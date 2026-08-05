台啤復古錄音機盲盒開搶了！ 還能錄音、播放高鐵發車聲超有梗

復古風潮持續延燒，Y2K美學帶動一波懷舊科技小物熱潮，從底片相機、MP3播放器到錄音機造型配件，再度成為年輕族群收藏焦點。呼應這股趨勢，台灣啤酒攜手統一超商推出限量「台啤復古錄音機盲盒」，把經典錄音機縮小成可隨身攜帶的迷你鑰匙圈，不僅能播放音樂、錄音，還能自由裝飾，讓復古元素化身兼具互動與收藏價值的隨身小物。

此次推出的盲盒共有「台啤綠」、「搖滾黑」與「高鐵特別款」三種款式。其中，「台啤綠」與「搖滾黑」以台灣啤酒經典品牌色為靈感設計，內建滅火器樂團替台酒創作的歌曲《公賣局的酒香》，按下按鍵即可播放音樂，將台式搖滾精神濃縮進掌心大小的迷你錄音機。

另一款「高鐵特別款」則呼應台灣高鐵8月迎接全新N700S列車，以及同步推出的「金牌台灣啤酒高鐵聯名版」限定罐。按下機身按鍵即可聽見熟悉的列車發車音，將日常通勤記憶轉化為趣味收藏，也成為鐵道迷值得入手的新話題。

除了聲音彩蛋，三款盲盒皆附有專屬造型貼紙，可依照個人喜好打造獨一無二的外觀；迷你卡帶可拆卸，錄音機本體更具備錄音功能，可作為包包吊飾、桌面擺飾或收藏品，兼具實用性與玩味。

配合統一超商「台啤品牌月」活動，自8月5日至9月1日止，消費者至全台7-ELEVEN購買指定台灣啤酒商品4件，可享82折優惠，並可再以49元加價購「台啤復古錄音機盲盒」1個。盲盒採隨機出貨，共有「台啤綠」、「搖滾黑」及「高鐵特別款」三款，數量有限、送完為止。無論是喜愛復古潮流、台啤周邊、台式搖滾文化，或熱愛鐵道元素的收藏玩家，都可趁活動期間把握入手機會。

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復古錄音機與Y2K氛圍配件趣味亮相。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台啤復古錄音機盲盒三款設計。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

共有「搖滾黑」、「台啤綠」及「高鐵款」三款設計。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迷你可愛造型，卡帶還可以拿出來。圖／臺灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康