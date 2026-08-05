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長榮航12月起開航印度德里 串聯北美航網搶攻AI供應鏈商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
印度是許多人一生必訪的文明國度，以世界七大奇景泰姬瑪哈陵為核心，串聯德里、阿格拉、齋浦爾「金三角」。圖／長榮航空提供
印度是許多人一生必訪的文明國度，以世界七大奇景泰姬瑪哈陵為核心，串聯德里、阿格拉、齋浦爾「金三角」。圖／長榮航空提供

長榮航空（2618）持續擴大全球航網布局，在穩居國籍航空北美線龍頭地位、每周北美航班數逼近百班後，進一步瞄準印度快速崛起的科技與商務需求。長榮航宣布將於12月1日開航桃園－印度德里直飛航線，每周提供五班服務，即日起開放訂位購票，不僅成為目前國內唯一提供台灣直飛印度航班的航空公司，也將藉由串聯印度與北美航網，搶攻AI供應鏈及轉機市場商機。

長榮航空總經理孫嘉明表示，德里航線是公司拓展南亞市場的重要里程碑，未來旅客可透過桃園機場銜接長榮綿密的北美航網，打造印度、台灣及北美之間更便利的轉運通道，進一步深化多邊經貿合作與產業交流。

長榮航空表示，近年全球電子製造、AI半導體及供應鏈持續向印度布局，包括鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、緯創（3231）等科技大廠均已在印度設點，帶動商務往返需求快速成長。此次開闢德里航線，不僅可提供企業更高效率的直飛服務，也將進一步完善長榮航南亞航網布局。

德里航線將由空中巴士A330-300客機執飛。長榮航指出，目前台灣旅客前往印度多須經香港或曼谷轉機，直飛航線開通後，可大幅縮短旅行時間，提升商務及旅遊便利性；另一方面，透過與星空聯盟夥伴印度航空（Air India）的合作，旅客可延伸至印度各主要城市，而印度旅客亦可經桃園機場轉乘長榮航飛往北美10個直飛航點，涵蓋商務、留學、學術交流及探親等多元客源。

近年長榮航空積極強化轉運樞紐功能，其中北美航線持續擴張，隨著今年6月底新開航華盛頓特區航線，目前北美航班規模已逼近每周百班，穩居國籍航空北美市場龍頭，也成為支撐亞洲轉北美轉機市場的重要優勢。

營運方面，長榮航空今年上半年表現續創佳績，1至6月合併營收達1,282.86億元，年增16%，客運營收及合併營收同步改寫歷年同期新高。

客運市場受惠暑假旺季效應，7月商務及旅遊需求同步升溫，全航線平均載客率維持九成以上，其中甫於6月26日開航的華盛頓特區航線班班滿載，市場反應熱烈；歐洲線載客率同樣維持九成高檔，東南亞、日本、韓國及大陸航線訂位亦穩健成長，推升7、8月營運表現。

貨運方面，在AI伺服器、半導體等高科技產品出貨需求持續強勁帶動下，加上跨境電商及生鮮貨源需求同步增溫，貨運市場呈現價量齊揚。長榮航表示，將持續依市場變化靈活調整運能配置，發揮全球航網優勢，提升整體營運效益及市場競爭力。

此外，長榮航空也持續深化歐洲布局，除增加既有航線班次外，也積極擴大與星空聯盟夥伴合作。自2025年與波蘭航空啟動共用班號合作後，歐洲航網覆蓋範圍進一步擴大，有助提升東南亞經台灣轉往歐洲的轉機需求，持續鞏固台灣亞洲轉運樞紐地位。市場也看好，長榮航未來仍有望評估巴塞隆納、赫爾辛基及伊斯坦堡等新航點，持續擴大全球航網版圖。

長榮航空將於12月1日開闢桃園－印度德里直飛航線。圖／長榮航空提供
長榮航空將於12月1日開闢桃園－印度德里直飛航線。圖／長榮航空提供

長榮航 印度 長榮

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