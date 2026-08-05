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孔孝真新戲《殺手媽咪》藏彩蛋！ 比利時王室愛用百年精品也入戲

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
當《殺手媽咪》中孔孝真以殺手身份登場時則選用同樣為Delvaux的Tempête XL黑色包款，默默改變「人設」。圖／翻攝自MBC
當《殺手媽咪》中孔孝真以殺手身份登場時則選用同樣為Delvaux的Tempête XL黑色包款，默默改變「人設」。圖／翻攝自MBC

韓國女星孔孝真在MBC全新劇集《殺手媽咪》中，完美詮釋「溫柔主婦」與「冷酷狙擊手」的雙重身份。她以生活化的演技，將母親的暖與殺手的勁交疊出反差並獲外界高度評價。本劇開播即以7.4%的首播收視率斬獲同時段收視冠軍，戲中並暗藏多個精品彩蛋、展現孔孝真的低調優雅風格。

雖然這是孔孝真職涯中台詞最少的作品，偏向沉靜的角色設定減輕了台詞壓力，但考驗演技的更是在「家庭日常」與「殺手任務」間切換的心理轉折；同時飾演調查記者的丈夫正一步步追查真相，使夫妻關係在愛與真相間劇烈對撞，也成為最扣人心弦的情感核心。

在劇照中只見孔孝真身著低調服飾，分別手提了Brillant Tempo L與Tempête XL兩款包款成為配件；在溫馨的家庭生活中，她攜帶肉桂棕色的Brillant Tempo L，展現出從容、溫暖的主婦形象，而另一款黑色的Tempête XL則以沉穩大氣凸顯出殺手的冷酷與專業張力。

原來兩款皆來自比利時百年精品Delvaux的經典設計，其中Brillant Tempo L採用柔軟頂級皮革，並具有建築感幾何線條搭配金屬扣環，並以肉桂棕色賦予溫暖質感；Tempête XL則以帆船幾何結構為發想，立體俐落並搭配邊框鉚釘飾條與大容量設計，包款兼容了俐落專業與溫暖愜意兩種調性，也像是孔孝真在戲劇中的多重風格、自由切換。

Delvaux Brillant Tempo灰色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Delvaux Brillant Tempo灰色款，價格店洽。圖／Delvaux提供

孔孝真在新戲《殺手媽咪》中配戴了Brillant Tempo L肉桂棕色款，呈現日常的隨興優雅。圖／翻攝自MBC
孔孝真在新戲《殺手媽咪》中配戴了Brillant Tempo L肉桂棕色款，呈現日常的隨興優雅。圖／翻攝自MBC

Delvaux Tempête XL黑色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Delvaux Tempête XL黑色款，價格店洽。圖／Delvaux提供

具有以品牌首字母D大寫的金屬扣環，同時具有功能性與設計辨識度。圖／Delvaux提供
具有以品牌首字母D大寫的金屬扣環，同時具有功能性與設計辨識度。圖／Delvaux提供

孔孝真 比利時 王室

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