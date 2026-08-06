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九份紅燈籠祭跨界合作霹靂布袋戲 賞燈夜遊解謎集章一次體驗

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
「2026九份紅燈籠祭」吸引眾多國內外旅客造訪，漫步九份老街，在層層石階與山城巷弄間感受璀璨燈海與濃厚人文氛圍。圖／新北市觀光旅遊局提供
「2026九份紅燈籠祭」吸引眾多國內外旅客造訪，漫步九份老街，在層層石階與山城巷弄間感受璀璨燈海與濃厚人文氛圍。圖／新北市觀光旅遊局提供

「2026九份紅燈籠祭」吸引眾多國內外旅客造訪，漫步九份老街，在層層石階與山城巷弄間感受燈海與濃厚人文氛圍。今年活動展期將至8月17日，新北市觀光旅遊局表示，邀請民眾把握暑假最後時光，走訪九份欣賞夜間燈飾，感受山城夏夜的獨特魅力。

觀旅局指出，今年九份紅燈籠祭以「霹靂布袋戲」跨界合作為最大亮點，將經典偶戲角色融入燈光藝術，於五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園及九份國小前等地打造特色藝術裝置，並搭配輕便路日本燈區及豎崎路燈光營造，成功吸引大批遊客拍照打卡。

其中五番坑公園每晚定時展演的主燈秀，更成為遊客爭相拍攝的夜間亮點，也讓許多首次造訪九份的旅客白天漫遊老街、夜晚欣賞燈海，體驗山城日夜不同風情，展現地方文化與觀光創新的魅力。

除精彩燈飾持續展出外，活動期間的週末系列活動金瓜石探索及九份提燈夜遊，同樣深受民眾喜愛，由在地專業導覽人員帶領遊客認識水金九礦業發展、礦工生活、聚落形成及自然地景，透過礦業遺址與地方故事，感受黃金年代留下的文化記憶。

電子解謎及集章兌換霹靂布袋戲聯名造型小提燈等互動體驗，也吸引大批民眾熱情參與，活動至17日每日皆提供限量20組兌換名額，另有周末100元新北幣合作店家限量優惠券兌換，即領即用，並串聯在地商圈、美食及特色店家，讓遊客在賞燈之餘，也能深入體驗九份的人文故事與地方特色，歡迎把握最後參與機會。

新北市政府觀光旅遊局表示，2026九份紅燈籠祭即將邁入尾聲，歡迎民眾把握最後展期，規劃一趟九份小旅行，白天走訪老街、品嚐在地美食，傍晚欣賞山海夕照，夜晚漫步燈海巷弄，感受紅燈籠點綴下的浪漫山城。

九份 公園 布袋戲

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