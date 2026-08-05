中元普渡不知買啥？momo揭2026十大熱銷泡麵 這牌月銷4.6萬杯奪冠

中元普渡也是泡麵品牌一年一度大檔期，富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，市場出現「經典口味穩坐基本盤、輕負擔新品快速成長」的雙軌趨勢。觀察購買趨勢，推出2026中元十大泡麵熱銷榜，來一客、滿漢大餐、維力、台酒與味丹等國民品牌包辦前五名；而低卡、低醣及非油炸等輕負擔商品，近一個月買氣較去年同期成長逾400%，相當於達去年同期五倍以上。

momo指出，中元將近，近一個月泡麵品類銷售較前月呈雙位數成長，單周關鍵字搜尋量突破4萬次，反映中元採買正從大量囤貨，走向兼顧熟悉口味、飲食需求與話題新品的個人化選擇。

看準中元置辦需求，momo《中元泡麵》專區集結200個品牌、3,000款商品，涵蓋經典國民泡麵、低卡非油炸選擇、韓日異國風味及特色乾拌麵，搶中元商機。

momo觀察，普渡採買講求份量與便利性，品牌熟悉、口味接受度高且具備箱購、桶裝規格的國民泡麵，依然穩坐中元市場基本盤。momo近一個月銷售數據顯示，國民品牌一舉包辦十大泡麵熱銷榜前五名，顯示消費者在大量採買時，仍優先選擇全家都熟悉、祭拜後容易分食的經典口味。「來一客」風味杯憑藉多口味選擇與沖泡便利性，單月銷量突破4萬6千杯，若依杯身高度垂直堆疊，約相當於八座台北101，拿下熱銷榜冠軍。「滿漢大餐」袋麵以蔥燒、麻辣鍋及珍味牛肉等濃郁湯頭緊追在後，單月銷量近2萬包；主打古早味乾拌口感的「維力」炸醬桶麵，以及家常湯頭的「味丹」排骨雞湯麵，單月銷量也分別突破1萬2千碗。排名第四的「台酒」花雕雞麵、麻油雞麵及花雕酸菜牛肉麵，則以酒香與台式料理風味維持月銷破萬包佳績。

今年中元泡麵市場最大的變化，來自低卡、低醣及非油炸等輕負擔訴求商品快速崛起。隨著消費者更加重視體態管理與飲食選擇，泡麵不再只有濃郁湯頭與大份量，兼顧方便、口感與熱量負擔的產品，也開始進入家庭囤貨及普渡採買清單。momo觀察，近一個月輕負擔泡麵買氣較去年同期成長逾400%，相當於達去年同期五倍以上，成為今年中元檔期成長最快的泡麵類型。除了經典口味與輕負擔選擇，韓日異國泡麵也從偶爾嚐鮮，逐漸成為消費者固定囤貨的日常商品。受到韓劇、綜藝節目及社群討論帶動，具有鮮明湯頭、特殊醬料或名店光環的商品，成功搶進今年中元十大熱銷榜。