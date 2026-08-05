「2026 OPEN! RUN」12月6日開跑！ 7大卡通IP、明星領跑熱血出發

由7-ELEVEN舉辦的親子路跑盛會「2026 OPEN! RUN」今年邁入第12屆，將於12月6日在高雄夢時代登場，今年活動首度開放7大卡通IP、明星聯動領跑，並與專業運動品牌合作，打造共8個組別，即日起開放報名，並同步推出限時限量的早鳥優惠，除了報名費現折100元之外，搭配指定信用卡刷卡更享超值折扣，還可一次帶走明星角色限定好禮。

「2026 OPEN! RUN」集結療癒系角色、百萬人氣YouTuber到萌系吉祥物，推出8大話題領跑隊伍：包含當家代表「3K OPEN!隊」與首度合作的專業運動品牌打造11K組別；由瑋瑋黃挺瑋號召「3K瑋！一起來路跑！」；紅遍全台的「3K貓貓蟲咖波隊」、 「3K罐頭豬LuLu隊」、由百萬遊戲YouTuber有感筆電Daptoper領跑的 「3K最強筆電隊」，以及推出6歲以下孩童免報名費的兒童界大明星「3K巧虎好朋友隊」與「3K救援小英雄波力隊」。

今年所有成功加入專屬隊伍的跑者，除了可獲得「OPEN!紀念跑衣」、完賽紀念獎牌與豐富完賽大禮包外，還能帶走各隊粉絲專屬限定珍藏好禮：3K OPEN!隊有OPEN!造型抱枕毯、瑋瑋粉絲可獲得「瑋！路跑應援禮包」、貓貓蟲咖波隊的跑步場景面紙套與吸水大浴巾、救援小英雄波力隊的波力兒童碗、最強筆電隊則有專為筆粉打造的限定短袖紀念T-shirt、巧虎好朋友隊的巧虎野餐墊與巧虎圍巾、罐頭豬LuLu隊的晴雨二用折傘。

「2026 OPEN! RUN」限量早鳥優惠期間自即日起至8月18日止，凡於期間內報名並成功繳費者，即可享有報名費直接現折100元的超值回饋。此外，活動更推出中國信託卡友專屬購票折扣，可享早鳥票價95折優惠，uniopen聯名卡友更可享早鳥票價92折；以「3K OPEN!隊」為例，早鳥價999元，搭配指定卡種折扣後最低僅需919元即可入手。

●「2026 OPEN! RUN」報名資訊

報名日期：即日起至10月16日23:59止（額滿為止）

早鳥優惠：即日起至8月18日23:59止

報名方式：本活動一律採伊貝特網路報名，並可選擇線上刷卡或至全台7-ELEVEN ibon機台完成繳費，參加者須於網路報名後3日內完成繳費，即為完成報名程序。

「2026 OPEN! RUN」所有成功加入專屬隊伍的跑者，除了可獲得「OPEN!紀念跑衣」、完賽紀念獎牌與豐富完賽大禮包外，還能帶走各隊粉絲專屬限定珍藏好禮。圖／7-ELEVEN提供