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一身的流光傾瀉！梵克雅寶Palmyre新作升級 彷如粉紅、湛藍的鑽石瀑布

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Palmyre系列新作。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Palmyre系列新作。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典高級珠寶Palmyre系列迎來八款全新作品，以更豐富的項鍊、手鐲及耳環設計，延續自1978年誕生以來宛如流光傾瀉的標誌性美學。延續品牌擅長的鏤空金工與靈動結構，搭配藍寶石與粉紅色剛玉，讓珠寶隨著配戴者舉手投足自然搖曳，展現高級珠寶既輕盈又華麗的獨特視覺效果。

Palmyre系列最具代表性的特色，在於以細密的金質結構串聯一顆顆寶石，使珠寶猶如絲帶般柔軟貼合身形。此次新作推出三行設計項鍊、三行手鐲，以及單行、四行耳環等多種款式，除了延續既有系列完整珠寶套組，也讓配戴方式更加多元，可單獨或層疊搭配，呈現出不同層次的光影效果。

新作分別以白K金搭配藍寶石，以及玫瑰金搭配粉紅色剛玉，共兩種版本。藍寶石作品透過白K金襯托清澈純淨的色澤，而粉紅色剛玉則與玫瑰金相互映襯，營造更溫暖柔和的色彩氛圍。垂墜的耳環更採用由淺至深的漸層排列，項鍊與手鐲則讓寶石與鑽石交錯鋪陳，如光線灑落般形成流動感，也讓Palmyre系列一眼即可辨識。

除了設計語彙鮮明，Palmyre系列也展現梵克雅寶一貫講究的寶石學工藝。品牌寶石學專家會逐一篩選彩色寶石，依據色澤、亮度與淨度精心配對，排列出自然漸層效果；鑽石則遵循品牌嚴格標準，僅選用D至F色、IF至VVS淨度等級，確保每件作品都能呈現均勻且耀眼的火光。珠寶匠更為打造Palmyre近乎隱形的鑲爪，讓光線能充分穿透寶石，使藍寶石及粉紅色剛玉綻放更鮮明的色彩，各個鑲座之間則以細緻鉸接連結，不僅提升柔軟度，也讓項鍊自然貼合頸部曲線；最後再經過多道精密拋光程序，使金屬與寶石共同散發細膩光澤。

事實上，Palmyre系列不僅承襲梵克雅寶逾百年的白色珠寶傳統，也受到1970年代高級訂製服與Sequin珠寶創作啟發，藉由不對稱且流暢的線條，塑造柔美律動。品牌2015年曾推出藍寶石及粉紅色剛玉版本，今年再加入八款新作，不僅延伸系列完整性，也透過不同層數與尺寸的設計，讓經典作品更符合現代女性日常與正式場合的配戴需求，在舉手投足間流露高級珠寶獨有的優雅魅力。

Palmyre耳環，4行設計，玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Palmyre耳環，4行設計，玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供

Palmyre耳環，單行設計，白K金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Palmyre耳環，單行設計，白K金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

Palmyre項鍊，3行設計，玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Palmyre項鍊，3行設計，玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供

Palmyre耳環，4行設計，白K金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Palmyre耳環，4行設計，白K金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

Palmyre項鍊製作工藝。圖／梵克雅寶提供
Palmyre項鍊製作工藝。圖／梵克雅寶提供

Palmyre耳環，單行設計，玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Palmyre耳環，單行設計，玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供

Palmyre手鐲，3行設計，白K金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Palmyre手鐲，3行設計，白K金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

Palmyre耳環製作工藝。圖／梵克雅寶提供
Palmyre耳環製作工藝。圖／梵克雅寶提供

Palmyre手鐲，3行設計，玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Palmyre手鐲，3行設計，玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉、鑽石。圖／梵克雅寶提供

Palmyre項鍊，3行設計，白K金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Palmyre項鍊，3行設計，白K金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

鑽石 珠寶

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