COLD STONE×麻古「招牌手搖變冰淇淋」！人氣甜點ChizCheese快閃台北

主打北海道乳酪甜點的「ChizCheese」，繼今年7月進駐新竹Big City遠東巨城購物中心後，即日起至9月3日，首度北上快閃遠東SOGO台北復興館。此次快閃活動中，除了提供今夏高人氣的「瀨戶內檸檬蛋糕」，同時也推出兩款全新水果系列芝士蛋糕。其中「瀨戶內青檸芝士蛋糕」選用日本瀨戶內青檸，帶來清新柑橘香氣與爽口層次，每條850元；「熊本草莓芝士蛋糕」則融合日本熊本草莓的自然果香，展現輕盈風味，每條售價850元。活動期間任選北海道雪域芝士蛋糕及2款新口味芝士蛋糕系列，3條優惠價2,000元，購買2條即加贈「品牌金屬刀鏟」1支。

慶祝品牌快閃，即日起至8月9日，凡購買任一口味芝士蛋糕，每日前20名即免費贈送「瀨戶內檸檬蛋糕」（綜合6入）一盒；此外，9月3日前，每日前50名購買任一盒瀨戶內檸檬蛋糕並加入品牌會員，還可獲贈「檸檬雪霜」1顆。

美式冰淇淋「COLD STONE」首度攜手人氣手搖飲「麻古茶坊」，把麻古招牌品項變成冰淇淋，推出限定聯名口味「柚香紅萱波波」與「萄氣波波」。「柚香紅萱波波」以麻古人氣水果茶為靈感，將葡萄柚果香、紅萱烏龍茶韻與奶香調和，並拌入Q彈波波晶球，再放上起司風味奶蓋，最後淋上葡萄柚果醬，每杯170元起。另款「萄氣波波」將葡萄蘇打結合跳跳糖、起司風味奶蓋、Q彈波波晶球及葡萄果醬等元素，每杯170元起。

此外，還同步推出期間限定「葡萄蘇打風味酷樂思」，將葡萄蘇打風味冰淇淋製成冰沙，融合跳跳糖帶來充滿驚喜的口感，每杯160元，加購價99元。聯名期間並推出「三球系列」，一次可以享受3球1oz冰淇淋、2款配料與甜筒脆餅，包括有「柚萄你歡心」、「草莓葡萄蘇打」可供選擇，每支120元。

COLD STONE攜手麻古茶坊，推出「柚香紅萱波波」、「萄氣波波」冰淇淋。圖／COLD STONE提供

ChizCheese「熊本草莓芝士蛋糕」，850元。圖／ChizCheese提供