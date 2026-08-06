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有行旅／夏日紐西蘭 探南島祕境
十二月的夏日紐西蘭南島，是一幅由時令魯冰花薰衣草、山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。有行旅獨家安排海陸全境探索，從雅芳河撐篙船、庫克山冰河船，到米佛峽灣豪華遊船、奧塔哥半島四驅車生態探險，用最多元的視角深入南島祕境。另外包下蒂卡波湖國際暗空保護區，安排ＶＩＰ獨立區域觀星，中文導覽不受干擾。全程入住南島指標性飯店， 包括住在蒂卡波湖邊；入住庫克山國家公園核心區 ，紐西蘭最高峰腳下的經典住宿；皇后鎮，南島最具代表性的湖畔度假勝地；美食饗宴有紐西蘭奧克蘭市最高榮譽三帽餐廳Ahi。
有行旅《紐西蘭盛夏序曲 南島悠活漫旅13日》十三天十一夜旅程，二○二六年十二月三日至十二月十五日。8月13日旅程說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/8x7req。有行旅旅行社，交觀甲字第 7785號
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