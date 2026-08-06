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新莊人氣冰店「龍安粉條冰」預告熄燈！粉絲捨不得：晴天霹靂

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
粉條冰示意圖。圖／AI生成
粉條冰示意圖。圖／AI生成

想吃的民眾要把握機會！位於新莊的人氣甜品「龍安粉條冰」，雖然甫搬遷至新店面，但近日宣佈因老闆退休，因此將於9月20日結束營業。隨著消息出爐，許多粉絲也感到不捨，表示「晴天霹靂啊！」、「我每年夏天必吃的粉條冰」

位於新莊的「龍安粉條冰」店內提供有傳統的台式冰品，除了招牌粉條之外，還有大紅豆、綠豆、仙草等配料，由於價格實惠、滋味好，因此是許多附近居民消暑的好去處，在google map累積超過300則評論，平均獲得4.3分。

除了陪伴許多新莊人度過炎炎夏日之外，過去老闆的女兒也曾因面目清秀，而在美食節目中瞬間爆紅，成為許多熟客的記憶。如今業者預告，將於9月20日正式結束營業，也令粉絲們十分捨不得，紛紛留言「這麼突然！從小吃到大」、「不～～夏天的救贖」

粉絲 霹靂 綠豆

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