道・豪享海味」全面升級自助美饌。圖／台北萬豪提供
台北萬豪Garden Kitchen「鮪大航道・豪享海味」全面升級自助美饌。圖／台北萬豪提供

炎炎夏日，正是品嘗海鮮的最佳季節。被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月30日午間餐期推出「鮪大航道・豪享海味」，全面升級自助美饌餐檯，超過70%菜色以海鮮為主。任選一道主餐即可無限享用五大主題美饌。8月8日父親節更加碼推出「鮪魚現切秀」，食客可近距離感受職人精湛刀工魅力。

此外，活動期間凡姓名中有「鮪」同音字的賓客，還可享有平日午間主餐免費升等。每位成人1,480元+10%起。

此次「鮪大航道・豪享海味」以頂級鮪魚為主角，嚴選天使紅蝦、白蝦、九孔鮑魚、馬祖淡菜、旭蟹、鮪魚、旗魚等全台漁港直送漁獲及澎湖當令海鮮，融合西式、越式、日式、粵式等異國料理手法，變化出多道精彩海味料理。

開胃菜首推清爽南洋風味的「越式醬香鮪魚米線」，以及外皮酥脆金黃的日式「酥炸鮪魚佐炙燒明太子醬」。推薦爽口冷盤「鮪魚韃靼佐酪梨芒果」，以及素有「海底燕窩」美譽的「和風澎湖野生珊瑚草」。另有「鮪魚鐵火捲」及可自行DIY的「日式鮪魚丼飯」，豪邁享受大海直送的鮮甜滋味。

熱食區首推粵式「避風塘炒鮪魚」，以及古早味「澎湖白花菜干炒豬五花」，另有酥炸澎湖紅新娘魚、百酒蒜蒸馬祖淡菜、澎湖海菜吻仔魚烘蛋、爐烤香魚，以及XO醬海鮮炒飯等特色海鮮料理輪番供應。現煮麵食提供「小管米粉」，湯品則有日式「鮪魚蛤蠣嫩豆腐味噌湯」與西式「東港鮮蚵濃湯」供選擇。

甜點區由點心坊特製呈現，以當令愛文芒果為主題，推出鐵觀音芒果費南雪、芒果慕斯、芒果塔、芒果泡芙等多款甜蜜滋味。

活動期間，凡姓名與「鮪」字同音，可享平日周一至周五午間半自助饗宴主餐免費升級，例如點選價值1,480元主餐可升等至價值1,580元主餐，最多可升等至價值1,880元之主餐。此優惠活動可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分，不可與其他優惠或折扣併用。

日式鮪魚丼飯，展現季節美好滋味。圖／台北萬豪提供
日式鮪魚丼飯，展現季節美好滋味。圖／台北萬豪提供

台北萬豪Garden Kitchen「鮪大航道・豪享海味」全面升級自助美饌，超過70%菜色以海鮮為主。圖／台北萬豪提供
台北萬豪Garden Kitchen「鮪大航道・豪享海味」全面升級自助美饌，超過70%菜色以海鮮為主。圖／台北萬豪提供

各式海味料理鮮美上桌。圖／台北萬豪提供
各式海味料理鮮美上桌。圖／台北萬豪提供

鮪魚 萬豪 父親節

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