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台啤復古錄音機盲盒開搶了！ 還能錄音、播放高鐵發車聲超有梗

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
療癒小巧，把復古樂趣收進手心。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
療癒小巧，把復古樂趣收進手心。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

復古風潮持續延燒，Y2K美學帶動一波懷舊科技小物熱潮，從底片相機、MP3播放器到錄音機造型配件，再度成為年輕族群收藏焦點。呼應這股趨勢，台灣啤酒攜手統一超商推出限量「台啤復古錄音機盲盒」，把經典錄音機縮小成可隨身攜帶的迷你鑰匙圈，不僅能播放音樂、錄音，還能自由裝飾，讓復古元素化身兼具互動與收藏價值的隨身小物。

此次推出的盲盒共有「台啤綠」、「搖滾黑」與「高鐵特別款」三種款式。其中，「台啤綠」與「搖滾黑」以台灣啤酒經典品牌色為靈感設計，內建滅火器樂團替台酒創作的歌曲《公賣局的酒香》，按下按鍵即可播放音樂，將台式搖滾精神濃縮進掌心大小的迷你錄音機。

另一款「高鐵特別款」則呼應台灣高鐵8月迎接全新N700S列車，以及同步推出的「金牌台灣啤酒高鐵聯名版」限定罐。按下機身按鍵即可聽見熟悉的列車發車音，將日常通勤記憶轉化為趣味收藏，也成為鐵道迷值得入手的新話題。

除了聲音彩蛋，三款盲盒皆附有專屬造型貼紙，可依照個人喜好打造獨一無二的外觀；迷你卡帶可拆卸，錄音機本體更具備錄音功能，可作為包包吊飾、桌面擺飾或收藏品，兼具實用性與玩味。

配合統一超商「台啤品牌月」活動，自8月5日至9月1日止，消費者至全台7-ELEVEN購買指定台灣啤酒商品4件，可享82折優惠，並可再以49元加價購「台啤復古錄音機盲盒」1個。盲盒採隨機出貨，共有「台啤綠」、「搖滾黑」及「高鐵特別款」三款，數量有限、送完為止。無論是喜愛復古潮流、台啤周邊、台式搖滾文化，或熱愛鐵道元素的收藏玩家，都可趁活動期間把握入手機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

復古錄音機與Y2K氛圍配件趣味亮相。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
復古錄音機與Y2K氛圍配件趣味亮相。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台啤復古錄音機盲盒三款設計。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台啤復古錄音機盲盒三款設計。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

共有「搖滾黑」、「台啤綠」及「高鐵款」三款設計。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
共有「搖滾黑」、「台啤綠」及「高鐵款」三款設計。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迷你可愛造型，卡帶還可以拿出來。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
迷你可愛造型，卡帶還可以拿出來。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

也可以是包包掛飾，只要加價49元就能獲得。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
也可以是包包掛飾，只要加價49元就能獲得。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台啤 高鐵 盲盒

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