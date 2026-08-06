芋頭控快衝全聯！食芋堂40年首度聯名 芋頭季推10款新品

芋頭控準備衝全聯！全聯8月7日起推出年度芋頭季，旗下We Sweet首度找來深耕芋頭甜點逾40年的「食芋堂」合作，推出布蕾蛋糕、芋泥布蕾盒、銅鑼燒、大福等5款聯名甜點，搭配READ BREAD閱讀麵包、阪急麵包共10款芋頭新品同步上市，聯名甜點任選2件現折10元，搶攻下半年甜點商機。

一顆芋頭怎麼用？食芋堂有自己的講究。食芋堂自1985年起專注芋頭甜點，秉持「用最簡單，創造不簡單」的精神，堅持使用新鮮芋頭、不添加化學香精，並長期與臺灣在地芋農合作、採取友善栽種，製作時，更依部位分工，芋頭兩端較Q彈的芋肉保留咀嚼感，中段鬆軟的芋心則製成細緻芋泥；此次We Sweet與食芋堂聯手，將逾40年的選芋、製餡功夫，轉化成走進全聯就能享用的日常小點，讓熟悉的古早芋頭甜點有更多新吃法。

想大口感受芋泥的濃、布蕾的滑，首推「芋見布蕾蛋糕」，細緻芋頭戚風夾入滑順布蕾與醇厚芋泥，一口從鬆軟、滑嫩吃到綿密，特價139元；同樣適合用湯匙大口挖著吃的「芋泥布蕾盒」，以原味布蕾打底，依序堆疊鬆軟蛋糕與滿滿芋泥，三種口感彼此交融，特價139元；酥香派可選「芋頭布丁塔」，以酥脆塔皮承接香甜芋泥餡與軟嫩布丁，一口集結酥、綿、嫩三種口感，特價79元；想吃鬆軟又帶咬感，推薦「芋頭麻糬雙餡銅鑼燒」，蓬鬆餅皮夾入滑順芋頭餡與Q彈麻糬，特價79元。還有「芋頭大福」Q彈外皮包裹綿密大甲芋泥，簡單呈現柔Q與濃芋的經典組合，特價55元。8月7日～9月3日5款聯名甜點任選2件現折10元，無論偏愛濃厚系或Q彈系，趁活動一次打包通通都能享受到。

除了甜點有芋頭，麵包也不能少，READ BREAD閱讀麵包推出3款芋頭風味麵包，首推新品「芋見泥小吐司」將大甲芋頭製成綿密內餡，搭配鬆軟吐司，售價39元；奶香派可選新品「芋香雲朵生乳包」，柔軟麵包裹入芋泥及滑順生乳內餡，讓芋香與奶香彼此襯托，售價42元；喜歡外酥內綿則有由武子靖師傅監製的「芋頭菠蘿麵包」，金黃酥脆的菠蘿外皮包裹大甲芋頭蒸煮製成的內餡，保留芋頭纖維與自然香氣，售價32元。

阪急麵包也有2款芋頭風味麵包，新品「雪藏芋見生甜圈」改良自日本阪急熱銷配方，以柔軟細緻的麵包體包裹臺灣檳榔心芋頭製成的芋泥奶霜，入口柔滑、芋香與奶香層層展開，8/7~8/20特價35元(限店販售)；「芋香核桃歐包」則讓綿密芋香遇上核桃顆粒，歐包的咀嚼感再添堅果香氣，售價39元。