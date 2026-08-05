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開幕送可麗露！Moon Baking Studio進駐微風 抹茶泡芙、芒果塔上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
熱帶芒果塔，250元。記者陳睿中／攝影
熱帶芒果塔，250元。記者陳睿中／攝影

繼松山旗艦店之後，烘焙品牌「Moon Baking Studio」進駐台北微風廣場。除了提供招牌甜點與麵包之外，也推出限定的佛卡夏系列、經典麵包籃、熱帶芒果塔、柚香抹茶修女泡芙等餐點。為慶祝開幕，限時可享「滿600送可麗露」優惠方案。

Moon Baking此次菜單精選「酸種」、「可頌」、「法棍」等三款經典麵包，並推出微風店獨賣的全新「佛卡夏」系列，再延伸出各自適合的餐食搭配。其中，全新推出的「經典麵包籃」，每日精選三款麵包，搭配海鹽奶油與品牌自製抹醬，讓顧客能夠享受不同麵包的差異變化，每份230元。另外還有「可頌早餐盤」、「義式青醬佛卡夏三明治」、「紅酒燉牛肉酸種」等特色餐食，售價各為480、330、450元。同時現場也提供有多種麵包與甜點。

除了限定餐食，微風廣場店也同步販售新品甜點。系列包含以台灣愛文芒果與椰奶打造的季節限定「熱帶芒果塔」，每份250元；融合日本柚子、乳酪與宇治抹茶風味的「柚香抹茶修女泡芙」，每份160元。其他亦有「柚子檸檬塔風蛋糕」、「巧克力慕斯蛋糕芙」、「聖多諾黑斯蛋糕芙」等品項。

為迎接新店開幕，8月6日至8月16日期間，微風廣場店單筆消費滿600元，即可獲贈「可麗露」1顆；消費滿1200元可獲贈2顆，以此類推，每日數量有限，贈完為止。

聖多諾黑斯蛋糕芙，270元。記者陳睿中／攝影
聖多諾黑斯蛋糕芙，270元。記者陳睿中／攝影

Moon Baking Studio同時提供多種點心可供挑選。記者陳睿中／攝影
Moon Baking Studio同時提供多種點心可供挑選。記者陳睿中／攝影

店內提供有「酸種」、「可頌」、「法棍」等麵包品項。記者陳睿中／攝影
店內提供有「酸種」、「可頌」、「法棍」等麵包品項。記者陳睿中／攝影

柚子抹茶修女泡芙，160元。記者陳睿中／攝影
柚子抹茶修女泡芙，160元。記者陳睿中／攝影

Moon Baking Studio提供有「可頌早餐盤」、「義式青醬佛卡夏三明治」、「紅酒燉牛肉酸種」等餐食。圖／Moon Baking Studio提供
Moon Baking Studio提供有「可頌早餐盤」、「義式青醬佛卡夏三明治」、「紅酒燉牛肉酸種」等餐食。圖／Moon Baking Studio提供

「Moon Baking Studio」進駐台北微風廣場。圖／Moon Baking Studio提供
「Moon Baking Studio」進駐台北微風廣場。圖／Moon Baking Studio提供

微風 芒果 抹茶 甜點

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