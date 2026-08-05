開幕送可麗露！Moon Baking Studio進駐微風 抹茶泡芙、芒果塔上桌

繼松山旗艦店之後，烘焙品牌「Moon Baking Studio」進駐台北微風廣場。除了提供招牌甜點與麵包之外，也推出限定的佛卡夏系列、經典麵包籃、熱帶芒果塔、柚香抹茶修女泡芙等餐點。為慶祝開幕，限時可享「滿600送可麗露」優惠方案。

Moon Baking此次菜單精選「酸種」、「可頌」、「法棍」等三款經典麵包，並推出微風店獨賣的全新「佛卡夏」系列，再延伸出各自適合的餐食搭配。其中，全新推出的「經典麵包籃」，每日精選三款麵包，搭配海鹽奶油與品牌自製抹醬，讓顧客能夠享受不同麵包的差異變化，每份230元。另外還有「可頌早餐盤」、「義式青醬佛卡夏三明治」、「紅酒燉牛肉酸種」等特色餐食，售價各為480、330、450元。同時現場也提供有多種麵包與甜點。

除了限定餐食，微風廣場店也同步販售新品甜點。系列包含以台灣愛文芒果與椰奶打造的季節限定「熱帶芒果塔」，每份250元；融合日本柚子、乳酪與宇治抹茶風味的「柚香抹茶修女泡芙」，每份160元。其他亦有「柚子檸檬塔風蛋糕」、「巧克力慕斯蛋糕芙」、「聖多諾黑斯蛋糕芙」等品項。

為迎接新店開幕，8月6日至8月16日期間，微風廣場店單筆消費滿600元，即可獲贈「可麗露」1顆；消費滿1200元可獲贈2顆，以此類推，每日數量有限，贈完為止。

聖多諾黑斯蛋糕芙，270元。記者陳睿中／攝影

Moon Baking Studio同時提供多種點心可供挑選。記者陳睿中／攝影

店內提供有「酸種」、「可頌」、「法棍」等麵包品項。記者陳睿中／攝影

柚子抹茶修女泡芙，160元。記者陳睿中／攝影

Moon Baking Studio提供有「可頌早餐盤」、「義式青醬佛卡夏三明治」、「紅酒燉牛肉酸種」等餐食。圖／Moon Baking Studio提供