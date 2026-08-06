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不只在空中 華航皮卡丘彩繪機躍上京成電鐵 8月搭車有望遇到

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華航空攜手日本京成電鐵，今年8月起，往返東京市區與成田機場的京成電鐵Skyliner推出「皮卡丘彩繪機CI2」彩繪列車。圖／中華航空提供
中華航空攜手日本京成電鐵，今年8月起，往返東京市區與成田機場的京成電鐵Skyliner推出「皮卡丘彩繪機CI2」彩繪列車。圖／中華航空提供

華航空攜手日本京成電鐵，將飛航國際航線的「皮卡丘彩繪機 CI2」延伸至東京地面交通，今年8月起，往返東京市區與成田機場的京成電鐵Skyliner推出「皮卡丘彩繪機 CI2」彩繪列車，將華航A350彩繪機上的13隻寶可夢搬上車身，讓旅客從空中到地面都能沉浸在寶可夢世界。

華航說，京成電鐵Skyliner是成田機場聯外的重要交通工具，此次「皮卡丘彩繪機 CI2」彩繪列車加入營運，將華航A350彩繪機上的寶可夢元素轉化為列車視覺，在Skyliner車身上可看見寶可夢與飛機窗景交織的設計，為旅程寫下快樂的回憶。

除了車身彩繪，京成電鐵日暮里車站月台也同步設置「皮卡丘彩繪機 CI2」主題的巨幅海報，整體設計聚焦旅程即將展開的期待感；東京是華航「皮卡丘彩繪機 CI2」主要飛航的航點，從空中的飛機、地面的電車到車站月台，串聯出完整具連貫性的旅行體驗。

華航表示，「皮卡丘彩繪機 CI2」機身結合寶可夢與台式花磚工藝美學，此次在京成電鐵的車身上，把富有童趣的飛行氛圍延伸至地面熟悉的交通場景，邀請更多旅客自東京啟程前，或抵達東京後的第一刻起，感受華航與寶可夢共同打造的繽紛世界。

華航 彩繪 東京

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